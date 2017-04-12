Следственный комитет региона завершил расследование уголовного дела в отношении Виктора Козлова. Его обвиняют в невыплате зарплаты и уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, с июня по декабря 2015 года топ-менеджер имел деньги на счетах организации, чтобы платить зарплату, но тратил их на расчеты с компаниями-партнерами. В итоге 1491 человек сидели без денег все это время. Долги перед ними превысили 129 миллионов рублей.
Также Виктор Козлов, в этом же году для сокрытия денежных средств фирмы направлял распорядительные письма в адрес других юрлиц, минуя расчетные счета «АвтоВАЗагрегата».В итоге, недоимка по налогам составила свыше 4 миллионов рублей.
Дело будет рассматривать Комсомольский районный суд Тольятти.
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