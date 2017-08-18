С начала года в 63-м регионе в государственный реестр внесено 4 компании, которые имеют право взыскивать просроченную задолженность. Еще десять федеральных коллекторских агентств открыли в Самарской области свои филиалы. Об этом в ходе пресс-конференции заявила Оксана Козлова - начальник отдела по ведению государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих взыскание просроченных задолженностей Управления федеральной службы судебных приставов по Самарской области.
Впрочем, у микрофинансовых организаций, не входящих в госреестр, тоже есть возможность взыскивать кредиты. Но только те, которые они сами выдали гражданам.
Оксана Козлова, начальник отдела по ведению государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих взыскание просроченных задолженностей УФССП РФ по Самарской области:
- Взыскание просроченной задолженности у микрофинансовых организаций, у микрофинансовых клубов - либо дополнительный вид деятельности, либо сопутствующий.
Отличить законного коллектора сегодня очень просто.
Оксана Козлова, начальник отдела по ведению государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих взыскание просроченных задолженностей УФССП РФ по Самарской области:
- По закону он обязан вам представиться в полном объеме, ФИО, назвать организацию, которую он представляет. В соответствии с законом общаться гражданин должен с вами корректно, не оскорбляю вашу честь и достоинство. Четко изложить, зачем пришел. Вручить вам документы и обсудить с вами вопрос дальнейшего взыскания просроченной задолженности.
На действия коллекторов уже поступило примерно 500 жалоб, отмечают в надзорном органе.
Оксана Козлова начальник отдела по ведению государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих взыскание просроченных задолженностей УФССП РФ по Самарской области:
- Указано, что писать, звонить, приходить - не более 2 раз в сутки, не более 4 раз в неделю и не более 16 раз в месяц. Законом четко прописан этот порядок. Бывает, граждане обращаются с детализацией и мы видим, что СМС поступило 8 штук за неделю, это однозначно нарушение 230-го закона в части порядка взаимодействия кредитора с должником. Проводим проверку.
Специалисты отмечают, что сегодня по закону можно отказаться от общения с коллекторами - спустя 4 месяца после появления задолженности написать официальное заявление. А в случае незаконных действий коллекторов нужно фиксировать все их действия и обращаться с жалобами к судебным приставам. Штраф за нарушение закона о коллекторской деятельности составляет от 20 до 200 тысяч рублей. Также компанию могут лишить лицензии и закрыть.
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