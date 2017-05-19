Главный судебный пристав России Дмитрий Аристов поддерживает инициативу об изъятии жилья у должников. По его словам, принятие законопроекта о конфискации жилья у закоренелых неплательщиков вполне оправдано, и это должно касаться не только злостных алиментщиков.
При этом, по словам руководителя ФССП, в законе следует детально оговорить все нюансы подобных мер, ведь совсем без жилья человека оставить нельзя. Об этом главный судебный пристав говорил с журналистами сегодня, 19 мая, в Санкт-Петербурге.
Он убежден, что в процессе общественной дискуссии относительно законопроекта будут определены критерии взыскания жилья и прописаны гарантии получения должниками альтернативных вариантов.
Вместе с тем Аристов говорит, что законопроект едва ли в скором времени поступит в Госдуму. Разработчик - Министерство юстиции – сейчас занимается сбором мнений по поводу предлагаемого новшества.
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