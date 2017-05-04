Делят миллионы: налоговики и банк «Приоритет» судятся с экс-акционером Виктором Развеевым



Как уже сообщала … В самарском областном арбитраже рассмотрят иски к Виктору Развееву, бывшему акционеру банка «Приоритет» и экс-президенту ФК «Крылья Советов». Банк требует от него в счет погашения долгов 133 миллиона рублей, налоговики – еще более 31 миллиона.Как уже