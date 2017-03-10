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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 марта 2017г 
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На эти цели будет направлено порядка 20 миллиардов рублей из бюджетов всех уровней. Об этом губернатор Николай Меркушкин рассказал Василию Лихачёву, члену Центризбиркома России. Его визит в Самарскую область связан с формированием избирательной комиссии региона и назначением её председателя. Как 

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- ул. Владимирская (от ул. Больничной до ул. Безымянной) в Самаре,
- ул. Садовая (от дома №3 по ул. Садовая до ул. Полевой) в 

11 ноября 2016, 05:10
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