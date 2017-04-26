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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Тяжелая доля обманутых дольщиков

Тяжелая доля обманутых дольщиков

На покупку квартиры для дочери семья Фирстовых копила несколько десятилетий. Однако, даже выплатив полную стоимость квадратных метров в строящемся доме на пересечении Садовой и Вилоновской в 2007 году, переехать в новое жилье так и не удалось. Застройщик обанкротился, возведя только 

20 апреля 2017, 06:13
Куда отправят жителей снесенных хрущевок?

Куда отправят жителей снесенных хрущевок?

Совет при президенте по совершенствованию гражданского законодательства раскритиковал резонансный проект о сносе пятиэтажек. Документ нарушает конституционные права россиян, аргументируют эксперты Совета.

У человека могут быть личные причины не переезжать в другое место. Такое желание индивида нужно уважать, так как оно воплощено 

19 апреля 2017, 02:01
В России не смогли установить минимальную цену пива

В России не смогли установить минимальную цену пива

Федеральная антимонопольная служба России отказалась вводить минимальные цены на пиво. Ранее в ведомстве полагали, что отсутствие данного показателя плохо сказывается на продажах, кроме того, минимум может привести к созданию условий для «обеления» пивного рынка страны. Между тем многие эксперты посчитали 

19 апреля 2017, 01:52
ФАС отказалась от введения в России минимальной цены на пиво

ФАС отказалась от введения в России минимальной цены на пиво

В Федеральной антимонопольной службе не станут утверждать минимальную цену на пиво и пивные напитки. Ведомство подготовило итоговый доклад о положении дел с конкуренцией за прошлый год.
Напомним, как ранее отмечали эксперты службы, отсутствие минимальной цены на данный вид алкогольной продукции 

19 апреля 2017, 09:52
Тольяттинцы массово продают квартиры и покидают город

Тольяттинцы массово продают квартиры и покидают город

Такие выводы можно сделать из мониторинга ситуации на рынке недвижимости, проведенного в марте СОФЖИ.
Из 10 тысяч 350 объявлений о продаже квартир, больше половины, почти 6 тысяч, разместили жители Автограда. Для сравнения, самарцы за тот же период планировали реализовать только 

18 апреля 2017, 05:46
Туроператоры прогнозируют летнее повышение цен на отели в Сочи на 15%

Туроператоры прогнозируют летнее повышение цен на отели в Сочи на 15%

Проживание в сочинских отелях в летний сезон в среднем поднимется в цене на 15%. Так считают эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).
По словам представителей туроператоров, в марте ряд аналитиков предсказывал большее повышение стоимости размещения в гостиницах российского курорта. В частности, 

18 апреля 2017, 02:24
В Самаре появилось бесплатное жилье для бродяг

В Самаре появилось бесплатное жилье для бродяг

Самарец Анатолий Пальто с сарказмом поведал в «Фейсбуке», что Самара стала первым городом, где бомжей стали обеспечивать бесплатным жильём. «Запущена уникальная программа по обеспечению бродяг крышей над головой. Старые дома, подлежащие расселению, перепрофилируют в гостиницы для бомжей. Уровень - 
17 апреля 2017, 05:43
Смартфоны iPhone и Samsung подешевели в России

Смартфоны iPhone и Samsung подешевели в России

Стоимость флагманского смартфона iPhone 7 Plus, а также Samsung Galaxy S7 edge снижается на отечественном рынке. По сравнению с ценами в начале продаж, устройства сейчас стоят заметно меньше, сообщает Hi-tech Mail.ru со ссылкой на недавнее исследование.
Напомним, на старте продаж 

17 апреля 2017, 05:12
В Самарскую область пришли дожди

В Самарскую область пришли дожди

По данным Приволжского УГМС, погода в регионе на этой неделе будет формироваться серией циклонов. Дождь будут сопровождать порывы ветра. Тем не менее, температура воздуха будет преимущественно комфортной. Ночью +1 +6, днем до +18. Однако уже в пятницу на территории губернии 

17 апреля 2017, 04:53
В Самарской области стремительно дешевеет недвижимость

В Самарской области стремительно дешевеет недвижимость

В Самарской области продолжает стремительно дешеветь недвижимость, информирует областной Фонд жилья и ипотеки. По отношению к марту прошлого года падение составило рекордные 16 процентов. Сейчас средняя цена одного квадратного метра на вторичном рынке в городах региона равна 41 с половиной 

17 апреля 2017, 12:16
Минэкономразвития озвучило прогноз курса рубля на 2017 год

Минэкономразвития озвучило прогноз курса рубля на 2017 год

По словам главы МЭР Максима Орешкина, прогноз доллара по среднегодовому курсу составляет 67,5 рубля. В настоящее время уровень инфляции ниже ожиданий аналитиков министерства.
Курс российской валюты сейчас тверже фундаментальных значений, соответствующих российскому платежному балансу, отмечают эксперты. В начале этого месяца 

14 марта 2017, 11:54
Сейсмологи предсказывают Лос-Анджелесу мощное подводное землетрясение

Сейсмологи предсказывают Лос-Анджелесу мощное подводное землетрясение

Ряду американских городов, в частности Лос-Анджелесу и Сан-Диего, угрожает сильнейшее подводное землетрясение с магнитудой в 7,3 и более. С таким прогнозом выступили ученые из Соединенных Штатов.
По данным океанологов, на тихоокеанском дне возле берегов южной Калифорнии есть четыре наложенных друг 

9 марта 2017, 04:36
Цена квартир в самарских новостройках упала, а жилье на вторичном рынке, наоборот, подорожало

Цена квартир в самарских новостройках упала, а жилье на вторичном рынке, наоборот, подорожало

Аналитику по итогам ноября опубликовал областной фонд жилья и ипотеки. Впрочем, стоимость 1 квадратного метра  "вторички" подросла всего на 196 рублей, и эксперты оговариваются - это даже меньше величины допустимой погрешности. Если же говорить о динамике за год, то "квадрат" 

20 декабря 2016, 06:03
Средняя стоимость

Средняя стоимость "квадрата" жилья выросла на 422 рубля

Цены на квартиры в Самарской области, продающиеся на вторичном рынке, незначительно выросли. Такие данные содержатся в мониторинговом отчете областного фонда жилья и ипотеки по итогам ноября. В среднем стоимость 1 квадратного метра, по сравнению с октябрем, увеличилась на 422 рубля 

16 декабря 2016, 03:07
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