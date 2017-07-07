Агентству по страхованию вкладов не удалось взыскать с бывшего главного бухгалтера и члена правления Волжского социального банка Татьяны Гавриловой 426 миллионов 770 тысяч рублей. Соответствующий иск был подан в январе этого года после проверки, выявившей признаки преднамеренного банкротства банка. По версии АСВ, председатель правления ВСБ Анатолий Кучканов и Татьяна Гаврилова с декабря 2011 по ноябрь 2013 года выдавали фиктивные кредиты. Между тем сам Кучканов в том же ноябре совершил самоубийство, поэтому претензии можно было предъявить только к госпоже Гавриловой. Однако, как говорится в определении самарского арбитража, ее вина в том, что она проявила недобросовестность при оценке заемщиков, не доказана. Как и факты того, что топ-менеджер самостоятельно заключала договоры от лица банка либо могла как-то влиять на положительные решения по подписанию таких бумаг. Поэтому в иске АСВ было отказано. Впрочем, у агентства остается возможность обжаловать это решение.
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