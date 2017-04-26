Реального влияния на рынок недвижимости в РФ снос пятиэтажек не окажет. Так заявил в интервью «Российской газете» глава Гильдии юристов рынка недвижимости Олег Сухов. Тем не менее, в ближайшее время не следует ждать падения цен на заветные квадраты. По словам г-на Сухова, уже летом 2017 года стоимость жилья пойдет вверх. «Повышение цен составит 10-15 процентов. Это связано с их достаточно длительным предшествующим падением», считает эксперт.
Сегодня, продолжает пояснять специалист, с укреплением курса национальной валюты не только московский, но и региональные рынки вернутся к прежним показателям. Немалая стоимость жилья в Российской Федерации объясняется, в частности, высокими ценами на землю, подключение коммуникаций, а также неизбежными тратами на оформление нужных бумаг.
В среднем рост цен на недвижимость летом будет в пределах 10%. При этом заметнее всего поднимутся цены в секторе элитной недвижимости, ведь в условиях кризиса именно здесь все видели наибольшее искусственное понижение. Можно прогнозировать возврат к старым показателям и рост стоимости объектов в пределах 20%, заключает специалист.
|
Тяжелая доля обманутых дольщиков
|
20 апреля 2017, 06:13
|
Куда отправят жителей снесенных хрущевок?
Совет при президенте по совершенствованию гражданского законодательства раскритиковал резонансный проект о сносе пятиэтажек. Документ нарушает конституционные права россиян, аргументируют эксперты Совета.
У человека могут быть личные причины не переезжать в другое место. Такое желание индивида нужно уважать, так как оно воплощено …
|
19 апреля 2017, 02:01
|
В России не смогли установить минимальную цену пива
Федеральная антимонопольная служба России отказалась вводить минимальные цены на пиво. Ранее в ведомстве полагали, что отсутствие данного показателя плохо сказывается на продажах, кроме того, минимум может привести к созданию условий для «обеления» пивного рынка страны. Между тем многие эксперты посчитали …
|
19 апреля 2017, 01:52
|
ФАС отказалась от введения в России минимальной цены на пиво
|
19 апреля 2017, 09:52
|
Тольяттинцы массово продают квартиры и покидают город
|
18 апреля 2017, 05:46
|
Туроператоры прогнозируют летнее повышение цен на отели в Сочи на 15%
Проживание в сочинских отелях в летний сезон в среднем поднимется в цене на 15%. Так считают эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).
|
18 апреля 2017, 02:24
|
В Самаре появилось бесплатное жилье для бродяг
Самарец Анатолий Пальто с сарказмом поведал в «Фейсбуке», что Самара стала первым городом, где бомжей стали обеспечивать бесплатным жильём. «Запущена уникальная программа по обеспечению бродяг крышей над головой. Старые дома, подлежащие расселению, перепрофилируют в гостиницы для бомжей. Уровень - …
|
17 апреля 2017, 05:43
|
Смартфоны iPhone и Samsung подешевели в России
|
17 апреля 2017, 05:12
|
В Самарскую область пришли дожди
|
17 апреля 2017, 04:53
|
В Самарской области стремительно дешевеет недвижимость
|
17 апреля 2017, 12:16
|
Минэкономразвития озвучило прогноз курса рубля на 2017 год
По словам главы МЭР Максима Орешкина, прогноз доллара по среднегодовому курсу составляет 67,5 рубля. В настоящее время уровень инфляции ниже ожиданий аналитиков министерства.
|
14 марта 2017, 11:54
|
Сейсмологи предсказывают Лос-Анджелесу мощное подводное землетрясение
Ряду американских городов, в частности Лос-Анджелесу и Сан-Диего, угрожает сильнейшее подводное землетрясение с магнитудой в 7,3 и более. С таким прогнозом выступили ученые из Соединенных Штатов.
|
9 марта 2017, 04:36
|
Цена квартир в самарских новостройках упала, а жилье на вторичном рынке, наоборот, подорожало
|
20 декабря 2016, 06:03
|
Средняя стоимость "квадрата" жилья выросла на 422 рубля
|
16 декабря 2016, 03:07