Сегодня, 7 ноября, в Самаре один из самолетов, участвовавших в авиашоу на Параде Памяти, совершил вынужденную посадку, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным ведомства, инцидент произошел в 13 часов 4 минуты на территории Куйбышевского района. В реку …