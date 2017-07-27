В Самаре готовятся к встрече известных футболистов и болельщиков со всего мира. 4 тысячи кубов бетона и 50 тонн арматуры уже ушло на строительство дорожной развязки на улице Демократической. Сейчас все опоры залиты, ведется монтаж пролетов. Возведение этого путепровода - часть реконструкции Ташкентской, которая находится в непосредственной близости от стадиона «Самара-Арена», где уже в следующем году пройдут поединки ЧМ-2018. Подробности – в выпуске новостей на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» в 18:45.
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«Самара Арена» позеленеет
В Самаре прошло совещание, посвященное строительству в городе нового стадиона к ЧМ-2018. Готовность объекта превышает 71 процент, сообщили в областном правительстве. В главной стройке региона принимают участие больше 2000 человек, задействовано около 200 единиц техники. Купол почти готов. Смонтировано 94 …
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25 июля 2017, 03:39
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В Самаре вырастили первого зеленого футболиста
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25 июля 2017, 07:10
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В Самаре появятся бесплатные билеты на ЧМ-2018?
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25 июля 2017, 12:27
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Самарским чиновникам прибавили скорости
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин провел рабочую встречу с вице-губернатором Александром Фетисовым, главой регионального минстроя Александром Баландиным и главой Самары Олегом Фурсовым. Темой совещания стала подготовка к ЧМ-2018, до начала которого осталось меньше года. Глава региона поставил задачу максимально ускорить …
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24 июля 2017, 02:55
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Когда откроют вторую половину Южного моста?
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24 июля 2017, 01:22
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В блогах: на Алма-Атинской начали портить свежеуложенный асфальт
Блогер stanislavsky063 задается вопросом, почему в Самаре водители не уважают труд дорожников? Автор посмотрел, как ремонтируют Алма-Атинку. «Несмотря на то, что там установлены знаки «кирпич» и «дорожные работы», некоторые несознательные граждане летят по отремонтированной дороге. И даже рабочие им …
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21 июля 2017, 09:04
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Полный вперед: Открыто движение по новому самарскому тоннелю
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20 июля 2017, 05:32
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Самара. Когда откроют дороги?
На этой же неделе должно возобновиться движение по улице Подшипниковая, от Николая Панова в сторону проспекта Масленникова. Там строят водопровод. Отрезок Алма-Атинской, между Московским шоссе и Олимпийской, обещают сдать 15 августа. Также в августе закончится ремонт автодороги «Волжский - Курумоч …
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20 июля 2017, 04:39
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КуАЗ участвует в новом проекте на 11 миллиардов рублей
«Куйбышевазот» примет участие в строительстве нового завода в Тольятти за почти 11 миллиардов рублей, говорится в сообщении на портале раскрытия корпоративной информации. Совет директоров химического гиганта принял решение о приобретении 68-процентой доли в уставном капитале компании «Волгаферт» - совместного предприятия, …
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17 июля 2017, 05:05
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Незавидная доля: Самарская область остается в лидерах по масштабу проблемы обманутых дольщиков
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12 июля 2017, 06:08
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От самарцев прячут солнце
Самарский областной фонд жилья и ипотеки снова оказался втянут в скандал. Напомним, ранее областной главк полиции возбудил уголовное дело по факту незаконного получения субсидий государственным унитарным предприятием «Стройконтроль», которое в свое время возглавлял нынешний руководитель СОФЖИ Реналь Мязитов. По версии …
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12 июля 2017, 11:11
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Самарскую дорогу перекроют на десять дней
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12 июля 2017, 09:42