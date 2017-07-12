Самарская область продолжает оставаться в лидерах по масштабу проблемы обманутых дольщиков. В регионе 58 недостроев и больше 3 тысяч соинвесторов, оставшихся у разбитого корыта. Как решается их вопрос, и насколько охотно берутся профильные компании достраивать проблемные объекты?
Самарец Илья Шулеко осматривает свои 47 квадратных метров. Вскоре вместе с семьей он отпразднует здесь новоселье. Однокомнатную квартиру по адресу Тухачевского, 10 мужчина приобрел при долевом участие больше 10 лет назад. После того, как было построено две из четырех секций дома, застройщик "Проспект-Инвестстрой" обанкротился. В 2013-м на объект пришла фирма "Промбезопасность". И сейчас многоэтажка на высокой стадии готовности.
Илья Шулеко, дольщик:
- Слава Богу, облицовка идет, красят, все в порядок приводят. Бальзам, честное слово. Потому что уже 12 лет... Думали, что все уже, бесполезно.
Новому застройщику в качестве компенсации предоставили два участка - под этим и соседним домом, возведением которого также занимается эта компания. В завершение здания на Тухачевского, 10 "Промбезопасть" вложила полмиллиарда рублей. И уже в конце 3-го - в начале 4-го квартала сюда смогут заехать первые жильцы.
Сергей Грязин, зам. директора ООО "Промбезопасность":
- Нам департамент передал сюда по соглашению 211 дольщиков. Потом заявились еще 100 человек. Мы удовлетворим права порядка 400 человек. Кто-то это должен делать. Людей как бросишь-то? Поэтому и согласились.
В решении проблемы обманутых дольщиков в Самарской области наметились определенные успехи. Если еще 5 лет назад таких соинвесторов, оставшихся без жилья, насчитывалось 22 тысячи человек, то сейчас уже 3 тысячи 372. В прошлом году завершены 8 проблемных объектов. Чтобы компании брались за завершение возведения брошенных строек, им предлагаются различные варианты снижения расходов.
Сергей Абрамович, руководитель департамента госуслуг и надзора в сфере строительства Министерства строительства СО:
- Для застройщиков предусмотрен ряд компенсационных мероприятий. При строительстве сетей государством предусмотрена такая мера, как возмещение затрат в виде предоставления субсидий при обращении в региональное Министерство строительства. Эту работу мы проводим в плановом режиме. Кроме того, предусмотрена мера по возмещению процентных ставок по кредитам, которые застройщики получали у рынка банковской системы.
Предполагается, что в этом году жилищный вопрос решат больше тысячи обманутых дольщиков. Столько же должны въехать в свои новые квартиры в 2018-м.
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