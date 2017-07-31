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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре живут самые сильные и быстрые девушки

В Самаре живут самые сильные и быстрые девушки

Спортсменки из Самарской области завоевали три золотые медали на чемпионате России по легкой атлетике. Всего участвовали представители из 70 регионов страны.

Толкательница ядра Анна Авдеева победила с результатом 18,05 метра. Анастасия Николаева стала первой в беге на 100 метров с барьерами 

31 июля 2017, 07:14
Самарские девушки показали европейцам свою силу

Самарские девушки показали европейцам свою силу

Спортсменки из Самарской области Наталья Комова и Анастасия Конкина завоевали бронзовые медали на Открытом турнире Европы по дзюдо. Соревнования прошли в столице Беларуси – Минске 22 и 23 июля. Всего участвовало более 400 представителей 47 государств.
Комова выступала в весе 

24 июля 2017, 11:54
Для ребят с Безымянки и Металлурга построят бесплатные спортплощадки

Для ребят с Безымянки и Металлурга построят бесплатные спортплощадки

В Кировском районе Самары откроют десять новых спортивных площадок. Одна из них появится на территории школы №162. Раньше детям приходилось заниматься спортом в залах учебного заведения.

Областными властями было принято решение выделить для Кировского района дополнительные средства на строительство 10 спортивных 

21 июля 2017, 02:36
Самарцев превращают в спортсменов

Самарцев превращают в спортсменов

Блогер bepowerback  анонсирует, что 5 августа в Самаре на территории базы «Чайка» в Управленческом впервые пройдет легкоатлетический кросс «Сокольи горы». Всем желающим будет предоставлена прекрасная возможность проверить свою физическую подготовку. Трасса для кросса пройдет по уже знакомым любителям спорта 
19 июля 2017, 09:32
Самые сильные и быстрые: лучшие самарские спортсмены отобраны на Сурдлимпийские игры

Самые сильные и быстрые: лучшие самарские спортсмены отобраны на Сурдлимпийские игры

15 спортсменов с нарушениями слуха отправятся защищать честь России в Турцию 18 июля.
18 июля 2017, 09:49
Семеро самарских спортсменов стали призерами Сурдлимпийских игр

Семеро самарских спортсменов стали призерами Сурдлимпийских игр

Представители Самарской области завоевали ещё четыре награды на XXII летних Сурдлимпийских играх. Международные соревнования для спортсменов с нарушением слуха прошли в столице Болгарии - Софии. Роман Мафтеуца и Сергей Доркичев в составе сборной команды России по футболу заняли первое место. 

5 августа 2013, 01:57
Тольяттинская велосипедистка Ксения Калибина завоевала «бронзу» Сурдлимпийских игр

Тольяттинская велосипедистка Ксения Калибина завоевала «бронзу» Сурдлимпийских игр

На XХII летних Сурдлимпийских играх (спорт глухих), проходящих в Болгарии, разыграны очередные комплекты наград. Тольяттинская велосипедистка Ксения Калибина заняла третье место в индивидуальной гонке.  

В состязании участвовали 142 спортсменки. Ксения Калибина (ШВСМ № 2, Тольятти, тренер - Иван Пестов) финишировала 

31 июля 2013, 05:31
Самарские спортсмены выступят в XХII летних Сурдлимпийских играх

Самарские спортсмены выступят в XХII летних Сурдлимпийских играх

Сегодня в Софии (Болгария) состоится церемония открытия  XХII летних Сурдлимпийских игр (спорт глухих). В состав сборной России вошли 11 спортсменов Самарской области.
 
В соревнованиях примут участие более 3000 спортсменов из 85 стран, которые будут соперничать в 20 спортивных дисциплинах. 

26 июля 2013, 04:15
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