С января по июнь текущего года российские банки продали коллекторам проблемные кредиты на 119 млрд. рублей. Это почти на 30% меньше, чем за аналогичный период 2016-го, сообщает Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств. Коллекторы ожидают восстановления продаж во 2-м полугодии, однако банки сомневаются, что удастся достичь прошлогодних показателей. В кредитных учреждениях объясняют падение сокращением невозвратных займов на фоне ужесточения требований к клиентам. Также на ситуацию могли повлиять низкие цены в конце 2016 года: тогда банкиры буквально сбрасывали долги всего по 0,4 процента от их номинала. Сейчас же они предлагаются по ставке 1,79 процента. Всего в прошлом году коллекторы выкупили долги по схеме цессии на 486 млрд. рублей.
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