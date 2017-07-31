Самарские спортсмены успешно выступили на Сурдлимпийских играх в турецком Самсуне. Это состязания для людей с нарушениями слуха. По итогам соревнований представители 63-го региона завоевали восемь медалей: три золотых, три серебряных и две бронзовые.
Золото добыли Илья Гутенев (спринт на 1000 метров), Ксения Калибина (кросс-кантри) и Дина Дроганова (пулевая стрельба из винтовки с дистанции 50 метров, стрельба из трех положений).
Серебро получили Евгений Прохоров (гонка-критериум на 50 км), Мила Слепышева (командные соревнования по дзюдо), Виталий Кузменков (греко-римская борьба, весовая категория 75 кг).
Две бронзовые медали в самарскую копилку принесли Александра Евдокимова в индивидуальной велогонке на 70 километров и Илья Кудрин в дисцпиплине кросс-кантри.
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