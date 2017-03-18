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18 марта в Самаре перекроют движение транспорта у площади Куйбышева
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15 марта 2017, 05:58
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В центре Самары движение транспорта ограничили на неделю
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20 февраля 2017, 06:55
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Масленица пройдет почти на 60 площадках Самары
Мэрия Самары опубликовала адреса, где пройдет празднование Масленицы. В списке около 60 площадок. Народные гулянья состоятся во всех девяти районах регионального центра. Праздничные мероприятия начнутся в понедельник, 20 февраля. По девять площадок будет в Железнодорожном, Октябрьском и Промышленном районах. В …
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20 февраля 2017, 05:01
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В Самаре пропал пони, катавший детей на площади Куйбышева
Владелец частной самарской конюшни просит горожан помочь найти пони Грея. Самарцы могли видеть его на площади Куйбышева, на лошадке катались дети. Пони исчез 14 января, передает 63.ru.
Хозяин Грея сообщил, что написал заявление в полицию. Есть сведения, что …
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20 января 2017, 04:47
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В России сегодня отмечается сразу несколько праздников
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21 сентября 2016, 03:08
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"ТЕРРА" на "Тавриде-2016"
На Бакальской косе в Крыму стартовала завершающая смена всероссийского молодежного форума "Таврида-2016" - "Молодые журналисты местных и региональных СМИ". Она организована в партнерстве с Общероссийским народным фронтом, а также МИА "Россия сегодня". В открытии принял участие первый вице-президент «СоюзМаш России», …
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21 августа 2016, 06:47
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Туристы из Самары двое суток не могут вылететь из Крыма (есть видео)
В ЖЖ-сообществе «Самарский край» сообщают, что «неразбериха творится в аэропорту Симферополя». «Он стал тюрьмой для несколько сот туристов из нашего города. Их авиакомпания как-то внезапно обанкротилась в день вылета из Крыма. И вот теперь люди сидят кукуют. Голодные, холодные... …
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16 июля 2016, 04:08
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В Самаре на Дне России выступил Валерий Кипелов, есть фото
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13 июня 2016, 12:35
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15 февраля православные христиане отметят великое Сретение Господне
Это один из главных праздников, почитаемых русской церковью. Он завершает цикл рождественских торжеств. В этот день принято вспоминать события, описанные в Евангелии от Луки. Речь идет о встрече младенца Иисуса с трехсотшестидесятилетним старцем Симеоном.
Согласно Моисееву закону, установленному в честь …
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12 февраля 2016, 02:48
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Российских туристов предлагают вылечить вином
Энотерапия должна вернуться в российские здравницы. Так считает глава Республики Крым, который собирается выступить с законодательной инициативой по этому поводу, тем более что соответствующий проект уже разработан. Методика лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний вином используется в некоторых оздоровительных учреждениях в …
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17 августа 2015, 08:14
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Депутаты предлагают сделать День семьи, любви и верности официальным выходным
Депутаты предлагают сделать 8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности - официальным выходным. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс будут внесены на рассмотрение Госдумы в ближайшее время. Как подчеркивают народные избранники, новый праздник станет аналогом «навязанного Западом» Дня святого …
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8 июля 2015, 12:17
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Медведев потребовал присоединить сотовую связь Крыма к России
Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев отдал распоряжение, чтобы уже к концу этого года уровень сотовой связи в Крыму поднялся до российских стандартов. Глава кабмина заявил, что лично проконтролирует этот процесс, соответствующее поручение дано министру связи.
Медведев сообщил, что в последнее …
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16 июня 2015, 11:42