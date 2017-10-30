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Материалы по теме:

В Самаре на площади Куйбышева воссоздадут эпизод из 1941 года

В Самаре на площади Куйбышева воссоздадут эпизод из 1941 года

7 ноября в Самаре пройдет Парад Памяти. Традиционно он должен состояться на главной городской площади – Куйбышева, реконструкция которой к этому времени должна быть завершена.
13 октября 2017, 10:46
Ремонт площади Куйбышева за 240 миллионов закончат до Парада Памяти

Ремонт площади Куйбышева за 240 миллионов закончат до Парада Памяти

Капитальный ремонт площади Куйбышева – места, где будет во время ЧМ-2018 располагаться фан-зона для болельщиков, выполнен примерно на 70%. Такова оценка городских властей. Сейчас рабочие укладывают плиточное покрытие в скверах вдоль улиц Чапаевской и Вилоновской. Приводится в порядок ограждение. Мачты 

20 сентября 2017, 09:43
В Самаре самолет упал в воду после авиашоу на Параде Памяти

В Самаре самолет упал в воду после авиашоу на Параде Памяти

Сегодня, 7 ноября, в Самаре один из самолетов, участвовавших в авиашоу на Параде Памяти, совершил вынужденную посадку, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным ведомства, инцидент произошел в 13 часов 4 минуты на территории Куйбышевского района. В реку 

7 ноября 2016, 02:57
Самарским школьникам продлили каникулы

Самарским школьникам продлили каникулы

В Самаре школьные каникулы продлили до 7 ноября. Как поясняют в мэрии города, это сделано для того, чтобы ученики и педагоги имели возможность посетить на площади Куйбышева праздничные мероприятия, посвященные 75-летней годовщине военного парада, который состоялся 7 ноября 1941 года 

1 ноября 2016, 04:58
В Самарской области учрежден памятный знак, посвященный юбилею парада, который прошел в Куйбышеве 7 ноября 1941 года

В Самарской области учрежден памятный знак, посвященный юбилею парада, который прошел в Куйбышеве 7 ноября 1941 года

75 лет назад постановлением государственного Комитета Обороны на Волгу в срочном порядке перевели иностранные миссии, Наркомат обороны, Верховный Совет СССР и правительство страны. Два года Куйбышев исполнял функции главного города страны.
25 апреля 2016, 06:28
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