Сегодня, 22 июня, одна из самых трагичных дат в истории России. 76 лет назад без объявления войны фашистские захватчики вторглись на территорию Советского Союза, нанеся массированный удар по военным, стратегическим объектам и городам. Великая Отечественная Война, продолжавшаяся 1 тысячу 418 дней, унесла более 27 миллионов жизней советских граждан. Из нашего региона на фронт ушли более 500 тысяч человек. Домой не вернулся каждый второй. В эти минуты дань памяти павшим воздают на площади Славы. Первые лица города, области, общественники и просто неравнодушные жители несут цветы к Вечному огню.
Вечером память погибших почтут участники молодежного форума iВолга. С помощью телемоста они свяжутся с участниками войны, которые соберутся в Брестской крепости. Напомним, она первой приняла удар фашистов рано утром 22 июня 1941 года.
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