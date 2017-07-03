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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Сначала разговор на повышенных тонах шел 
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АвтоВАЗ опубликовал фото своих новинок - Lada Vesta SW и SW Cross

На сайте АвтоВАЗа появились фотографии двух новинок - Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross. Планируется, что в продаже они появятся во второй половине года. По заявлению создателей, Vesta SW «несет в себе дополнительную полезную функциональность благодаря внутреннему объему 
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Погнали: тольяттинскому винзаводу вернули лицензию на выпуск алкоголя

Погнали: тольяттинскому винзаводу вернули лицензию на выпуск алкоголя

Росалкогольрегулирование выдало простаивающему с 2015 года винзаводу «Тольяттинский» четыре новые лицензии - на производство, хранение и поставки ликеро-водочных изделий, коньяков, вин — обычных и фруктовых, а также винных напитков без добавления этилового спирта. Соответствующие сведения появились в госреестре лицензий.  
27 июня 2017, 10:13
На АвтоВАЗе суббота станет рабочим днем

На АвтоВАЗе суббота станет рабочим днем

В июле на АвтоВАЗе введут субботние дневные и вечерние смены. В этот день недели будут работать линии по выпуску автомобилей на платформе B0, а также Lada Kalina и Lada Granta. Рабочими в следующем месяце станут субботы 1, 8 и 15 
26 июня 2017, 02:42
Видео: тольяттинские медики превращаются в рэперов

Видео: тольяттинские медики превращаются в рэперов

На хостинге Youtube набирает популярность новая пародия на трек рэп-группы «Грибы» - «Тает лед». Согласно комментарию, видео было снято в тольяттинском медгородке.

«Коллектив ГБУЗ СО ТГКБ №5 обещает помогать молодым специалистам. Клип-хит!», - написал пользователь, опубликовавший видео.
«На ночном 
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16-летний подросток скончался в квартире в Тольятти

16-летний подросток скончался в квартире в Тольятти

Вчера, 23 июня, около 13:00 в квартире одного из домов Автозаводского района Тольятти на полу было обнаружено тело 16-летнего подростка без признаков жизни, передает «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры.

На месте происшествия нашли целлофановый пакет и 
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АвтоВАЗ открыл предзаказ на Lada XRay Exclusive

АвтоВАЗ открыл предзаказ на Lada XRay Exclusive

С 21 июня дилеры АвтоВАЗа начали принимать заказы на новинку – компактный городской кроссовер Lada XRay Exclusive. Стартовая цена на машину в этой комплектации – 805,9 тысячи рублей. Эта версия выделяется бежевой гаммой в оформлении интерьера и фоновой атмосферной подсветкой 
21 июня 2017, 03:59
АвтоВАЗ отказался платить дивиденды

АвтоВАЗ отказался платить дивиденды

АвтоВАЗ отказался от выплаты дивидендов за 2016 год. Такая информация содержится в аудиторском заключении, которое подготовлено к годовому собранию акционеров компании. Дивидендов не будет как по обыкновенным, так и по привилегированным ценным бумагам. Связано это с тем, что ПАО не 

19 июня 2017, 05:01
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