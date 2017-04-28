По прогнозам финансовых аналитиков, совет директоров Центробанка понизит ключевую ставку 28 апреля. Этот показатель может упасть на 0,25 процентного пункта до 9,5%. По мнению большей части экспертов, текущие экономические условия дают регулятору все основания продолжить смягчение денежно-кредитной политики. Как будет по факту, расскажем в вечернем выпуске новостей на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» в 18:45.
|
Российский рынок микрофинансовых организаций ждет масштабное сокращение
Такой прогноз дают эксперты в связи с представленными на согласование Центробанка новыми стандартами для компаний микрозаймов, ужесточающими требования по защите прав клиентов и управлению рисками. Доступность для граждан кредитов пусть под высокий процент, но «до зарплаты» оказалась под вопросом.
|
26 апреля 2017, 05:57
|
Банк России снизил ключевую ставку до 9,75%
Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 пункта - до 9,75%. Решение поменять этот показатель главный регулятор принял впервые с сентября 2016 года.
|
24 марта 2017, 05:23
|
Минфин и Центробанк обсуждают очередную пенсионную реформу
Россиян подключат к формированию пенсионных накоплений автоматически. Центробанк и Минфин обсуждают идею очередной пенсионной реформы. Об этом сообщают федеральные СМИ. Новая концепция предусматривает создание системы индивидуального пенсионного капитала, к которой работодатель будет автоматически подключать каждого нового сотрудника. Самозанятые или фрилансеры …
|
13 марта 2017, 03:49
|
В России к ЧМ-2018 выпустят пластиковую банкноту
Центробанк может выпустить памятную банкноту, посвященную чемпионату мира по футболу 2018 года в России, в первом квартале 2018 года. Купюру собираются сделать пластиковой, информируют российские агентства.
|
14 февраля 2017, 03:14
|
В России появилась новая схема отмывания денег
|
7 февраля 2017, 04:11
|
Сегодня совет директоров Банка России соберется на очередное заседание
Главная интрига - изменит ли регулятор ключевую ставку? Напомним, сейчас она составляет 11%. Прогнозы экспертов расходятся. С одной стороны, поводов для снижения ставки достаточно - инфляция сокращается, банковский сектор переполнен ликвидностью, рубль укрепляется, а нефтяные котировки растут. Кредитные учреждения уже уменьшают …
|
29 апреля 2016, 11:20
|
Банк России понизил ключевую ставку
|
31 июля 2015, 04:11
|
Владимир Гутенев: «Сохранением высокой ключевой ставки ЦБ вновь запустит виток инфляции»
|
30 июля 2015, 03:48