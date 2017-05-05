Верховный суд отказался удовлетворять кассационную жалобу департамента градостроительства Самары. Чиновники пытались оспорить решения нижестоящих инстанций, отказавших им во взыскании почти 175 миллионов рублей с муниципального предприятия "Ремжилуниверсал". Кроме того, департамент требовал устранить недостатки проведенных им работ.
В 2009 году с МП был заключен контракт на строительство многоквартирных домов в поселке Озерный в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья. Однако, после того, как работы были выполнены, во время гарантийного срока эксплуатации зданий, были выявлены многочисленные недостатки, которые департамент и потребовал устранить. В ходе судебных разбирательств выяснилось, что после сдачи объектов, они были приняты чиновниками без каких-либо замечаний.
Также проведенная экспертиза показала, во-первых, что часть дефектов возникла в результате неправильной эксплуатации зданий, во-вторых, с момента постройки изменились гидрогеологические условия из-за чего вода начала подтапливать фундаменты домов, учесть это при проектировании было невозможно. В результате доказать свою правоту городскому департаменту градостроительства так и не удалось.
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