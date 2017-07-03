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25-летний тольяттинец попал в больницу после СМС-сообщения от соседки
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2 июля 2017, 01:49
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АвтоВАЗ опубликовал фото своих новинок - Lada Vesta SW и SW Cross
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28 июня 2017, 01:25
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Погнали: тольяттинскому винзаводу вернули лицензию на выпуск алкоголя
Росалкогольрегулирование выдало простаивающему с 2015 года винзаводу «Тольяттинский» четыре новые лицензии - на производство, хранение и поставки ликеро-водочных изделий, коньяков, вин — обычных и фруктовых, а также винных напитков без добавления этилового спирта. Соответствующие сведения появились в госреестре лицензий.
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27 июня 2017, 10:13
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На АвтоВАЗе суббота станет рабочим днем
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26 июня 2017, 02:42
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Видео: тольяттинские медики превращаются в рэперов
На хостинге Youtube набирает популярность новая пародия на трек рэп-группы «Грибы» - «Тает лед». Согласно комментарию, видео было снято в тольяттинском медгородке.
«Коллектив ГБУЗ СО ТГКБ №5 обещает помогать молодым специалистам. Клип-хит!», - написал пользователь, опубликовавший видео.
«На ночном …
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26 июня 2017, 11:27
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16-летний подросток скончался в квартире в Тольятти
Вчера, 23 июня, около 13:00 в квартире одного из домов Автозаводского района Тольятти на полу было обнаружено тело 16-летнего подростка без признаков жизни, передает «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры.
На месте происшествия нашли целлофановый пакет и …
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24 июня 2017, 02:11
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АвтоВАЗ открыл предзаказ на Lada XRay Exclusive
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21 июня 2017, 03:59
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АвтоВАЗ отказался платить дивиденды
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19 июня 2017, 05:01