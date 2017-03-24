Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 пункта - до 9,75%. Решение поменять этот показатель главный регулятор принял впервые с сентября 2016 года.
Совет директоров ЦБ отмечает, что инфляция замедляется даже быстрее, чем прогнозировалось, восстанавливается экономическая активность. Глава минэконома Максим Орешкин добавил, что в ближайшие месяцы ожидается дальнейшее снижение темпов роста цен, в том числе благодаря продолжению политики сдерживания индексации тарифов. По оценке самарских экспертов, снижение ключевой ставки может способствовать ослаблению курса рубля.
Павел Краснощеков, начальник отдела брокерского обслуживания самарского филиала "БКС-Премьер":
«Инфляция находится на таргетируемом уровне, соответственно держать высокие ставки по рублям смысла нет. Это может вызвать отток тех инвестиций, которые были в прошлом году. Деньги под низкую ставку брались за рубежом, здесь продавались, покупались здесь рубли и даже вкладывались в инструменты с фиксированной доходностью, приносили высокий доход».
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