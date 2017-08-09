Примерно в десять раз с начала 2017 года увеличилось число жалоб от должников на действия коллекторов в ФССП, рассказывают «Известия». Если в январе зафиксировано 326 обращений, то в апреле их количество достигло 3126.

Сейчас приставы рассмотрели лишь треть сигналов, из …