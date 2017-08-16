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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Еще одно поселение в Самарской области оказалось на грани вымирания

Еще одно поселение в Самарской области оказалось на грани вымирания

В Новолопатинском около ста жителей оказались практически отрезаны от мира, а последний год им приходится жить без элементарных благ цивилизации: напор в водопроводах в многоквартирных домах просто не доходит до вторых этажей. Когда-то в поселении была собственная станция очистки воды, 
14 августа 2017, 10:57
Появился список самарских домов, где отключат холодную воду

Появился список самарских домов, где отключат холодную воду

В домах в разных районах Самары, в связи с плановыми  ремонтными работами на сетях водоснабжения, временно отключат холодную воду. График опубликован на сайте компании «Самарские коммунальные системы».

14 августа, с 9:00 до 12:00.
Улица Теннисная, дома №№ 25, 25б, 
14 августа 2017, 10:18
Срок для кредитора: Минфин предложил сажать на шесть лет за нелегальную выдачу займов

Срок для кредитора: Минфин предложил сажать на шесть лет за нелегальную выдачу займов

Минфин выступил с инициативой отправлять за решетку кредиторов, которые нелегально выдают займы гражданам. Соответствующая информация размещена на официальном правительственном сайте.
Как следует из документа, уголовная ответственность наступит, если кредитор неоднократно будет игнорировать административные взыскания за неправомерно оформленный кредит. Согласно законопроекту, 

11 августа 2017, 11:28
Прозрачная коммуналка: Прокуратура получила возможность следить за ЖКХ онлайн

Прозрачная коммуналка: Прокуратура получила возможность следить за ЖКХ онлайн

Коммунальные платежи граждан попадут под дополнительную защиту Генпрокуратуры. Как сообщают российские информагентства, ведомство получило доступ к государственной информационной системе ЖКХ, в частности - к закрытым разделам, где приводятся отчеты управляющих компаний и поставщиков услуг.
Прокуратуре будут доступны аналитические материалы из 

11 августа 2017, 10:43
В Сызрани едва не сгорело Батрацкое кладбище

В Сызрани едва не сгорело Батрацкое кладбище

Сегодня, 9 августа, сызранские пожарные тушили крупное возгорание на территории, расположенной вблизи одного из крупнейших некрополей Сызрани. Как пишет КТВ ЛУЧ, загорелась трава неподалеку от Батрацкого кладбища. Информации о пострадавших нет.
 
На месте пожара работали пожарные с двумя 
9 августа 2017, 10:01
Дорогое ЖКХ: Россияне задолжали за жилищно-коммунальные услуги более триллиона рублей

Дорогое ЖКХ: Россияне задолжали за жилищно-коммунальные услуги более триллиона рублей

В настоящее время, по самым последним оценкам, задолженность за жилищно-коммунальные услуги составляет 1,34 триллиона рублей. И лишь половина из этой суммы - долги жильцов, то есть физических лиц.
Среди них преобладают или люди состоятельные, или "асоциальные категории", отмечает министр строительства 

19 июля 2017, 02:16
Проблемная коммуналка: Минэкономразвития уличило 56 регионов в неэффективных тратах на ЖКХ

Проблемная коммуналка: Минэкономразвития уличило 56 регионов в неэффективных тратах на ЖКХ

Ресурсы для развития ЖКХ недостаточно эффективно используют в 56 российских регионах. Так утверждают специалисты Минэкономразвития после сравнительного анализа коммунального комплекса субъектов Российской Федерации.
Как установили в министерстве, 26 регионов содержат коммунальное хозяйство на неудовлетворительном уровне при довольно высокой ресурсной обеспеченности 

28 июня 2017, 12:41
Россиянам разрешат не платить за услуги ЖКХ при одном условии

Россиянам разрешат не платить за услуги ЖКХ при одном условии

С 2018 года граждане будут иметь законное право не оплачивать квитанции ЖКХ. Это будет возможным в случае, если управляющая компания не разместила соответствующую информацию в Государственной информационной системе (ГИС) ЖКХ.
Как поясняют российские информагентства, об этом стало известно из сообщения 

21 апреля 2017, 05:27
С россиян начали взыскивать налоги за долги

С россиян начали взыскивать налоги за долги

Россиянам, имеющим долги перед операторами связи, банками и структурами ЖКХ, придется заплатить подоходный налог. Иначе их занесут в перечень недобросовестных плательщиков, которым запрещено выезжать за границу.
Как сообщают отечественные СМИ, по сведениям компании «Ростелеком», с 1 января 2018 года вступают 

21 марта 2017, 09:53
За долги – пешком

За долги – пешком

В новом году злостных неплательщиков смогут лишать водительских прав. С 15 января в силу вступает соответствующий закон. Под его действие попадут должники, за которыми официально не числится жилье. В настоящее время судебные приставы накладывают на имеющееся имущество арест и закрывают 
28 декабря 2015, 05:12
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