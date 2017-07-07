Теперь не скроешься: Информация о владельцах сим-карт станет доступна банкам Сотовые операторы в ближайшее время станут обмениваться сведениями о владельцах сим-карт с кредитно-финансовыми учреждениями. Это будет осуществляться через единый сервер, обслуживаемый Центральным НИИ связи при Минкомсвязи.

Новшество вводится с той целью, чтобы минимизировать риски мошенничества для клиентов. По запросу банков …