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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

В Сызрани обрушилась крыша ангара водно-гребной базы: пострадали дорогие лодки

В Сызрани обрушилась крыша ангара водно-гребной базы: пострадали дорогие лодки

Во вторник, 5 марта, стало известно о частичном обрушении металлической крыши склада ангарного типа на площади около 450 кв. м (общая площадь — 900 квадратов) на улице Курортной в Сызрани. Как сообщили в ГУ МЧС, в результате происшествия никто не 
5 марта 2019, 02:00
Устранить аварию на проспекте Кирова в Самаре планируют во вторник вечером

Устранить аварию на проспекте Кирова в Самаре планируют во вторник вечером

Ремонт на теплотрассе на пересечении проспекта Кирова с Заводским шоссе в Самаре рассчитывают закончить в 23:00 вторника, 5 марта. Как сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области, в 5:00 во вторник там произошел прорыв теплотрассы диаметром 900 мм.
 
- Для 
5 марта 2019, 01:39
Следственный комитет России хочет арестовать подрядчика стадиона «Самара Арена» за хищение 2,5 млрд рублей

Следственный комитет России хочет арестовать подрядчика стадиона «Самара Арена» за хищение 2,5 млрд рублей

Следственные органы задержали и требуют заключить под стражу бизнесмена Сергея Уласевича, которого обвинил в махинациях субподрядчик строительства футбольного стадиона «Самара Арена». Отметим, что господин Уласевич - генеральный директор компании «Стальмонтаж-Электросталь», которая принимала участие в возведении самарского стадиона, рассчитанного на 45 
5 марта 2019, 01:11
Снова прорыв в Самаре: без отопления остались 13 многоквартирных домов

Снова прорыв в Самаре: без отопления остались 13 многоквартирных домов

Во вторник, 5 марта, в областной столице снова произошла коммунальная авария. По словам первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, из-за проведения ремонта на трубопроводе диаметром 900 мм ограничено теплоснабжение в 13 многоквартирных домах, двух детских садах, двух учебных заведениях и 
5 марта 2019, 12:04
Везде свои тараканы: полчища рыжих насекомых оккупировали гипермаркет в Сызрани

Везде свои тараканы: полчища рыжих насекомых оккупировали гипермаркет в Сызрани

Пользователи группы «Черный список Сызрань» в соцсети ВКонтакте поведали об ужасающей антисанитарии в одном из крупных гипермаркетов. Один из покупателей заснял, как полчища рыжих тараканов буквально оккупировали полки с продуктами. 
25 февраля 2019, 02:34
В Самаре хотят заблокировать сайты по продаже санкционных сыров

В Самаре хотят заблокировать сайты по продаже санкционных сыров

Куйбышевская транспортная прокуратура добивается закрытия сайтов, с помощью которых пользователям предлагали купить запрещенные к ввозу в нашу страну продукты. Как пояснили в ведомстве, сотрудники прокуратуры проверили исполнение законодательства при организации и проведении таможенного, ветеринарного, карантинного и фитосанитарного контроля в условиях 
22 февраля 2019, 04:16
С пьяным дебошем на рейсе Самара - Гоа разбираются следователи

С пьяным дебошем на рейсе Самара - Гоа разбираются следователи

Сотрудники Приволжского следственного управления на транспорте СК России ведут проверку дебоша в самолете. По предварительным данным, 19 февраля на борту «Боинга» авиакомпании «Азур эйр» произошел скандал. 42-летний пьяный пассажир нарушал общественный порядок и игнорировал замечания экипажа. Напомним, что воздушное 
21 февраля 2019, 08:47
Из-за пьяного пассажира на 3,5 часа задержали рейс «Самара - Гоа»

Из-за пьяного пассажира на 3,5 часа задержали рейс «Самара - Гоа»

В ночь на среду, 20 февраля, в самарском аэропорту Курумоч задержали вылет самолета, следовавшего в Гоа. Воздушное судно авиакомпании Azur должно было отправиться в путь в 22:35, но, судя по онлайн-табло, вылетело в 02:07. Как рассказали пассажиры злополучного рейса 
20 февраля 2019, 11:12
Снести, нельзя помиловать: самарцы проголосовали за ликвидацию рынка на Авроре

Снести, нельзя помиловать: самарцы проголосовали за ликвидацию рынка на Авроре

Жители Самары проголосовали за ликвидацию скандально известного рынка на улице Авроры с дальнейшим приведением участка в порядок. Горожане выбрали 20 общественных территорий, которые войдут в шорт-лист голосования для определения первоочередности работ по благоустройству в текущем году. Об этом сообщает мэрия. 

11 февраля 2019, 01:37
В Самаре уничтожили санкционные сыры из Италии и Франции

В Самаре уничтожили санкционные сыры из Италии и Франции

Во время проверки на рынке «Поток» в областной столице нашли санкционные товары. В розницу горожанам продавали сыры из Германии, Литвы, Италии, Польши, Франции, Финляндии. Напомним, что ввоз этих продуктов в Россию запрещен в ответ на введенные европейскими странами экономические санкции. 
11 февраля 2019, 11:47
Рейс Самара - Дубай задержали на 25 часов

Рейс Самара - Дубай задержали на 25 часов

В самарском аэропорту Курумоч на сутки задержали рейс Самара-Дубай. Ровно 25 часов 119 пассажиров не могли вылететь в Дубай. Самолет должен был отправиться в путь в 15:10 16  января,  а вылетел только в 16:28 17 января. Задержка произошла из-за позднего 
18 января 2019, 10:30
Аэроэкспресс между Самарой и «Курумочем» ходить больше не будет

Аэроэкспресс между Самарой и «Курумочем» ходить больше не будет

Стало известно, что с 9 января 2019 года отменяется скорый электропоезд, курсирующий между областной столицей и самарским аэропортом. Об этом сообщает «Самарская пригородная пассажирская компания». Напомним, что ранее электрички ходили до «Курумоча» дважды в день, отправляясь из Самары в 9:57 
29 декабря 2018, 08:47
Завершается подготовка к снижению порога для беспошлинного ввоза в Россию товаров из зарубежных интернет-магазинов

Завершается подготовка к снижению порога для беспошлинного ввоза в Россию товаров из зарубежных интернет-магазинов

Министерство финансов подготовило проект постановления правительства, который снизит порог беспошлинного однократного ввоза в Россию покупок в зарубежных интернет-магазинах до 150 евро и веса в 10 кг. Этот документ опубликован на портале раскрытия государственной информации для общественного обсуждения. Сейчас в России можно 

23 июня 2014, 11:17
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