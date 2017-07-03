10
53
43
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 8888888b.   Y88b   d88P            d8b   .d8888b.   Y88b   d88P   .d8888b.  
 888   Y88b   Y88b d88P             Y8P  d88P  Y88b   Y88b d88P   d88P  Y88b 
 888    888    Y88o88P                   888           Y88o88P    888        
 888   d88P     Y888P     888  888  888  888d888b.      Y888P     888d888b.  
 8888888P"       888      888  888  888  888P "Y88b      888      888P "Y88b 
 888 T88b        888      888  888  888  888    888      888      888    888 
 888  T88b       888      Y88b 888  888  Y88b  d88P      888      Y88b  d88P 
 888   T88b      888       "Y88888  888   "Y8888P"       888       "Y8888P"  
                               888                                           
                          Y8b d88P                                           
                           "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Кто проследит за строительством жилья для детей-сирот?

Кто проследит за строительством жилья для детей-сирот?

За ходом строительства многоквартирных домов, куда вкладываются бюджетные средства, последние полтора года следят общественные ревизоры. Специальный совет создан при областном Минстрое. Речь о тех зданиях, где впоследствии будут проживать дети-сироты или переселенцы из ветхого аварийного жилья. Проверку одного из объектов 

28 июня 2017, 06:01
Полмиллиарда за таможню

Полмиллиарда за таможню

Компании "Волгаинжинирингспецтранс"  удалось выиграть конкурс на строительство объектов таможенной инфраструктуры в особой экономической зоне Тольятти. Впрочем,  она была единственным участником торгов.
Общая стоимость контракта могла составить чуть менее 504 миллионов рублей, претендент предложил выполнить работы за 502 миллиона. Теперь за 

22 июня 2017, 04:18
На 3 просеке появится учебный центр для одаренных детей

На 3 просеке появится учебный центр для одаренных детей

В Самаре на 3 просеке на месте бывших детских лагерей построят новый учебный центр для одаренных детей. Он будет рассчитан на 320 человек, которые смогут там не только учиться, но и жить. Работы выполнит компания «ТеррНИИгражданпроект». Предварительный проект уже согласован 

22 июня 2017, 12:13
В Самарской области растет число обманутых дольщиков

В Самарской области растет число обманутых дольщиков

По сравнению с прошлым годом, их стало больше в 2 раза. Если в 2016-м в области насчитался 21 недострой, то к апрелю 17-го их стало уже 58. И этот список в ближайшее время может пополниться еще одним объектом, на улице 

19 июня 2017, 06:37
Со дна Самарки подняли баржу, которая мешала строительству Фрунзенского моста

Со дна Самарки подняли баржу, которая мешала строительству Фрунзенского моста

16 тонн металла извлекали полтора месяца.
27 апреля 2017, 01:54
Фрунзенский мостовой переход построен на треть

Фрунзенский мостовой переход построен на треть

Фрунзенский мостовой переход построен на треть. Темпы возведения могли быть выше вдвое, но тормозит работу недостаточное финансирование.
Осложняет строительство и найденная в русле Самарки затонувшая баржа. Ее планируют поднять в апреле примерно за 50 миллионов рублей. Строительство Фрунзенского перехода ведется 

23 марта 2017, 05:48
Самарская область получит еще 600 миллионов на строительство Фрунзенского моста

Самарская область получит еще 600 миллионов на строительство Фрунзенского моста

На развитие дорожной сети в 34 региона направят 30 миллиардов рублей. Самарская область получит наибольшую сумму – 1 миллиард 800 миллионов рублей.

 Максим Соколов, министр транспорта РФ:
- Все те объекты транспортной инфраструктуры реализуются по всем видам и направлениям транспорта - 

3 февраля 2017, 07:08
За стройкой Фрунзенского моста проследят за 15 млн рублей

За стройкой Фрунзенского моста проследят за 15 млн рублей

Авторский надзор за строительством Фрунзенского моста готов осуществить самарский научно-исследовательский институт «ГазНИИпроект». Это единственная организация, подавшая заявку на тендер. Ее рассмотрит конкурсная комиссия. 

Цена контракта - 15 млн рублей. Средства поступят из областного бюджета. После окончания работ исполнитель должен выдать заключение 

28 сентября 2016, 05:33
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна