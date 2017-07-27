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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июля 2017г 
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«Самара Арена» позеленеет

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В Самаре появятся бесплатные билеты на ЧМ-2018?

Часть билетов на предстоящий чемпионат мира по футболу будет раздаваться бесплатно - пообещали  в оргкомитете «Россия-2018». Аналогичная схема уже применялась на Кубке конфедераций в этом году. В этот раз пригласительные смогут получить  социально незащищенные граждане, а именно  многодетные семьи и 

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Самарским чиновникам прибавили скорости

Самарским чиновникам прибавили скорости

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24 июля 2017, 02:55
Когда откроют вторую половину Южного моста?

Когда откроют вторую половину Южного моста?

В Самаре завершились ремонтные работы на левой стороне Южного моста и путепровода «Аврора». С 22 июля рабочие переместились на правую часть дороги. По данным мэрии, отремонтировано 6 тысяч 650 квадратных метров покрытия проезжей части, 2000 квадратных метров тротуара.
«Первоначально проект 

24 июля 2017, 01:22
В блогах: на Алма-Атинской начали портить свежеуложенный асфальт

В блогах: на Алма-Атинской начали портить свежеуложенный асфальт

Блогер stanislavsky063 задается вопросом, почему в Самаре водители не уважают труд дорожников? Автор посмотрел, как ремонтируют Алма-Атинку. «Несмотря на то, что там установлены знаки «кирпич» и «дорожные работы», некоторые несознательные граждане летят по отремонтированной дороге. И даже рабочие им 
21 июля 2017, 09:04
Полный вперед: Открыто движение по новому самарскому тоннелю

Полный вперед: Открыто движение по новому самарскому тоннелю

Событие грандиозного масштаба. В четверг утром в Самаре открыли движение по новому тоннелю на пересечении Московского и Ракитовского шоссе. Правда, пока в тестовом режиме - движение там идет только в направлении «из города».
Пересечение Московского и Ракитовского шоссе. Въезд в 

20 июля 2017, 05:32
Самара. Когда откроют дороги?

Самара. Когда откроют дороги?

На этой же неделе должно возобновиться движение по улице Подшипниковая, от Николая Панова в сторону проспекта Масленникова. Там строят водопровод. Отрезок Алма-Атинской, между Московским шоссе и Олимпийской, обещают сдать 15 августа. Также в августе закончится ремонт автодороги «Волжский - Курумоч 

20 июля 2017, 04:39
КуАЗ участвует в новом проекте на 11 миллиардов рублей

КуАЗ участвует в новом проекте на 11 миллиардов рублей

«Куйбышевазот» примет участие в строительстве нового завода в Тольятти за почти 11 миллиардов рублей, говорится в сообщении на портале раскрытия корпоративной информации. Совет директоров химического гиганта принял решение о приобретении 68-процентой доли в уставном капитале компании «Волгаферт» - совместного предприятия, 

17 июля 2017, 05:05
Незавидная доля: Самарская область остается в лидерах по масштабу проблемы обманутых дольщиков

Незавидная доля: Самарская область остается в лидерах по масштабу проблемы обманутых дольщиков

Самарская область продолжает оставаться в лидерах по масштабу проблемы обманутых дольщиков. В регионе 58 недостроев и больше 3 тысяч соинвесторов, оставшихся у разбитого корыта. Как решается их вопрос, и насколько охотно берутся профильные компании достраивать проблемные объекты?
 
Самарец Илья 

12 июля 2017, 06:08
От самарцев прячут солнце

От самарцев прячут солнце

Самарский областной фонд жилья и ипотеки снова оказался втянут в скандал. Напомним, ранее областной главк полиции возбудил уголовное дело по факту незаконного получения субсидий государственным унитарным предприятием «Стройконтроль», которое в свое время возглавлял нынешний руководитель СОФЖИ Реналь Мязитов. По версии 

12 июля 2017, 11:11
Самарскую дорогу перекроют на десять дней

Самарскую дорогу перекроют на десять дней

В Самаре со следующего понедельника, 17 июля, ограничат движение транспорта по улице Шушенской. Проезд для автомобилей перекроют с шести часов утра на 70-метровом участке от дома №40 по Шушенской в направлении улицы Травяной. Это связано со строительством газопровода и благоустройством 
12 июля 2017, 09:42
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