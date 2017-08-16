Потребители тепловой энергии в Самарской области должны основному поставщику - самарскому филиалу компании "ЭнергосбытТ Плюс" 7 миллиардов 400 миллионов рублей. За год эта сумма выросла на 4,5%.
Львиная доля неплательщиков - предприятия коммунального хозяйства, при этом хуже всего рассчитываются за потребленные ресурсы компании из Сызрани и Тольятти. Так, у возглавляющего антирейтинг сызранского МУП "ЖЭС" за год задолженность выросла почти на 60% - с 316 до 505 миллионов рублей. Управляющая компания №3 из Тольятти недоплатила 171 миллион рублей. На третью строчку попал самарский завод "Авиакор" с долгом в 93 миллиона.
Работа с должниками ведется самыми разными способами, это и заключение соглашений с выплатой средств по графику, и обращение в Арбитражный суд с исками к злостным неплательщикам. Кроме того, в ряде случаев были возбуждены уголовные дела - руководители некоторых управляющих компаний фактически похищали средства, собираемые с населения в качестве платы за тепловую энергию.
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