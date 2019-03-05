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В Сызрани обрушилась крыша ангара водно-гребной базы: пострадали дорогие лодки
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5 марта 2019, 02:00
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Устранить аварию на проспекте Кирова в Самаре планируют во вторник вечером
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5 марта 2019, 01:39
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Следственный комитет России хочет арестовать подрядчика стадиона «Самара Арена» за хищение 2,5 млрд рублей
Следственные органы задержали и требуют заключить под стражу бизнесмена Сергея Уласевича, которого обвинил в махинациях субподрядчик строительства футбольного стадиона «Самара Арена». Отметим, что господин Уласевич - генеральный директор компании «Стальмонтаж-Электросталь», которая принимала участие в возведении самарского стадиона, рассчитанного на 45 …
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5 марта 2019, 01:11
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Снова прорыв в Самаре: без отопления остались 13 многоквартирных домов
Во вторник, 5 марта, в областной столице снова произошла коммунальная авария. По словам первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, из-за проведения ремонта на трубопроводе диаметром 900 мм ограничено теплоснабжение в 13 многоквартирных домах, двух детских садах, двух учебных заведениях и …
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5 марта 2019, 12:04
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Везде свои тараканы: полчища рыжих насекомых оккупировали гипермаркет в Сызрани
Пользователи группы «Черный список Сызрань» в соцсети ВКонтакте поведали об ужасающей антисанитарии в одном из крупных гипермаркетов. Один из покупателей заснял, как полчища рыжих тараканов буквально оккупировали полки с продуктами. …
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25 февраля 2019, 02:34
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В Самаре хотят заблокировать сайты по продаже санкционных сыров
Куйбышевская транспортная прокуратура добивается закрытия сайтов, с помощью которых пользователям предлагали купить запрещенные к ввозу в нашу страну продукты. Как пояснили в ведомстве, сотрудники прокуратуры проверили исполнение законодательства при организации и проведении таможенного, ветеринарного, карантинного и фитосанитарного контроля в условиях …
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22 февраля 2019, 04:16
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С пьяным дебошем на рейсе Самара - Гоа разбираются следователи
Сотрудники Приволжского следственного управления на транспорте СК России ведут проверку дебоша в самолете. По предварительным данным, 19 февраля на борту «Боинга» авиакомпании «Азур эйр» произошел скандал. 42-летний пьяный пассажир нарушал общественный порядок и игнорировал замечания экипажа. Напомним, что воздушное …
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21 февраля 2019, 08:47
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Из-за пьяного пассажира на 3,5 часа задержали рейс «Самара - Гоа»
В ночь на среду, 20 февраля, в самарском аэропорту Курумоч задержали вылет самолета, следовавшего в Гоа. Воздушное судно авиакомпании Azur должно было отправиться в путь в 22:35, но, судя по онлайн-табло, вылетело в 02:07. Как рассказали пассажиры злополучного рейса …
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20 февраля 2019, 11:12
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Снести, нельзя помиловать: самарцы проголосовали за ликвидацию рынка на Авроре
Жители Самары проголосовали за ликвидацию скандально известного рынка на улице Авроры с дальнейшим приведением участка в порядок. Горожане выбрали 20 общественных территорий, которые войдут в шорт-лист голосования для определения первоочередности работ по благоустройству в текущем году. Об этом сообщает мэрия. …
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11 февраля 2019, 01:37
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В Самаре уничтожили санкционные сыры из Италии и Франции
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11 февраля 2019, 11:47
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Рейс Самара - Дубай задержали на 25 часов
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18 января 2019, 10:30
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Аэроэкспресс между Самарой и «Курумочем» ходить больше не будет
Стало известно, что с 9 января 2019 года отменяется скорый электропоезд, курсирующий между областной столицей и самарским аэропортом. Об этом сообщает «Самарская пригородная пассажирская компания». Напомним, что ранее электрички ходили до «Курумоча» дважды в день, отправляясь из Самары в 9:57 …
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29 декабря 2018, 08:47
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Завершается подготовка к снижению порога для беспошлинного ввоза в Россию товаров из зарубежных интернет-магазинов
Министерство финансов подготовило проект постановления правительства, который снизит порог беспошлинного однократного ввоза в Россию покупок в зарубежных интернет-магазинах до 150 евро и веса в 10 кг. Этот документ опубликован на портале раскрытия государственной информации для общественного обсуждения. Сейчас в России можно …
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23 июня 2014, 11:17
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