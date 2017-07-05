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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Бывшему банкиру придется побыть ждуном

Бывшему банкиру придется побыть ждуном

В Ленинском районном суде Самары не стали выносить приговор бывшему первому вице-президенту «Волго-Камского банка» Олегу Назарову, хотя изначально это планировалось сделать во вторник. Как сообщили «ТЕРРЕ» в секретариате, судья удалился в совещательную комнату, а оглашение приговора отложил на 21 июля 

5 июля 2017, 12:17
Межтопэнергобанк начал закрывать офисы

Межтопэнергобанк начал закрывать офисы

В разных городах России начали закрываться офисы московского Межтопэнергобанка. В финансовой организации заявили о проблемах с ликвидностью, пишут «Ведомости». Впрочем, офисы в Самаре пока работают - в консультационном режиме, уточнили в банке. Клиент банка может узнать о состоянии своего 
5 июля 2017, 10:36
Под прицелом: Банкам передали черные списки подозрительных клиентов

Под прицелом: Банкам передали черные списки подозрительных клиентов

Центробанк, Росфинмониторинг и российские банки начали обмениваться сведениями о подозрительных клиентах, обслуживать которых финансово-кредитные структуры отказались в рамках так называемого "антиотмывочного" законодательства. Об этом информируют "Известия".
Банки первыми изучили черные списки 200 тысяч ненадежных клиентов. Люди из этого списка могут 

29 июня 2017, 09:12
Самарские банки-банкроты задолжали 35 млрд рублей

Самарские банки-банкроты задолжали 35 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов опубликовало отчет о ходе конкурсного производства четырех обанкроченных самарских кредитных учреждений - "Волга-Кредит", "Волго-Камского", "ФИА" и "Эл-Банка" на начало июня. В первом на счетах находится чуть больше 83 миллионов рублей, в конкурсную массу за месяц было 

23 июня 2017, 05:50
Самарцы заняли «до зарплаты» более миллиарда рублей

Самарцы заняли «до зарплаты» более миллиарда рублей

В Самарской области стали больше занимать «до зарплаты», сообщает Национальное бюро кредитных историй. За пять месяцев года общая сумма наличных займов возросла почти на четверть. С 928 млн рублей до 1 миллиарда 129 миллионов. Это общероссийская тенденция, отмечают эксперты, хотя 

19 июня 2017, 08:00
Самарцы становятся рабами кредитов

Самарцы становятся рабами кредитов

Уровень жизни россиян продолжает падать, и все больше людей начинают жить в кредит. По данным объединенного кредитного бюро, сегодня более 60% экономически активного населения имеют долги перед банками. При этом по итогам первого квартала 2017 года жители ПФО чаще других 

15 июня 2017, 02:52
С тольяттинского миллионера-банкрота смогли взыскать только 3000 рублей

С тольяттинского миллионера-банкрота смогли взыскать только 3000 рублей

В Сети сегодня широко обсуждается финансовое положение тольяттинского бизнесмена и бывшего депутата губернской думы Владимира Яркина. В едином федеральном реестре сведений о банкротстве появилась информация о том, что от продажи его имущества, а именно бытовой техники, удалось получить всего 3 

14 июня 2017, 03:31
Выбить долг: Число жалоб на коллекторов в России выросло в 10 раз

Выбить долг: Число жалоб на коллекторов в России выросло в 10 раз

Примерно в десять раз с начала 2017 года увеличилось число жалоб от должников на действия коллекторов в ФССП, рассказывают «Известия». Если в январе зафиксировано 326 обращений, то в апреле их количество достигло 3126.
Сейчас приставы рассмотрели лишь треть сигналов, из 

17 мая 2017, 11:20
В январе 2017 года российские коллекторы рискуют остаться без работы

В январе 2017 года российские коллекторы рискуют остаться без работы

Именно к этому сроку должен быть готов реестр сборщиков просроченных долгов. Однако федеральная служба судебных приставов до сих пор не сформировала отдел, который должен составить специальный список. Это значит, что минимум на месяц, а то и дольше коллекторы останутся вне 

20 декабря 2016, 04:46
Путин поручил следить за коллекторами

Путин поручил следить за коллекторами

Работу коллекторских агентств в России начнет контролировать Федеральная служба судебных приставов. Штат ведомства для этих целей будет увеличен по всей стране на 375 человек. Соответствующий приказ подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на интернет-портале правовой информации. 

По оценкам экспертов, после начала действия 

16 декабря 2016, 02:12
В блогах: из-за коллекторов погибла целая семья?

В блогах: из-за коллекторов погибла целая семья?

В группе "Паблик Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что в Автограде, возможно, из-за коллекторов погибла целая семья. На прошлой неделе в Центральном районе города женщина покончила с собой, а буквально за день до этого совершил самоубийство ее муж. Семью якобы 
18 ноября 2016, 09:07
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