В блогах: про уборку снега на самарской набережной … Блогер Виталий Политов пишет про "уборку самарской набережной после воскресного снегопада". "В целом с этой задачей городские власти справляются. Уже в понедельник практически все было хорошо почищено. Правда, без некоторых недочетов не обошлось. Те, кто чистят дорожки и лестницы,