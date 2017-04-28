Сегодня, как и ожидали финансовые аналитики, Центробанк снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 9,25% годовых.
Регулятор сообщает, что совет директоров отмечает приближение инфляции к целевому уровню и продолжающееся снижение инфляционных ожиданий, а также восстановление экономической активности. Вместе с тем риски сохраняются. В условиях умеренно жесткой денежно-кредитной политики целевой уровень инфляции в 4% будет достигнут до конца 2017 года.
Пока же, по итогам апреля данный показатель может быть выше, чем 4,2%. Об этом сегодня пишут федеральные СМИ со ссылкой на главу Минэкономразвития Максима Орешкина. Правда, происходящий сейчас рост он назвал временным. По данным министра, это связано «в первую очередь с динамикой стоимости плодоовощной продукции». Потребительские цены с начала года выросли почти на полтора процента, а за последний месяц - на 0,4 процента.
|
Экономическая интрига: что решит совет директоров Центробанка насчет ключевой ставки?
По прогнозам финансовых аналитиков, совет директоров Центробанка понизит ключевую ставку 28 апреля. Этот показатель может упасть на 0,25 процентного пункта до 9,5%. По мнению большей части экспертов, текущие экономические условия дают регулятору все основания продолжить смягчение денежно-кредитной политики. Как будет …
|
28 апреля 2017, 10:54
|
ЦБ собирается создать платформу моментальных платежей для физлиц
|
21 апреля 2017, 09:50
|
Банк России снизил ключевую ставку до 9,75%
Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 пункта - до 9,75%. Решение поменять этот показатель главный регулятор принял впервые с сентября 2016 года.
|
24 марта 2017, 05:23
|
ЦБ забрал лицензии у четырех банков
|
3 марта 2017, 12:43
|
ЦБ разрешил вкладывать в стартапы пенсионные накопления
Центральный банк России (ЦБ) предлагает разрешить вкладывать до 5 процентов средств пенсионных накоплений в инвестиционные фонды, ориентированные на работу с инновационными предприятиями. В Центробанке рассчитывают, что это позволит перенаправить средства на поддержку экономики и диверсифицировать портфели стартапов. Между тем часть …
|
24 августа 2016, 01:07
|
Генпрокуратура проверит ЦБ
Генеральная прокуратура России начала проверку Центрального Банка России. Надзорное ведомство интересуется, как регулятор тратит международные резервы. Процедура стартовала две недели назад и, возможно, продлится до конца лета. По данным участников рынка, ревизоры нагрянули в ЦБ из-за жалоб клиентов «Пробизнесбанка», которые …
|
13 июля 2016, 12:24
|
Сегодня совет директоров Банка России соберется на очередное заседание
Главная интрига - изменит ли регулятор ключевую ставку? Напомним, сейчас она составляет 11%. Прогнозы экспертов расходятся. С одной стороны, поводов для снижения ставки достаточно - инфляция сокращается, банковский сектор переполнен ликвидностью, рубль укрепляется, а нефтяные котировки растут. Кредитные учреждения уже уменьшают …
|
29 апреля 2016, 11:20
|
Банк России понизил ключевую ставку
|
31 июля 2015, 04:11