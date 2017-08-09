В этом году около 20 млрд рублей, которые россияне задолжали за услуги ЖКХ, передадут коллекторским агентствам.
По сведениям Минстроя, на которые ссылаются СМИ, общая сумма задолженности за коммуналку составляет порядка 1 трлн рублей, в том числе 645 млрд рублей - долги физлиц. Примерно 3% от этой суммы будут переданы коллекторам для взыскания.
Как отмечают в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), компании получат просроченные платежи сроком от 2 до 3 лет. Согласно оценке специалистов, коллекторы способны взыскать от 5 до 10% на досудебной стадии и 15-20% - на судебной.
|
Жильцы самарских домов временно будут набирать воду из бойлеров
|
7 августа 2017, 12:00
|
Похитителям газа объявили войну
В России вскоре начнут повсеместно устанавливать на приборы учета газа антимагнитные пломбы, которые позволят фиксировать факты хищения ресурса потребителями. Такие изменения в нормативную документацию правительства намерено внести Минэнерго, говорится в сообщении на портале проектов правовых актов. В ведомстве считают, что …
|
28 июля 2017, 02:42
|
Самарское ЖКХ понизили: горожане высказались по поводу качества работы коммунальщиков
|
27 июля 2017, 04:20
|
Почему самарцы оказались вне удобств?
В Самаре разгорается новый земельный скандал. Жители коттеджного поселка «Завидово», который расположен на Южном шоссе, в районе рынка «Солнечный», оказались отрезаны от мира. Въезд туда забором перекрыл рядом стоящий автосалон. Помимо этого люди не могут дождаться обещанных коммуникаций, за которые …
|
26 июля 2017, 07:17
|
В частном секторе Самары наступила засуха
|
13 июля 2017, 08:05
|
Идут искать деньги: самарским коллекторам выдали лицензии на возврат долгов
В Самарской области официально заработали первые коллекторские агентства. Свидетельства о внесении их в госреестр выдали в региональном управлении ФССП. Право работать на рынке возврата долгов получили четыре организации - «Объединенное коллекторское агентство», «Агентство Дипломат», «Правовая защита» и «Легал Коллекшн». Им …
|
12 июля 2017, 02:15
|
В Самаре активировались лжеприставы
|
11 июля 2017, 11:25
|
Самарцы не проплатили газ: долг превысил три миллиарда рублей
Более 3 миллиардов рублей задолжали поставщикам потребители газа в Самарской области. Причем около 2 миллиардов не заплатили вовремя промышленные предприятия. По итогам прошлого года проблема должников остается острой даже для такого гиганта, как «Газпром». О проблемах и результатах работы представители …
|
7 июля 2017, 10:20
|
Коллекторы недополучили долгов
С января по июнь текущего года российские банки продали коллекторам проблемные кредиты на 119 млрд. рублей. Это почти на 30% меньше, чем за аналогичный период 2016-го, сообщает Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств. Коллекторы ожидают восстановления продаж во 2-м полугодии, однако …
|
5 июля 2017, 09:00
|
Выбить долг: Число жалоб на коллекторов в России выросло в 10 раз
|
17 мая 2017, 11:20
|
В январе 2017 года российские коллекторы рискуют остаться без работы
|
20 декабря 2016, 04:46