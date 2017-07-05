Работу коллекторских агентств в России начнет контролировать Федеральная служба судебных приставов. Штат ведомства для этих целей будет увеличен по всей стране на 375 человек. Соответствующий приказ подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

По оценкам экспертов, после начала действия …