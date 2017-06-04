В Самаре отметили День Святой Троицы В минувшее воскресенье православные отметили один из самых значимых христианских праздников - День Святой Троицы. Он выпадает на 50-й день после Пасхи и потому носит еще одно название - Пятидесятница.

По преданию, в этот день Святой Дух в виде огненных …