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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 апреля 2017г 
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Российский рынок микрофинансовых организаций ждет масштабное сокращение

Российский рынок микрофинансовых организаций ждет масштабное сокращение

Такой прогноз дают эксперты в связи с представленными на согласование Центробанка новыми стандартами для компаний микрозаймов, ужесточающими требования по защите прав клиентов и управлению рисками. Доступность для граждан кредитов пусть под высокий процент, но «до зарплаты» оказалась под вопросом.
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26 апреля 2017, 05:57
Банк России снизил ключевую ставку до 9,75%

Банк России снизил ключевую ставку до 9,75%

Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 пункта - до 9,75%. Решение поменять этот показатель главный регулятор принял впервые с сентября 2016 года.
Совет директоров ЦБ отмечает, что инфляция замедляется даже быстрее, чем прогнозировалось, восстанавливается экономическая активность. Глава минэконома Максим 

24 марта 2017, 05:23
Минфин и Центробанк обсуждают очередную пенсионную реформу

Минфин и Центробанк обсуждают очередную пенсионную реформу

Россиян подключат к формированию пенсионных накоплений автоматически. Центробанк и Минфин обсуждают идею очередной пенсионной реформы. Об этом сообщают федеральные СМИ. Новая концепция предусматривает создание системы индивидуального пенсионного капитала, к которой работодатель будет автоматически подключать каждого нового сотрудника. Самозанятые или фрилансеры 

13 марта 2017, 03:49
В России к ЧМ-2018 выпустят пластиковую банкноту

В России к ЧМ-2018 выпустят пластиковую банкноту

Центробанк может выпустить памятную банкноту, посвященную чемпионату мира по футболу 2018 года в России, в первом квартале 2018 года. Купюру собираются сделать пластиковой, информируют российские агентства.
По словам экспертов, "Гознак" впервые сталкивается с подобной технологией. Говоря о материале новой банкноты, 

14 февраля 2017, 03:14
В России появилась новая схема отмывания денег

В России появилась новая схема отмывания денег

Центробанк России предупредил финансовые учреждения страны о появлении новой схемы отмывания денег и их вывода за рубеж. Используется взыскание задолженности по фиктивным договорам. Злоумышленники регистрируют две фирмы: от имени одной из них они обращаются в суд с требованием о взыскании 

7 февраля 2017, 04:11
Сегодня совет директоров Банка России соберется на очередное заседание

Сегодня совет директоров Банка России соберется на очередное заседание

Главная интрига - изменит ли регулятор ключевую ставку? Напомним, сейчас она составляет 11%. Прогнозы экспертов расходятся. С одной стороны, поводов для снижения ставки достаточно - инфляция сокращается, банковский сектор переполнен ликвидностью, рубль укрепляется, а нефтяные котировки растут. Кредитные учреждения уже уменьшают 

29 апреля 2016, 11:20
Банк России понизил ключевую ставку

Банк России понизил ключевую ставку

Центробанк принял решение снизить ключевую ставку с 11,5 до 11%.
 
В официальном сообщении регулятора говорится, что решение о понижении принято по той причине, 
31 июля 2015, 04:11
Владимир Гутенев: «Сохранением высокой ключевой ставки ЦБ вновь запустит виток инфляции»

Владимир Гутенев: «Сохранением высокой ключевой ставки ЦБ вновь запустит виток инфляции»

«Если 31 июля на заседании совета директоров ЦБ ограничится символическим снижением ключевой ставки на 0,25–0,5 п.п. либо оставит ее на нынешнем уровне в 11,5%, можно говорить о том, что Центробанк принял окончательное решение не участвовать в формировании экономики развития. Подобная 
30 июля 2015, 03:48
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