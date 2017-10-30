По отремонтированной площади Куйбышева пройдут 90 парадных расчетов. Реконструкторы воссоздадут битву под Тихвином, которая прошла осенью 1941 года на подступах к Ленинграду. В этой операции участвовала 65 стрелковая дивизия, которая незадолго до боя маршировала на куйбышевском параде. Также на площади будет работать выставка военной техники. Третий раз участие в мемориальном мероприятии примет народный артист СССР Василий Лановой. Приглашены представителей дипмиссий стран, которые были эвакуированы в «запасную столицу». Репетиции Парада памяти начнутся 31 октября.
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