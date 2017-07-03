В Самаре начался второй этап строительства пролетов Фрунзенского моста. Миллиметр за миллиметром перемещается в сторону установленных в русле реки опор конструкция, суммарная масса которой составит 2 тысячи 230 тонн. Мостостроители планируют продолжать движение металла со скоростью два метра в стуки. Каждый из четырех тяговых домкратов при помощи 19-сильных стальных канатов обеспечивает толчковое усилие для груза массой 435 тонн. Конструкция с пилонами высотой 20 метров призвана обеспечить пространственную жесткость всего пролетного строения. Такая же позже встанет на шестую опору моста, остальные будут линейными. Подрядчикам, еще предстоит возвести третью и четвертую опоры моста через реку Самара. Они говорят, что готовы к более высоким темпам, но бюджет позволяет им осваивать не более 250 миллионов рублей в месяц. Сейчас мост в финансовом выражении готов на 38% и строители ждут новых траншей, чтобы вернуться в график строительства, утвержденный госконтрактом.
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