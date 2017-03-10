Отремонтируют Полевую, Красноармейскую, Максима Горького, Молодогвардейскую, Чапаевскую, Галактионовскую и другие улицы, по которым проходят гостевые маршруты ЧМ-2018. По словам первого заместителя главы города Владимира Василенко, по 9 объектам из 51 торги уже прошли. Запланирован ремонт путепровода на улице Авроры и Южного моста.
Примерно 160 миллионов рублей потратят на "карточный" ремонт. Приведут в порядок улицы, которые вызывают особые нарекания жителей, в том числе Средне-Садовую, Матросова, Пугачевскую.
На гарантии сейчас 156 автотрасс. Все замечания по ним устраняются за счет компаний-подрядчиков.
В самом разгаре сейчас аварийно-ямочный ремонт литой асфальтобетонной смесью. Когда потеплеет, рабочие муниципального предприятия "Благоустройство" перейдут на мелкозернистую. В первоочередном порядке устраняют дефекты на дорогах с интенсивным движением. Перечень объектов формируется с учетом информации о дорожных ямах, получаемой от горожан. Запланированный объем работ - 37 тысяч квадратных метров.
На все виды ремонта автомагистралей в этом году предусмотрено 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Эта цифра не окончательная. Возможно, ее удастся увеличить за счет денег, собранных в рамках системы "Платон".
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