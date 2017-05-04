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Материалы по теме:

Делят миллионы: налоговики и банк «Приоритет» судятся с экс-акционером Виктором Развеевым

Делят миллионы: налоговики и банк «Приоритет» судятся с экс-акционером Виктором Развеевым

В самарском областном арбитраже рассмотрят иски к Виктору Развееву, бывшему акционеру банка «Приоритет» и экс-президенту ФК «Крылья Советов». Банк требует от него в счет погашения долгов 133 миллиона рублей, налоговики – еще более 31 миллиона.

Как уже сообщала 
4 мая 2017, 02:20
Директора самарского завода судят за невыдачу зарплаты в размере 6 млн рублей

Директора самарского завода судят за невыдачу зарплаты в размере 6 млн рублей

На скамье подсудимых окажется генеральный директор компании «1245 УНР» Александр Остремский. Его обвиняют в невыплате 6 миллионов рублей 226 работникам предприятия. Задолженность образовалась в период с января по июль 2015 года.  Сотрудники предприятия в поселке Зубчаниновка, полгода работали бесплатно. Затем 

3 мая 2017, 06:02
Самарского экс-адвоката отправили в колонию за дачу взятки приставу

Самарского экс-адвоката отправили в колонию за дачу взятки приставу

Промышленный районый суд Самары огласил приговор бывшему адвокату Нине Бурыкиной. Женщину обвиняли в даче взятки судебному приставу в размере 212 тысяч рублей. В момент получения денег ее с поличным задержали сотрудники областного управления ФСБ.
Клиент юриста  Михаил Горбунов судился со 

2 мая 2017, 06:00
В Самаре у «банды банкиров» нашли 42 миллиона

В Самаре у «банды банкиров» нашли 42 миллиона

В Самарской области раскрыли уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Обвиняемые – трое местных жителей – две женщины 45 и 59 лет и 63-летний мужчина.

Как полагают следователи, житель Самары создал устойчивую организованную группу.

«Как следует из собранных сотрудниками органов внутренних дел 

2 мая 2017, 12:16
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