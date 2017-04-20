На покупку квартиры для дочери семья Фирстовых копила несколько десятилетий. Однако, даже выплатив полную стоимость квадратных метров в строящемся доме на пересечении Садовой и Вилоновской в 2007 году, переехать в новое жилье так и не удалось. Застройщик обанкротился, возведя только одну из 4 секций. Спустя много лет, решать проблемы почти трехсот дольщиков взялись сразу три новых компании. Одна из них - "Стройцентр", которую связывают с именем бизнесмена Виктора Суркова, известного в строительном бизнесе. Он взял на себя ответственность за 62 дольщиков. За это получил большой компенсационный земельный участок и даже успел продать три четверти от него. Удовлетворил же требования только 10 человек. Обращения остальных возмущенных дольщиков в компанию результата не приносили, их отсылали к юристу фирмы - некой Елене Черниковой, которая не горела желанием общаться.
Лидия Фирстова, обманутый дольщик:
- В конце концов, Черникова не выдерживает, звонит мне напрямую, потому что я свой телефон уже оставляю везде, звонит напрямую и просто открывает рот: зачем ты звонишь Суркову, зачем ты нас беспокоишь, ничего ты не получишь, вот жди-жди-жди, в следующем веке, может, что -то будет.
Связаться с ответственным лицом компании - застройщика, на счету которого больше 60 дольщиков, оказалось не так просто и для нашей съемочной группы.
-Здравствуйте, я хотела бы переговорить с Еленой Анатольевной Черниковой. - Её в данный момент нет на рабочем месте. - А через какое время ей можно перезвонить? - Я не ее секретарь, она передо мной не отчитывается.
-Одну минуту. .... Абонент не доступен, здравствуйте! Спасибо за звонок!..
В числе дважды обманутых дольщиков оказался и известный самарский адвокат Дмитрий Самигуллин. Эксперт отмечает, собственники квартир фактически оказываются в заложниках соглашения минстроя и застройщика.
Дмитрий Самигуллин, управляющий партнер адвокатского бюро RBL:
- Насколько я знаю практику, с дольщиками не заключается соглашение, потому что как только ты заключишь конкретное соглашение с конкретным дольщиком, у него есть все основания, чтобы тебя, например, в судебном порядке, обязать, чего они не хотят. И поэтому, есть лишь соглашение с министерством между министерством и вот этой строительной компанией и все. Министерство, по каким-то причинам, имея на самом деле возможность воздействовать, этого не делает и занимает весьма пассивную позицию.
Прокуратура Ленинского района дала свою оценку действиям застройщика по объекту на пересечении улиц Садовой и Вилоновской.
Николай Маскайкин, зам. прокурора Ленинского района г.о. Самара:
- По результатам проверки, материалы проверки прокуратурой района направлены в отдел полиции №5 для организации проверки по статье 144-145 по факту мошенничества со стороны должностных лиц ООО "Стройцентр".
Аналогичная проблема с удовлетворением требований дольщиков существует не на одном объекте в регионе. В Самарской области всего насчитывается 58 проблемных строек. В реестре обманутых дольщиков - 3750 человек. И это только официальные цифры. Мы направили запрос в министерство строительства, ждем ответа.