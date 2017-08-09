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«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
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Материалы по теме:

В самарском микрорайоне построили сторожевую башню

В самарском микрорайоне построили сторожевую башню

Этнопарк, который при поддержке областного правительства строят в Самаре в микрорайоне «Волгарь», должен стать крупнейшим в России. Архитектурный ансамбль будет насчитывать 23 подворья, демонстрирующих культуру и быт основных этносов, проживающих в регионе. На территории осетинского подворья построили сторожевую башню и 

9 августа 2017, 03:23
В Самаре разработают маршрут для облегченного трамвая

В Самаре разработают маршрут для облегченного трамвая

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин дал поручение предусмотреть возможность запуска легкого трамвая по Фрунзенскому мосту. Представители подрядчика заверили, что такую нагрузку мост выдержит, и пообещали в течение месяца представить проект. Также будет рассмотрен варианта запуска троллейбусов.

По обеим сторонам Фрунзенского моста 

9 августа 2017, 02:47
Самарские железнодорожники получили поздравление от губернатора

Самарские железнодорожники получили поздравление от губернатора

В это воскресенье, 6 августа, свой профессиональный праздник отмечают российские железнодорожники. С наступающим праздником работников отрасли сегодня поздравил губернатор Самарской области Николай Меркушкин.

«Железнодорожный транспорт составляет основу транспортной системы России. Эффективное развитие этой отрасли служит залогом обеспечения устойчивого роста отечественной экономики, 

4 августа 2017, 05:18
Ученый и губернатор встретились в Самаре

Ученый и губернатор встретились в Самаре

Вопросы развития высшей школы в регионе обсудил сегодня губернатор Самарской области Николай Меркушкин с лауреатом Нобелевской премии по физике Жоресом Алферовым. Напомним, высокую награду тот получил в 2000 году за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. 

26 июля 2017, 06:10
Из Самары в Новокуйбышевск можно будет доехать на трамвае

Из Самары в Новокуйбышевск можно будет доехать на трамвае

По строящемуся в Самаре Фрунзенскому мосту, который обещают сдать в эксплуатацию уже в 2019 году, планируют пустить трамваи. Железнодорожные пути свяжут между собой центр региональной столицы, Южный город и Новокуйбышевск.

В целом обновление транспортного комплекса обойдется в 10 миллиардов рублей. Пока 

25 июля 2017, 06:23
Самые сильные и быстрые: лучшие самарские спортсмены отобраны на Сурдлимпийские игры

Самые сильные и быстрые: лучшие самарские спортсмены отобраны на Сурдлимпийские игры

15 спортсменов с нарушениями слуха отправятся защищать честь России в Турцию 18 июля.
18 июля 2017, 09:49
Скорость – два метра в сутки: стартовал новый этап строительства Фрунзенского моста

Скорость – два метра в сутки: стартовал новый этап строительства Фрунзенского моста

В Самаре начался второй этап строительства пролетов Фрунзенского моста. Миллиметр за миллиметром перемещается в сторону установленных в русле реки опор конструкция, суммарная масса которой составит 2 тысячи 230 тонн. Мостостроители планируют продолжать движение металла со скоростью два метра в стуки. 

3 июля 2017, 05:28
Со дна Самарки подняли баржу, которая мешала строительству Фрунзенского моста

Со дна Самарки подняли баржу, которая мешала строительству Фрунзенского моста

16 тонн металла извлекали полтора месяца.
27 апреля 2017, 01:54
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