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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 августа 2017г 
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В воскресенье в Самаре перекроют несколько улиц

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Не взыщите: Коллекторы получат с россиян 20 млрд рублей долгов за ЖКХ

Не взыщите: Коллекторы получат с россиян 20 млрд рублей долгов за ЖКХ

В этом году около 20 млрд рублей, которые россияне задолжали за услуги ЖКХ, передадут коллекторским агентствам.
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Идут искать деньги: самарским коллекторам выдали лицензии на возврат долгов

В Самарской области официально заработали первые коллекторские агентства.  Свидетельства о внесении их в госреестр выдали в региональном управлении ФССП. Право работать на рынке возврата долгов получили четыре организации - «Объединенное коллекторское агентство», «Агентство Дипломат», «Правовая защита» и «Легал Коллекшн». Им 

12 июля 2017, 02:15
Коллекторы недополучили долгов

Коллекторы недополучили долгов

С января по июнь текущего года российские банки продали коллекторам проблемные кредиты на 119 млрд. рублей. Это почти на 30% меньше, чем за аналогичный период 2016-го, сообщает Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств. Коллекторы ожидают восстановления продаж во 2-м полугодии, однако 

5 июля 2017, 09:00
На трассе М-5 в Самарской области снесли незаконное кафе

На трассе М-5 в Самарской области снесли незаконное кафе

С требованием убрать заведение, построенное на самовольно занятом участке площадью 155 кв. м, обратилась к служителям Фемиды сызранская администрация. По данным пресс-службы УФССП РФ по Самарской области, в отношении хозяйки было возбуждено исполнительное производство.
Несмотря на это, предпринимательница не торопилась 

24 мая 2017, 12:24
Выбить долг: Число жалоб на коллекторов в России выросло в 10 раз

Выбить долг: Число жалоб на коллекторов в России выросло в 10 раз

Примерно в десять раз с начала 2017 года увеличилось число жалоб от должников на действия коллекторов в ФССП, рассказывают «Известия». Если в январе зафиксировано 326 обращений, то в апреле их количество достигло 3126.
Сейчас приставы рассмотрели лишь треть сигналов, из 

17 мая 2017, 11:20
12-летний подросток сбежал от приставов, не желая жить с матерью

12-летний подросток сбежал от приставов, не желая жить с матерью

Родители мальчика не смогли договориться, с кем будет жить ребенок. Суд встал на сторону матери. Отец поначалу отказался от исполнения судебного решения, но после того как женщина обратилась к судебным приставам, добровольно пришел в отдел вместе с сыном.
 
В 

26 ноября 2013, 11:31
В Самару прибыл главный судебный пристав России Артур Парфенчиков

В Самару прибыл главный судебный пристав России Артур Парфенчиков

Сегодня, 15 ноября, Артур Парфенчиков (на фото - слева) официально представил самарским коллегам нового руководителя регионального управления Федеральной службы судебных приставов Владимира Князева (на фото - справа).

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Ожидается, что в ближайшие дни Самару посетит директор Федеральной службы судебных приставов – главный судебный пристав России Артур Парфенчиков (на фото). По предварительной информации, его визит связан с назначением нового начальника Управления ФССП по Самарской области Владимира Князева, который вступил 

8 ноября 2013, 02:45
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