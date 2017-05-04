Региональное Министерство имущественных отношений взыскало с «Гарантийного фонда Самарской области» почти 13 млн рублей. Об этом сообщается на портале Арбитражного суда. Как уже рассказывала «ТЕРРА», до ноября прошлого года Гарантийный фонд был государственным унитарным предприятием, затем его преобразовали в акционерное общество. Стопроцентным собственником стало региональное мин.имущества. Министерство через суд пыталось взыскать с АО более 12 миллионов рублей части прибыли за 2015 год, которая осталась после уплаты налогов ГУПом, а также 665 тысяч рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. Задолженность была выявлена после проверки, проведенной счетной палатой. Сначала Минимущество предписало фонду перечислить деньги в бюджет, однако это так и не было сделано. Гарантийный фонд предоставляет поручительства субъектам малого и среднего предпринимательства по обязательствам, а также займы микрофинансовым организациям, которые в свою очередь выдают средства малому и среднему бизнесу.
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