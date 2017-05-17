Примерно в десять раз с начала 2017 года увеличилось число жалоб от должников на действия коллекторов в ФССП, рассказывают «Известия». Если в январе зафиксировано 326 обращений, то в апреле их количество достигло 3126.
Сейчас приставы рассмотрели лишь треть сигналов, из которых признаны обоснованными 37. Сотрудники ФССП направили в суд протоколы об административных нарушениях по таким жалобам. Решения о штрафах вынесены по 9 из них. Как считают эксперты, рост количества обращений объясняется тем, что все большему числу людей становится известно, куда можно прийти за защитой.
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12 мая 2017, 10:07
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Директор ОАО «АвтоВАЗагрегат» ответит за долги перед рабочими
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12 апреля 2017, 07:26
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Личные долги самарских VIP-персон теперь можно приобрести на аукционе
Необычные сообщения о проведении процедуры опубликовало Агентство по страхованию вкладов. Госкорпорация, как конкурсный управляющий банков «Волга-Кредит» и «Приоритет», распродает с дисконтом имущество организаций, а также права требований к почти 100 юридическим и 150 физическим лицам.
В списках много известных компаний и …
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10 апреля 2017, 03:59
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О самарских фирмах с крупными долгами за воду узнают все банки
В Самаре банки внесут должников за воду в список неблагонадежных клиентов. Еще один метод воздействия на злостных неплательщиков решили применить коммунальные службы города. Они направили черный список организаций в банки региона. В базу попали юрлица, систематически задерживающие оплату услуг водоснабжения …
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28 марта 2017, 04:49
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ФССП предупреждает о массовой рассылке мошеннических писем
Федеральная служба судебных приставов предупреждает о массовой рассылке мошеннических писем о наличии судебной задолженности, содержащих ссылки на вредоносный код.
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10 февраля 2017, 11:56
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В январе 2017 года российские коллекторы рискуют остаться без работы
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20 декабря 2016, 04:46
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Путин поручил следить за коллекторами
Работу коллекторских агентств в России начнет контролировать Федеральная служба судебных приставов. Штат ведомства для этих целей будет увеличен по всей стране на 375 человек. Соответствующий приказ подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
По оценкам экспертов, после начала действия …
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16 декабря 2016, 02:12
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В блогах: из-за коллекторов погибла целая семья?
В группе "Паблик Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что в Автограде, возможно, из-за коллекторов погибла целая семья. На прошлой неделе в Центральном районе города женщина покончила с собой, а буквально за день до этого совершил самоубийство ее муж. Семью якобы …
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18 ноября 2016, 09:07
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В России может измениться процедура взыскания долгов
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22 августа 2016, 05:05
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В Самарской области приставы закрыли ферму с зараженными овцами
Об этом рассказали в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП). «Глава фермерского хозяйства пожалел поголовье больных овец, чем подверг опасности жителей Богатовского района», - сообщили в ведомстве.
Всего на ферме держали больше 550 овец. Был установлен карантин. Зараженных инфекционным эпидидимитом …
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20 мая 2016, 01:46
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Житель Самарской области арестован на сутки за уклонение от обязательных работ
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6 апреля 2016, 11:31
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Самарские приставы получили знамя
В День Конституции, который в России отметили в минувшую субботу, территориальное управление федеральной службы судебных приставов обрело собственное знамя. Его вручил самарским коллегам директор ведомства Артур Парфёнчиков. Торжественная церемония прошла на площади Славы столицы губернии. Указ об учреждении знамени федеральной …
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14 декабря 2015, 12:57