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В блогах: в Самаре на площади Героев 21-й Армии слишком много снега
Блогер Нина Дюкова пожаловалась, что в Самаре на площади Героев 21-й Армии слишком много снега: "За всю зиму его отсюда, похоже, так и не вывозили ни разу. Многие сугробы под 2 метра. Ничего не видно". "В центре еще хуже, …
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14 февраля 2017, 09:40
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В США вазовскую "классику" продают за 40 000 долларов
В группе "Паблик Тольятти" соцсети "ВКонтакте" поведали, что в Америке на сайтах объявлений появилась в продаже за 40 тысяч долларов вазовская спортивная машина с пропиской во Флориде. Машина ищет нового владельца. Выпущена в 1987 году, но после реконструкции в …
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10 февраля 2017, 09:28
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В блогах: про уборку снега на самарской набережной
Блогер Виталий Политов пишет про "уборку самарской набережной после воскресного снегопада". "В целом с этой задачей городские власти справляются. Уже в понедельник практически все было хорошо почищено. Правда, без некоторых недочетов не обошлось. Те, кто чистят дорожки и лестницы, …
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7 февраля 2017, 04:43
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В Самарской области слой снега вырос до 79 см и ожидается метель
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6 февраля 2017, 10:03
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Автоледи застряла в снегу на трассе в Самарской области
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3 февраля 2017, 10:50
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В Тольятти рабочие счистили снег с крыши на автомобиль Lada XRay
Прокуратура Комсомольского района Тольятти провела проверку по факту инцидента, произошедшего в одном из городских дворов. Рабочие, убиравшие крышу многоэтажки, скинули снег прямо на припаркованный возле дома автомобиль Lada XRay. Надзорное ведомство внесло представление в адрес управляющей компании и организации, которая …
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30 января 2017, 02:36
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В Уфе трактор перевернулся при уборке снега
Весьма нетипичное дорожно-транспортное происшествие случилось в столице Башкирии с участием трактора. Тяжелая машина перевернулась при уборке снега на улице Кировоградской.
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30 января 2017, 01:07
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В блогах: в Самаре водитель бросил свой «Рено» посередине дороги
Блогер Роман Ерёмкин поведал про "странного самарского автомобилиста, который бросил свой "Рено" посередине дороги на XXII-го Партсъезда". "Водитель просто ушел по своим делам, закрыв проезд для всех и не оставив номера телефона. Бабушки из соседнего дома рассказали, что машину …
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23 января 2017, 05:55
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В Тольятти «Ниву» 1980 года продают по цене нового Range Rover
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19 января 2017, 06:56
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Молодая самарская автоледи с двумя детьми застряла в сугробе под Пензой
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8 января 2017, 02:57
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Под Самарой 18-летняя девушка на иномарке пострадала в ДТП с трактором
В Самарской области произошло ДТП, в котором пострадала 18-летняя девушка, ехавшая на иномарке. Авария случилась на территории Сергиевского района в понедельник, 7 ноября. На 1118-м километре трассы «М-5» столкнулись автомобиль Lifan и трактор «Беларус» с прицепом. Легковушкой управлял 23-летний парень, …
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8 ноября 2016, 03:11
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Пьяный тракторист в Большечерниговском районе доездился до уголовного дела
На одной из проселочных дорог поселка Пензено Большечерниговского района сотрудники ГИБДД остановили 35-летнего мужчину, управлявшего трактором «К-700 Кировец». У водителя присутствовали явные признаки опьянения, передает ГУ МВД по Самарской области.
Подозрения инспекторов подтвердились - как показала экспертиза, содержание алкоголя …
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5 июня 2016, 03:55