4
07
54
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 февраля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 16 февраля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888     888  8888888b.                       888     888      d8888   888      
 888     888  888  "Y88b                      888     888     d8P888   888      
 888     888  888    888                      888     888    d8P 888   888      
 888     888  888    888   8888b.    .d8888b  Y88b   d88P   d8P  888   88888b.  
 888     888  888    888      "88b  d88P"      Y88b d88P   d88   888   888 "88b 
 888     888  888    888  .d888888  888         Y88o88P    8888888888  888  888 
 Y88b. .d88P  888  .d88P  888  888  Y88b.        Y888P           888   888  888 
  "Y88888P"   8888888P"   "Y888888   "Y8888P      Y8P            888   888  888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В блогах: в Самаре на площади Героев 21-й Армии слишком много снега

В блогах: в Самаре на площади Героев 21-й Армии слишком много снега

Блогер Нина Дюкова пожаловалась, что в Самаре на площади Героев 21-й Армии слишком много снега: "За всю зиму его отсюда, похоже, так и не вывозили ни разу. Многие сугробы под 2 метра. Ничего не видно". "В центре еще хуже, 
14 февраля 2017, 09:40
В США вазовскую

В США вазовскую "классику" продают за 40 000 долларов

В группе "Паблик Тольятти" соцсети "ВКонтакте" поведали, что в Америке на сайтах объявлений появилась в продаже за 40 тысяч долларов вазовская спортивная машина с пропиской во Флориде. Машина ищет нового владельца. Выпущена в 1987 году, но после реконструкции в 
10 февраля 2017, 09:28
В блогах: про уборку снега на самарской набережной

В блогах: про уборку снега на самарской набережной

Блогер Виталий Политов пишет про "уборку самарской набережной после воскресного снегопада". "В целом с этой задачей городские власти справляются. Уже в понедельник практически все было хорошо почищено. Правда, без некоторых недочетов не обошлось. Те, кто чистят дорожки и лестницы, 
7 февраля 2017, 04:43
В Самарской области слой снега вырос до 79 см и ожидается метель

В Самарской области слой снега вырос до 79 см и ожидается метель

Самарские синоптики подвели итоги снегопада в минувшие выходные. Высота снежного покрова утром в понедельник, 6 февраля, составила от 40 до 65 сантиметров, а в Клявлино, Кинель-Черкассах и Серноводске до 72-79 сантиметров. Количество осадков за выходные составило от пяти до 13 

6 февраля 2017, 10:03
Автоледи застряла в снегу на трассе в Самарской области

Автоледи застряла в снегу на трассе в Самарской области

В Самарской области спасли женщину-водителя, которая почти пять часов провела в снежном плену. Автомобилистка возвращалась домой в село Севрюкаево в метель, и её машина застряла на заснеженной трассе. Помощь смог вызвать муж автоледи. Из Тольятти и Жигулевска приехали спасатели с 
3 февраля 2017, 10:50
В Тольятти рабочие счистили снег с крыши на автомобиль Lada XRay

В Тольятти рабочие счистили снег с крыши на автомобиль Lada XRay

Прокуратура Комсомольского района Тольятти провела проверку по факту инцидента, произошедшего в одном из городских дворов. Рабочие, убиравшие крышу многоэтажки, скинули снег прямо на припаркованный возле дома автомобиль Lada XRay. Надзорное ведомство внесло представление в адрес управляющей компании и организации, которая 
30 января 2017, 02:36
В Уфе трактор перевернулся при уборке снега

В Уфе трактор перевернулся при уборке снега

Весьма нетипичное дорожно-транспортное происшествие случилось в столице Башкирии с участием трактора. Тяжелая машина перевернулась при уборке снега на улице Кировоградской.
Сделанные очевидцами аварии снимки были размещены в Сети и вызвали волну обсуждения со стороны пользователей. Кабина трактора упала на бок, 

30 января 2017, 01:07
В блогах: в Самаре водитель бросил свой «Рено» посередине дороги

В блогах: в Самаре водитель бросил свой «Рено» посередине дороги

Блогер Роман Ерёмкин поведал про "странного самарского автомобилиста, который бросил свой "Рено" посередине дороги на XXII-го Партсъезда". "Водитель просто ушел по своим делам, закрыв проезд для всех и не оставив номера телефона. Бабушки из соседнего дома рассказали, что машину 
23 января 2017, 05:55
В Тольятти «Ниву» 1980 года продают по цене нового Range Rover

В Тольятти «Ниву» 1980 года продают по цене нового Range Rover

В Интернете на одном из сайтов по продаже подержанных автомобилей появилось необычное предложение – автомобиль «Нива» («ВАЗ-2121») 1980 года выпуска. Владелец готов его продать за 5 миллионов рублей.

«Пробег 200 километров, новые (не реставрированный), ранний выпуск, данный автомобиль в 
19 января 2017, 06:56
Молодая самарская автоледи с двумя детьми застряла в сугробе под Пензой

Молодая самарская автоледи с двумя детьми застряла в сугробе под Пензой

Вчера, 7 января, автомобилистка из Самарской области с двумя детьми попала в аварию на заснеженной дороге в Пензенской области. Её «Шевролет Круз» съехал в кювет и оказался заблокирован в сугробе, пишут очевидцы в сообществе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте».

«Возвращались 
8 января 2017, 02:57
Под Самарой 18-летняя девушка на иномарке пострадала в ДТП с трактором

Под Самарой 18-летняя девушка на иномарке пострадала в ДТП с трактором

В Самарской области произошло ДТП, в котором пострадала 18-летняя девушка, ехавшая на иномарке. Авария случилась на территории Сергиевского района в понедельник, 7 ноября. На 1118-м километре трассы «М-5» столкнулись автомобиль Lifan и трактор «Беларус» с прицепом. Легковушкой управлял 23-летний парень, 
8 ноября 2016, 03:11
Пьяный тракторист в Большечерниговском районе доездился до уголовного дела

Пьяный тракторист в Большечерниговском районе доездился до уголовного дела

На одной из проселочных дорог поселка Пензено Большечерниговского района сотрудники ГИБДД остановили 35-летнего мужчину, управлявшего трактором «К-700 Кировец». У водителя присутствовали явные признаки опьянения, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
Подозрения инспекторов подтвердились - как показала экспертиза, содержание алкоголя 
5 июня 2016, 03:55
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна