На строительство одного из крупнейших в Самарской области инфраструктурных проектов последнего времени - Фрунзенского мостового перехода в Самаре - в 2017 году будет дополнительно выделено 250 миллионов рублей. Об этом заявил накануне губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Все металлические компоненты Фрунзенского моста массой 9 тысяч тонн уже находятся на стройплощадке. Окончен третий этап надвижки центральной части пролетного строения через реку Самару. Сейчас на освободившемся стапеле строители производят сборку металлоконструкций четвертой секции. По мере готовности она также будет смещена в акваторию реки. Следующий этап надвижки планируется на конец августа. Подробности – в выпуске новостей на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» в 18:45.
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В самарском микрорайоне построили сторожевую башню
Этнопарк, который при поддержке областного правительства строят в Самаре в микрорайоне «Волгарь», должен стать крупнейшим в России. Архитектурный ансамбль будет насчитывать 23 подворья, демонстрирующих культуру и быт основных этносов, проживающих в регионе. На территории осетинского подворья построили сторожевую башню и …
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9 августа 2017, 03:23
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В Самаре разработают маршрут для облегченного трамвая
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин дал поручение предусмотреть возможность запуска легкого трамвая по Фрунзенскому мосту. Представители подрядчика заверили, что такую нагрузку мост выдержит, и пообещали в течение месяца представить проект. Также будет рассмотрен варианта запуска троллейбусов.
По обеим сторонам Фрунзенского моста …
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9 августа 2017, 02:47
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Самарские железнодорожники получили поздравление от губернатора
В это воскресенье, 6 августа, свой профессиональный праздник отмечают российские железнодорожники. С наступающим праздником работников отрасли сегодня поздравил губернатор Самарской области Николай Меркушкин.
«Железнодорожный транспорт составляет основу транспортной системы России. Эффективное развитие этой отрасли служит залогом обеспечения устойчивого роста отечественной экономики, …
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4 августа 2017, 05:18
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Ученый и губернатор встретились в Самаре
Вопросы развития высшей школы в регионе обсудил сегодня губернатор Самарской области Николай Меркушкин с лауреатом Нобелевской премии по физике Жоресом Алферовым. Напомним, высокую награду тот получил в 2000 году за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. …
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26 июля 2017, 06:10
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Из Самары в Новокуйбышевск можно будет доехать на трамвае
По строящемуся в Самаре Фрунзенскому мосту, который обещают сдать в эксплуатацию уже в 2019 году, планируют пустить трамваи. Железнодорожные пути свяжут между собой центр региональной столицы, Южный город и Новокуйбышевск.
В целом обновление транспортного комплекса обойдется в 10 миллиардов рублей. Пока …
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25 июля 2017, 06:23
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Самые сильные и быстрые: лучшие самарские спортсмены отобраны на Сурдлимпийские игры
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18 июля 2017, 09:49
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Скорость – два метра в сутки: стартовал новый этап строительства Фрунзенского моста
В Самаре начался второй этап строительства пролетов Фрунзенского моста. Миллиметр за миллиметром перемещается в сторону установленных в русле реки опор конструкция, суммарная масса которой составит 2 тысячи 230 тонн. Мостостроители планируют продолжать движение металла со скоростью два метра в стуки. …
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3 июля 2017, 05:28
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Со дна Самарки подняли баржу, которая мешала строительству Фрунзенского моста
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27 апреля 2017, 01:54