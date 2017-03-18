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В Самаре пропал пони, катавший детей на площади Куйбышева

В Самаре пропал пони, катавший детей на площади Куйбышева

Владелец частной самарской конюшни просит горожан помочь найти пони Грея. Самарцы могли видеть его на площади Куйбышева, на лошадке катались дети. Пони исчез 14 января, передает 63.ru.

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Туристы из Самары двое суток не могут вылететь из Крыма (есть видео)

Туристы из Самары двое суток не могут вылететь из Крыма (есть видео)

В ЖЖ-сообществе «Самарский край» сообщают, что «неразбериха творится в аэропорту Симферополя». «Он стал тюрьмой для несколько сот туристов из нашего города. Их авиакомпания как-то внезапно обанкротилась в день вылета из Крыма. И вот теперь люди сидят кукуют. Голодные, холодные... 
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В Самаре на Дне России выступил Валерий Кипелов, есть фото

В Самаре на Дне России выступил Валерий Кипелов, есть фото

Сегодня на площади им. Куйбышева концертную программу завершала группа "Кипелов". Около часа исполняла свои хиты, в том числе "Беспечный ангел", "Я свободен" и "Воля и разум". Самарцы подпевали, кричали и аплодировали. Многие снимали выступление своего кумира на телефоны. Валерий Кипелов 
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15 февраля православные христиане отметят великое Сретение Господне

Это один  из  главных  праздников, почитаемых русской церковью. Он завершает цикл рождественских торжеств. В этот день принято  вспоминать события, описанные в Евангелии от Луки. Речь идет о встрече  младенца Иисуса с трехсотшестидесятилетним старцем Симеоном.
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Депутаты предлагают сделать День семьи, любви и верности официальным выходным

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Депутаты предлагают сделать 8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности - официальным выходным. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс будут внесены на рассмотрение Госдумы в ближайшее время. Как подчеркивают народные избранники, новый праздник станет аналогом «навязанного Западом» Дня святого 
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