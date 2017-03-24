ЦБ РФ выявил 120 финансовых пирамид с начала года Банк России в третьем квартале 2016 года раскрыл около 30 финансовых пирамид. За период с января эта цифра достигла 120. Об этом рассказывают сегодня отечественные СМИ со ссылкой на руководителя Главного управления ЦБ России по противодействию недобросовестным практикам на открытом …