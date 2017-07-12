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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 июля 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре дешевеет жилье

В Самаре дешевеет жилье

55 тысяч 683 рубля. Столько в среднем в июне стоил один квадратный метр жилья на самарском вторичном рынке. А это означает, что квартиры дешевеют. Еще в мае единица жилплощади стоила больше на 194 рубля. А по сравнению с прошлым годом 

12 июля 2017, 05:57
От самарцев прячут солнце

От самарцев прячут солнце

Самарский областной фонд жилья и ипотеки снова оказался втянут в скандал. Напомним, ранее областной главк полиции возбудил уголовное дело по факту незаконного получения субсидий государственным унитарным предприятием «Стройконтроль», которое в свое время возглавлял нынешний руководитель СОФЖИ Реналь Мязитов. По версии 

12 июля 2017, 11:11
Самарскую дорогу перекроют на десять дней

Самарскую дорогу перекроют на десять дней

В Самаре со следующего понедельника, 17 июля, ограничат движение транспорта по улице Шушенской. Проезд для автомобилей перекроют с шести часов утра на 70-метровом участке от дома №40 по Шушенской в направлении улицы Травяной. Это связано со строительством газопровода и благоустройством 
12 июля 2017, 09:42
В Самаре наметился кризис в сфере недвижимости

В Самаре наметился кризис в сфере недвижимости

Ни одной новой стройки за полгода. В областной столице наметился кризис в сфере недвижимости. Причем такая ситуация характерна не только для 63-го региона. Эксперты связывают это с постепенным ужесточением законодательства в сфере строительства. Многие проекты, которые готовили годами, сейчас резко 

10 июля 2017, 05:41
В армии обманутых дольщиков Самары скоро прибавление?

В армии обманутых дольщиков Самары скоро прибавление?

Армия обманутых дольщиков в Самарской области может увеличиться более чем на 150 человек. В четверг, 6 июля, в областном арбитражном суде стартовала процедура банкротства компании «Регламент», которая возводит элитный жилой комплекс «Чемпион», расположенный в самом центре Самары - в границах 

7 июля 2017, 10:00
Ипотечников поддержат: Новый этап программы помощи ипотечным заемщикам могут запустить в июле

Ипотечников поддержат: Новый этап программы помощи ипотечным заемщикам могут запустить в июле

Новый цикл программы помощи ипотечным заемщикам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, стартует в июле. Об этом информируют российские агентства со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.
Как отмечается, из правительственного резервного фонда будет направлено дополнительно 2 млрд рублей. Средства предыдущей 

5 июля 2017, 01:18
Регион обманутых: Самарская область вошла в антирейтинг по проблемам дольщиков

Регион обманутых: Самарская область вошла в антирейтинг по проблемам дольщиков

Самарская область вновь публично попала в список регионов-лидеров по масштабу проблемы обманутых дольщиков. Накануне глава федерального Минстроя Михаил Мень во время парламентских слушаний в Государственной думе, посвященных формированию законодательных механизмов защиты прав и интересов участников долевого строительства, рассказал, что сейчас 

4 июля 2017, 03:13
В Рощинском разгорелся новый скандал с выселением людей из их квартир

В Рощинском разгорелся новый скандал с выселением людей из их квартир

В военном городке Рощинский разгорелся новый скандал с выселением людей из их квартир. Один из домов признали аварийным и требующим срочного расселения. Местные жители называют это аферой.
О том, что их дом аварийный, жители этой пятиэтажки в поселке Рощинский узнали 

30 июня 2017, 03:06
Кто проследит за строительством жилья для детей-сирот?

Кто проследит за строительством жилья для детей-сирот?

За ходом строительства многоквартирных домов, куда вкладываются бюджетные средства, последние полтора года следят общественные ревизоры. Специальный совет создан при областном Минстрое. Речь о тех зданиях, где впоследствии будут проживать дети-сироты или переселенцы из ветхого аварийного жилья. Проверку одного из объектов 

28 июня 2017, 06:01
Официально не обманутые дольщики ЖК

Официально не обманутые дольщики ЖК "Чемпион" боятся остаться без квартир

В эту среду в областном арбитражном суде состоялось заседание по банкротству строительной организации  ООО "Регламент", бенефициаром которой является бывший владелец холдинга "Дисса" Олег Егоров. Слушание перенесли, но журналистам «ТЕРРЫ» удалось получить официальный комментарий представителей фирмы и минтранса по данному вопросу .

28 июня 2017, 05:47
В Самарской области растет число обманутых дольщиков

В Самарской области растет число обманутых дольщиков

По сравнению с прошлым годом, их стало больше в 2 раза. Если в 2016-м в области насчитался 21 недострой, то к апрелю 17-го их стало уже 58. И этот список в ближайшее время может пополниться еще одним объектом, на улице 

19 июня 2017, 06:37
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