Примерно 100 тысяч рублей в месяц готова платить администрация Самары компании, которая будет поддерживать в чистоте 15 памятников вплоть до октября 2017 года.

Среди монументов, которые нужно мыть, а также очищать прилегающую территорию от мусора и снега:

- стелы у «Фонтана …