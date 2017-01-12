Более 9 тысяч человек являются участниками госпрограммы "Жилье для российской семьи" в Самарской области. Из них 4464 уже выбрали будущую квартиру и заключили договоры купли-продажи или долевого участия. Такие данные по состоянию на 1 января опубликовал областной фонд жилья и ипотеки.
Напомним, в рамках программы дается возможность приобрести недвижимость в чистовой отделке по цене 35 тысяч рублей за квадратный метр. Однако существуют ограничения по объектам, где можно купить квартиры. В программу включены 17 проектов общей площадью 990 тысяч квадратных метров, наиболее крупные - это микрорайоны "Южный город" и "Крутые Ключи". А также ряд проектов в Самаре, Тольятти и других муниципалитетах, застройщиками которых выступают СОФЖИ и некоторые частные компании. Кроме того, в начале недели федеральное Агентство по ипотечному жилищному кредитованию объявило о снижении процентных ставок для участников данной госпрограммы на 0.25 процентных пункта, до 12%. Впрочем, это касается лишь многодетных семей.
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