9
06
25
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24 марта 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888       888                 8888888b.   888    d8P   Y88b   d88P   .d8888b.   888888b.   
 888   o   888                 888   Y88b  888   d8P     Y88b d88P   d88P  Y88b  888  "88b  
 888  d8b  888                 888    888  888  d8P       Y88o88P           888  888  .88P  
 888 d888b 888  88888b.d88b.   888   d88P  888d88K         Y888P          .d88P  8888888K.  
 888d88888b888  888 "888 "88b  8888888P"   8888888b        d888b      .od888P"   888  "Y88b 
 88888P Y88888  888  888  888  888         888  Y88b      d88888b    d88P"       888    888 
 8888P   Y8888  888  888  888  888         888   Y88b    d88P Y88b   888"        888   d88P 
 888P     Y888  888  888  888  888         888    Y88b  d88P   Y88b  888888888   8888888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

ЦБ РФ выявил 120 финансовых пирамид с начала года

ЦБ РФ выявил 120 финансовых пирамид с начала года

Банк России в третьем квартале 2016 года раскрыл около 30 финансовых пирамид. За период с января эта цифра достигла 120. Об этом рассказывают сегодня отечественные СМИ со ссылкой на руководителя Главного управления ЦБ России по противодействию недобросовестным практикам на открытом 

14 октября 2016, 04:36
Центральный Банк России лишил лицензии столичный АйМаниБанк

Центральный Банк России лишил лицензии столичный АйМаниБанк

Офис кредитного учреждения, созданного еще в 1992 году, работал в Самаре на проспекте Кирова.
Регулятор объяснил крайнюю меру неисполнением банком федеральных законов, снижением собственных средств ниже минимального значения уставного капитала и норматива их достаточности ниже 2%. АйМаниБанк – участник системы 

5 октября 2016, 01:44
Судебное заседание по иску бенефициара «Эл банка» к ЦБ РФ перенесли на 30 июня

Судебное заседание по иску бенефициара «Эл банка» к ЦБ РФ перенесли на 30 июня

Судебное заседание по иску бенефициара тольяттинского «Эл банка» Анатолия Волошина к Банку России перенесли на 30 июня. Акционер попросил дать ему время для ознакомления  с материалами, которые предоставил в суд Центробанк. Отметим, дату рассмотрения иска переносят уже второй раз. Первоначально заседание 

16 июня 2016, 04:49
Сегодня совет директоров Банка России соберется на очередное заседание

Сегодня совет директоров Банка России соберется на очередное заседание

Главная интрига - изменит ли регулятор ключевую ставку? Напомним, сейчас она составляет 11%. Прогнозы экспертов расходятся. С одной стороны, поводов для снижения ставки достаточно - инфляция сокращается, банковский сектор переполнен ликвидностью, рубль укрепляется, а нефтяные котировки растут. Кредитные учреждения уже уменьшают 

29 апреля 2016, 11:20
Банк России понизил ключевую ставку

Банк России понизил ключевую ставку

Центробанк принял решение снизить ключевую ставку с 11,5 до 11%.
 
В официальном сообщении регулятора говорится, что решение о понижении принято по той причине, 
31 июля 2015, 04:11
Владимир Гутенев: «Сохранением высокой ключевой ставки ЦБ вновь запустит виток инфляции»

Владимир Гутенев: «Сохранением высокой ключевой ставки ЦБ вновь запустит виток инфляции»

«Если 31 июля на заседании совета директоров ЦБ ограничится символическим снижением ключевой ставки на 0,25–0,5 п.п. либо оставит ее на нынешнем уровне в 11,5%, можно говорить о том, что Центробанк принял окончательное решение не участвовать в формировании экономики развития. Подобная 
30 июля 2015, 03:48
Центробанк не планирует снижать ключевую ставку

Центробанк не планирует снижать ключевую ставку

Центробанк не планирует снижать ключевую ставку в 11,5 процентов годовых на ближайшем заседании совета директоров, который состоится 31 июля. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на закрытой встрече с представителями крупного и малого бизнеса. По ее словам, ставка, скорее 
28 июля 2015, 11:34
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна