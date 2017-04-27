В старой части Самары жильцам домов - памятников архитектуры могут повысить взносы на капремонт. Областное Управление государственной охраны объектов культурного наследия заказало научно-исследовательскую работу, в которой будет описано состояние зданий в исторической части города.
Специалистам предстоит собрать информацию с учетом архивных, градостроительных и археологических данных. Кроме того, необходимо подготовить предложения по введению повышенной ставки в фонд капремонта для жителей тех строений, которые будут наделены статусом объекта культурного наследия, а также обосновать для них увеличение нормативов по ремонту.
По мнению экспертов, жилыми памятниками в исторической части города могут быть признаны большинство домов из дореволюционной и частично из довоенной застройки. По данным сайта "ГосЖКХ", в Самаре числится около 1200 подобных строений. В них проживает около 20 тысяч человек.
|
Когда в России взлетят цены на жилье?
|
26 апреля 2017, 12:12
|
Тяжелая доля обманутых дольщиков
|
20 апреля 2017, 06:13
|
Куда отправят жителей снесенных хрущевок?
Совет при президенте по совершенствованию гражданского законодательства раскритиковал резонансный проект о сносе пятиэтажек. Документ нарушает конституционные права россиян, аргументируют эксперты Совета.
У человека могут быть личные причины не переезжать в другое место. Такое желание индивида нужно уважать, так как оно воплощено …
|
19 апреля 2017, 02:01
|
Тольяттинцы массово продают квартиры и покидают город
|
18 апреля 2017, 05:46
|
В Самаре решили поставить памятники создателям первых ракет
В мэрии обсудили оформление территории у музея «Самара Космическая». Участники совещания поддержали идею установки нового памятника создателям первых ракет. Предполагается, что скульптура будет состоять из нескольких фигур, которым придадут черты известных конструкторов и инженеров. В их числе Сергей Королев, Дмитрий …
|
20 февраля 2017, 04:18
|
В блогах: памятники архитектуры будет изымать город
Блогер Жанна Скокова сообщила, что сегодня в Самаре прошел круглый стол с участием общественников и властей. "На нем обсуждали судьбу памятников архитектуры, которые Минобороны забросило или просто держит при себе и ждет, когда они сами развалятся от старости, чтобы …
|
16 декабря 2016, 09:24
|
В Самаре за клининг 15 памятников заплатят 1,2 млн рублей
|
13 сентября 2016, 11:25
|
В Сызрани «скрутили» мужчину во время открытия памятника Козловскому
Курьёзная ситуация произошла вчера, 20 августа, в Сызрани во время открытия губернатором памятника основателю города воеводе Григорию Козловскому.
Как пишут очевидцы из группы «Жесть Самара | Тольятти» соцсети «ВКонтакте», в один из моментов сотрудники полиции «скрутили там мужчину». …
|
21 августа 2016, 03:39
|
В блогах: Строительство Фрунзенского моста в Самаре
Блогер Евгений Синюков рассказал о загадочных подземных тоннелях, которые обнаружили строители Фрунзенского моста через реку Самару. В этом районе подобными тоннелями буквально все изрыто-перерыто, какой-нибудь карты подземных сетей нет. Возраст постройки также не установлен. Возможно, конец 19-го - начало …
|
16 февраля 2016, 09:45