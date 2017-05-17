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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Материалы по теме:

За долги перед детьми алиментщицы будут убирать улицы Самары

За долги перед детьми алиментщицы будут убирать улицы Самары

15 мая 2017 года  в 10:00 по адресу: г. Самара, ул. Никитинская д. 30 три женщины - должницы по алиментам, будут заниматься уборкой территории Железнодорожного района. 
12 мая 2017, 10:07
Директор ОАО «АвтоВАЗагрегат» ответит за долги перед рабочими

Директор ОАО «АвтоВАЗагрегат» ответит за долги перед рабочими

Следственный комитет региона завершил расследование уголовного дела в отношении Виктора Козлова. Его обвиняют в невыплате зарплаты и уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, с июня по декабря 2015 года топ-менеджер имел деньги на счетах организации, чтобы платить зарплату, но тратил 

12 апреля 2017, 07:26
Личные долги самарских VIP-персон теперь можно приобрести на аукционе

Личные долги самарских VIP-персон теперь можно приобрести на аукционе

Необычные сообщения о проведении процедуры опубликовало Агентство по страхованию вкладов. Госкорпорация, как конкурсный управляющий банков «Волга-Кредит» и «Приоритет», распродает с дисконтом имущество организаций, а также права требований к почти 100 юридическим и 150 физическим лицам.

В списках много известных компаний и 

10 апреля 2017, 03:59
О самарских фирмах с крупными долгами за воду узнают все банки

О самарских фирмах с крупными долгами за воду узнают все банки

В Самаре банки внесут должников за воду в список неблагонадежных клиентов. Еще один метод воздействия на злостных неплательщиков решили применить коммунальные службы города. Они направили черный список организаций в банки региона. В базу попали юрлица, систематически задерживающие оплату услуг водоснабжения 

28 марта 2017, 04:49
ФССП предупреждает о массовой рассылке мошеннических писем

ФССП предупреждает о массовой рассылке мошеннических писем

Федеральная служба судебных приставов предупреждает о массовой рассылке мошеннических писем о наличии судебной задолженности, содержащих ссылки на вредоносный код.
В тексте письма предлагается загрузить архивный файл содержащий вирус, который может не детектироваться современными антивирусными средствами. Скачивая такой архив, вы подвергаете 

10 февраля 2017, 11:56
В январе 2017 года российские коллекторы рискуют остаться без работы

В январе 2017 года российские коллекторы рискуют остаться без работы

Именно к этому сроку должен быть готов реестр сборщиков просроченных долгов. Однако федеральная служба судебных приставов до сих пор не сформировала отдел, который должен составить специальный список. Это значит, что минимум на месяц, а то и дольше коллекторы останутся вне 

20 декабря 2016, 04:46
Путин поручил следить за коллекторами

Путин поручил следить за коллекторами

Работу коллекторских агентств в России начнет контролировать Федеральная служба судебных приставов. Штат ведомства для этих целей будет увеличен по всей стране на 375 человек. Соответствующий приказ подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на интернет-портале правовой информации. 

По оценкам экспертов, после начала действия 

16 декабря 2016, 02:12
В блогах: из-за коллекторов погибла целая семья?

В блогах: из-за коллекторов погибла целая семья?

В группе "Паблик Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что в Автограде, возможно, из-за коллекторов погибла целая семья. На прошлой неделе в Центральном районе города женщина покончила с собой, а буквально за день до этого совершил самоубийство ее муж. Семью якобы 
18 ноября 2016, 09:07
В России может измениться процедура взыскания долгов

В России может измениться процедура взыскания долгов

Арбитражный суд Москвы поддержал позицию Центробанка России в части запрета звонков «третьим» лицам, указанным в кредитных договорах, в случае образования задолженности. Регулятор в рамках этой меры оштрафовал компанию «Быстроденьги» на 500 тысяч рублей после того, как одна из ее клиенток 

22 августа 2016, 05:05
В Самарской области приставы закрыли ферму с зараженными овцами

В Самарской области приставы закрыли ферму с зараженными овцами

Об этом рассказали в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП). «Глава фермерского хозяйства пожалел поголовье больных овец, чем подверг опасности  жителей Богатовского района», - сообщили в ведомстве.

Всего на ферме держали больше 550 овец. Был установлен карантин. Зараженных инфекционным эпидидимитом 

20 мая 2016, 01:46
Житель Самарской области арестован на сутки за уклонение от обязательных работ

Житель Самарской области арестован на сутки за уклонение от обязательных работ

Это случилось в Нефтегорском районе. Мужчина распивал на улице алкоголь. Его увидели полицейские. Мировой судья назначил наказание – штраф в 500 рублей. Однако нарушитель в течение установленного законом срока (60 дней) деньги не выплатил. За неуплату штрафа ему назначили другое 
6 апреля 2016, 11:31
Самарские приставы получили знамя

Самарские приставы получили знамя

В День Конституции, который в России отметили в минувшую субботу, территориальное управление федеральной службы судебных приставов обрело собственное знамя. Его вручил самарским коллегам директор ведомства Артур Парфёнчиков. Торжественная церемония прошла на площади Славы столицы губернии. Указ об учреждении знамени федеральной 
14 декабря 2015, 12:57
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