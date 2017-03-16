В Самаре за 164 миллиона рублей залатают картами 232 тысячи квадратных метров дорожного полотна. Свежий тендер опубликован на портале госзакупок. Работы следует завершить в срок до 30 сентября. Конкурс по определению подрядчика для восстановления проезжей части неуказанных улиц объявил департамент городского хозяйства и экологии мэрии Самары. Адресный список проблемных дорог в материалах закупки не значится. Его выдадут подрядчику после заключения контракта. Отметим, сейчас в Самаре идет ямочный ремонт. До 20 апреля рабочие должны залатать выбоины на площади 36 тысяч квадратных метров. Ямы ликвидируют на улицах Белгородской, Ставропольской, Галактионовской, Агибалова, Полевой, Георгия Димитрова и Сергея Лазо, на Южном мосту и на проспекте Карла Маркса.
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В Самаре в 2017 году особое внимание уделят ремонту дорог в старом центре
Отремонтируют Полевую, Красноармейскую, Максима Горького, Молодогвардейскую, Чапаевскую, Галактионовскую и другие улицы, по которым проходят гостевые маршруты ЧМ-2018. По словам первого заместителя главы города Владимира Василенко, по 9 объектам из 51 торги уже прошли. Запланирован ремонт путепровода на улице Авроры и …
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10 марта 2017, 08:16
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В Самаре запретили остановку автомобилей на дублере Ново-Садовой
В понедельник, 6 марта, на дублере улицы Ново-Садовой напротив завода Тарасова появились новые дорожные знаки. На указанном участке запрещена остановка транспортных средств, там работает эвакуатор. Знаки будут действовать до 1 апреля, говорится в сообщении АСАДО.
Отметим, аналогичные меры действуют на дублерах …
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6 марта 2017, 02:40
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Рабочие начали заделывать новые ямы на самарских дорогах
В Самаре стартовал аварийно-ямочный ремонт автодорог, сообщает мэрия. Литой асфальтобетонной смесью восстанавливают участки, поврежденные из-за перепада температур, которым отличилась прошедшая зима. Прежде всего ремонтируются дороги, где пролегают маршруты общественного транспорта и которые могут повлиять на безопасность движения. Учитываются предписания ГИБДД …
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3 марта 2017, 11:08
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В Самаре 94% ДТП произошли при неудовлетворительных дорожных условиях
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1 марта 2017, 03:45
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В Тольятти на отремонтированных дорогах выявили брак
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13 февраля 2017, 01:50
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На ремонт самарских дорог выделят 1,8 млрд рублей
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25 января 2017, 01:05
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Строительство одной из важнейших автомобильных развязок Самары не началось из-за недостаточного финансирования
Строительство одной из важнейших автомобильных развязок Самары, на пересечении улицы Луначарского и Московского шоссе в 2016 году не началось из-за недостаточного финансирования.
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18 января 2017, 10:39
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В 2017 году в Самарской области планируется отремонтировать 100 дорог
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13 декабря 2016, 12:54