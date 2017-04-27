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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Когда в России взлетят цены на жилье?

Когда в России взлетят цены на жилье?

Реального влияния на рынок недвижимости в РФ снос пятиэтажек не окажет. Так заявил в интервью «Российской газете» глава Гильдии юристов рынка недвижимости Олег Сухов. Тем не менее, в ближайшее время не следует ждать падения цен на заветные квадраты. По словам 

26 апреля 2017, 12:12
Тяжелая доля обманутых дольщиков

Тяжелая доля обманутых дольщиков

На покупку квартиры для дочери семья Фирстовых копила несколько десятилетий. Однако, даже выплатив полную стоимость квадратных метров в строящемся доме на пересечении Садовой и Вилоновской в 2007 году, переехать в новое жилье так и не удалось. Застройщик обанкротился, возведя только 

20 апреля 2017, 06:13
Куда отправят жителей снесенных хрущевок?

Куда отправят жителей снесенных хрущевок?

Совет при президенте по совершенствованию гражданского законодательства раскритиковал резонансный проект о сносе пятиэтажек. Документ нарушает конституционные права россиян, аргументируют эксперты Совета.

У человека могут быть личные причины не переезжать в другое место. Такое желание индивида нужно уважать, так как оно воплощено 

19 апреля 2017, 02:01
Тольяттинцы массово продают квартиры и покидают город

Тольяттинцы массово продают квартиры и покидают город

Такие выводы можно сделать из мониторинга ситуации на рынке недвижимости, проведенного в марте СОФЖИ.
Из 10 тысяч 350 объявлений о продаже квартир, больше половины, почти 6 тысяч, разместили жители Автограда. Для сравнения, самарцы за тот же период планировали реализовать только 

18 апреля 2017, 05:46
В Самаре решили поставить памятники создателям первых ракет

В Самаре решили поставить памятники создателям первых ракет

В мэрии обсудили оформление территории у музея «Самара Космическая». Участники совещания поддержали идею установки нового памятника создателям первых ракет. Предполагается, что скульптура будет состоять из нескольких фигур, которым придадут черты известных конструкторов и инженеров. В их числе Сергей Королев, Дмитрий 

20 февраля 2017, 04:18
В блогах: памятники архитектуры будет изымать город

В блогах: памятники архитектуры будет изымать город

Блогер Жанна Скокова сообщила, что сегодня в Самаре прошел круглый стол с участием общественников и властей. "На нем обсуждали судьбу памятников архитектуры, которые Минобороны забросило или просто держит при себе и ждет, когда они сами развалятся от старости, чтобы 
16 декабря 2016, 09:24
В Самаре за клининг 15 памятников заплатят 1,2 млн рублей

В Самаре за клининг 15 памятников заплатят 1,2 млн рублей

Примерно 100 тысяч рублей в месяц готова платить администрация Самары компании, которая будет поддерживать в чистоте 15 памятников вплоть до октября 2017 года.

Среди монументов, которые нужно мыть, а также очищать прилегающую территорию от мусора и снега:
- стелы у «Фонтана 

13 сентября 2016, 11:25
В Сызрани «скрутили» мужчину во время открытия памятника Козловскому

В Сызрани «скрутили» мужчину во время открытия памятника Козловскому

Курьёзная ситуация произошла вчера, 20 августа, в Сызрани во время открытия губернатором памятника основателю города воеводе Григорию Козловскому.

Как пишут очевидцы из группы «Жесть Самара | Тольятти» соцсети «ВКонтакте», в один из моментов сотрудники полиции «скрутили там мужчину». 
21 августа 2016, 03:39
В блогах: Строительство Фрунзенского моста в Самаре

В блогах: Строительство Фрунзенского моста в Самаре

Блогер Евгений Синюков рассказал о загадочных подземных тоннелях, которые обнаружили строители Фрунзенского моста через реку Самару. В этом районе подобными тоннелями буквально все изрыто-перерыто, какой-нибудь карты подземных сетей нет. Возраст постройки также не установлен. Возможно, конец 19-го - начало 
16 февраля 2016, 09:45
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