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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 августа 2017г 
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Опубликованы результаты опроса россиян о качестве работы коммунальных служб в разных городах России. На их основе специалисты портала «Домофонд» составили рейтинг. Всего в него включили 100 крупнейших городов страны. От Самарской области в него вошли два города – региональная столица 

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Почему самарцы оказались вне удобств?

Почему самарцы оказались вне удобств?

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В частном секторе Самары наступила засуха

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В Самарской области официально заработали первые коллекторские агентства.  Свидетельства о внесении их в госреестр выдали в региональном управлении ФССП. Право работать на рынке возврата долгов получили четыре организации - «Объединенное коллекторское агентство», «Агентство Дипломат», «Правовая защита» и «Легал Коллекшн». Им 

12 июля 2017, 02:15
В Самаре активировались лжеприставы

В Самаре активировались лжеприставы

В Самаре активировались лжеприставы, которые распространяют в жилых домах извещения со списками якобы должников. «В случае неявки к судебным приставам-исполнителям в трехдневный срок с момента обнаружения извещения, жилое помещение может быть вскрыто без участия хозяев», - указано в извещениях. В 

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Самарцы не проплатили газ: долг превысил три миллиарда рублей

Самарцы не проплатили газ: долг превысил три миллиарда рублей

Более 3 миллиардов рублей задолжали поставщикам потребители газа в Самарской области. Причем около 2 миллиардов не заплатили вовремя промышленные предприятия. По итогам прошлого года проблема должников остается острой даже для такого гиганта, как «Газпром». О проблемах и результатах работы представители 

7 июля 2017, 10:20
Коллекторы недополучили долгов

Коллекторы недополучили долгов

С января по июнь текущего года российские банки продали коллекторам проблемные кредиты на 119 млрд. рублей. Это почти на 30% меньше, чем за аналогичный период 2016-го, сообщает Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств. Коллекторы ожидают восстановления продаж во 2-м полугодии, однако 

5 июля 2017, 09:00
Выбить долг: Число жалоб на коллекторов в России выросло в 10 раз

Выбить долг: Число жалоб на коллекторов в России выросло в 10 раз

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Сейчас приставы рассмотрели лишь треть сигналов, из 

17 мая 2017, 11:20
В январе 2017 года российские коллекторы рискуют остаться без работы

В январе 2017 года российские коллекторы рискуют остаться без работы

Именно к этому сроку должен быть готов реестр сборщиков просроченных долгов. Однако федеральная служба судебных приставов до сих пор не сформировала отдел, который должен составить специальный список. Это значит, что минимум на месяц, а то и дольше коллекторы останутся вне 

20 декабря 2016, 04:46
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