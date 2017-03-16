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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре в 2017 году особое внимание уделят ремонту дорог в старом центре

В Самаре в 2017 году особое внимание уделят ремонту дорог в старом центре

Отремонтируют Полевую, Красноармейскую, Максима Горького, Молодогвардейскую, Чапаевскую, Галактионовскую и другие улицы, по которым проходят гостевые маршруты ЧМ-2018. По словам первого заместителя главы города Владимира Василенко, по 9 объектам из 51 торги уже прошли. Запланирован ремонт путепровода на улице Авроры и 

10 марта 2017, 08:16
В Самаре запретили остановку автомобилей на дублере Ново-Садовой

В Самаре запретили остановку автомобилей на дублере Ново-Садовой

В понедельник, 6 марта, на дублере улицы Ново-Садовой напротив завода Тарасова появились новые дорожные знаки. На указанном участке запрещена остановка транспортных средств, там работает эвакуатор. Знаки будут действовать до 1 апреля, говорится в сообщении АСАДО.

Отметим, аналогичные меры действуют на дублерах 

6 марта 2017, 02:40
Рабочие начали заделывать новые ямы на самарских дорогах

Рабочие начали заделывать новые ямы на самарских дорогах

В Самаре стартовал аварийно-ямочный ремонт автодорог, сообщает мэрия. Литой асфальтобетонной смесью восстанавливают участки, поврежденные из-за перепада температур, которым отличилась прошедшая зима. Прежде всего ремонтируются дороги, где пролегают маршруты общественного транспорта и которые могут повлиять на безопасность движения. Учитываются предписания ГИБДД 

3 марта 2017, 11:08
В Самаре 94% ДТП произошли при неудовлетворительных дорожных условиях

В Самаре 94% ДТП произошли при неудовлетворительных дорожных условиях

Содержание дорог в Самаре в 2017 году стало намного хуже. Об этом во время программы «Первые лица» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ» сообщил начальник городской Госавтоинспекции Андрей Карпочев.  

По статистике ГИБДД, с начала года 94 процента ДТП в Самаре 

1 марта 2017, 03:45
В Тольятти на отремонтированных дорогах выявили брак

В Тольятти на отремонтированных дорогах выявили брак

Работы по ремонту дорог Тольятти на общую сумму 133 миллиона рублей не будут оплачены региональным минтрансом, заявил руководитель ведомства Иван Пивкин за круглым столом губернской думы. Речь идет о счетах, выставленных уже в текущем году. На дискуссию о проблемах капитального 

13 февраля 2017, 01:50
На ремонт самарских дорог выделят 1,8 млрд рублей

На ремонт самарских дорог выделят 1,8 млрд рублей

Самара получит в 2017 году более 1 млрд 800 млн рублей на ремонт дорог. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства. Всего документ распределяет 30 млрд среди 34 городов с населением свыше 500 тысяч человек. Деньги пойдут на финансирование деятельности 

25 января 2017, 01:05
Строительство одной из важнейших автомобильных развязок Самары не началось из-за недостаточного финансирования

Строительство одной из важнейших автомобильных развязок Самары не началось из-за недостаточного финансирования

Строительство одной из важнейших автомобильных развязок Самары, на пересечении улицы Луначарского и Московского шоссе в 2016 году не началось из-за недостаточного финансирования.
На реализацию проекта в прошлом году было предусмотрено лишь около 3 миллионов рублей. Когда начнутся работы по созданию 

18 января 2017, 10:39
В 2017 году в Самарской области планируется отремонтировать 100 дорог

В 2017 году в Самарской области планируется отремонтировать 100 дорог

На эти цели будет направлено порядка 20 миллиардов рублей из бюджетов всех уровней. Об этом губернатор Николай Меркушкин рассказал Василию Лихачёву, члену Центризбиркома России. Его визит в Самарскую область связан с формированием избирательной комиссии региона и назначением её председателя. Как 

13 декабря 2016, 12:54
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