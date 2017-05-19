6
50
15
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 18 мая 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
4 + 7 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Санкции для чародеев: В Госдуму внесен законопроект об уголовном наказании за занятие магией

Санкции для чародеев: В Госдуму внесен законопроект об уголовном наказании за занятие магией

Появился законопроект, подразумевающий уголовное наказание за занятие магией и народной медициной, если это повлекло смерть человека. Соответствующий документ внесен в Государственную думу.
Авторы инициативы говорят о том, что лицо, занимающееся такой деятельностью без определенного законом разрешения, теперь должно действовать гораздо 

19 мая 2017, 03:25
Дым отечества: Самарские депутаты выступили против вейпов и кальянов

Дым отечества: Самарские депутаты выступили против вейпов и кальянов

Губернские депутаты поддержали федеральную инициативу в сфере охраны здоровья людей от использования электронных устройств. Речь идет о предметах, выпускающих в атмосферу аэрозоль, пар или дым.
По мнению многочисленных экспертов, вещества внутри приборов могут оказывать негативное воздействие на человеческий организм. В 

19 мая 2017, 02:05
В Госдуме предлагают снизить штрафы за просрочку по кредитам

В Госдуме предлагают снизить штрафы за просрочку по кредитам

В закон «О потребительском кредите» депутаты Госдумы могут внести существенные поправки. Разработан законопроект, который подразумевает заметные послабления для россиян, имеющих перед банком кредитные обязательства.
По мнению авторов инициативы, в сегодняшней экономической ситуации нужно защитить заемщиков, расширив их права. В частности, 

18 мая 2017, 02:19
Медицинские кадры: Российских врачей хотят обязать делать видеозаписи операций

Медицинские кадры: Российских врачей хотят обязать делать видеозаписи операций

Российских врачей из-за роста случаев неправомерных действий медработников могут обязать фиксировать на видео проведение операций. Новый законопроект будут рассматривать сегодня в Госдуме.
По словам авторов инициативы, граждане РФ имеют законное право на видеофиксацию того, что с ними происходит. В частности, 

18 мая 2017, 11:09
Выбить долг: Число жалоб на коллекторов в России выросло в 10 раз

Выбить долг: Число жалоб на коллекторов в России выросло в 10 раз

Примерно в десять раз с начала 2017 года увеличилось число жалоб от должников на действия коллекторов в ФССП, рассказывают «Известия». Если в январе зафиксировано 326 обращений, то в апреле их количество достигло 3126.
Сейчас приставы рассмотрели лишь треть сигналов, из 

17 мая 2017, 11:20
В Самаре владельцев лодок и катеров проверят судебные приставы

В Самаре владельцев лодок и катеров проверят судебные приставы

Региональное Управление Федеральной службы судебных приставов проверит граждан - владельцев речных судов -  на наличие различных задолженностей. Речь идет об алиментах, штрафах, долгах по ЖКХ и т.д., информирует пресс-служба ведомства.
 
В ходе акции «Должник» водителей речного транспорта будут останавливать 

11 мая 2017, 05:51
За границу не выпустят 15000 жителей Самарской области

За границу не выпустят 15000 жителей Самарской области

Ограничение на выезд наложено судебными приставами за неплатежи на сумму свыше 10 тысяч рублей. Долги "невыездных" граждан превышают 5 миллиардов рублей.
В майские праздники у них есть уникальная возможность за 3 часа вычеркнуть себя из "черного списка" и отправиться за 

3 мая 2017, 04:23
Призывников вызовут в военкомат по электронной почте

Призывников вызовут в военкомат по электронной почте

В Госдуму внесли законопроект о рассылке повесток в военкомат по электронной почте. Об этом рассказали отечественные информагентства.
Новшество предполагает, что при постановке на воинский учет россияне будут обязаны представлять адрес личной электронной почты. Повестки будут иметь электронную подпись военкома или 

3 мая 2017, 07:29
ФССП предупреждает о массовой рассылке мошеннических писем

ФССП предупреждает о массовой рассылке мошеннических писем

Федеральная служба судебных приставов предупреждает о массовой рассылке мошеннических писем о наличии судебной задолженности, содержащих ссылки на вредоносный код.
В тексте письма предлагается загрузить архивный файл содержащий вирус, который может не детектироваться современными антивирусными средствами. Скачивая такой архив, вы подвергаете 

10 февраля 2017, 11:56
Пять самарских УК попали в федеральный антирейтинг должников

Пять самарских УК попали в федеральный антирейтинг должников

5 управляющих компаний из Самарской области попали в федеральный антирейтинг должников за энергоресурсы. Исследование опубликовала ассоциация «Совет производителей энергии». По ее данным, в ноябре общая дебиторская задолженность перед 10 ведущими генерирующими компаниями России превысила 157 млрд рублей за поставленное тепло 

14 декабря 2016, 10:02
В Самарской области у должников за электроэнергию начнут отбирать мебель и бытовую технику

В Самарской области у должников за электроэнергию начнут отбирать мебель и бытовую технику

Арестовывать имущество энергетики намерены совместно со службой судебных приставов региона.
О введении радикальных мер предупредило "Самараэнерго".  По данным компании, на сегодняшний день задолженность жителей Самарской области за электричество превысила 600 миллионов рублей. Больше всего должников проживает в Жигулевске, Чапаевске и 

3 октября 2016, 04:56
В Самарской области приставы закрыли ферму с зараженными овцами

В Самарской области приставы закрыли ферму с зараженными овцами

Об этом рассказали в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП). «Глава фермерского хозяйства пожалел поголовье больных овец, чем подверг опасности  жителей Богатовского района», - сообщили в ведомстве.

Всего на ферме держали больше 550 овец. Был установлен карантин. Зараженных инфекционным эпидидимитом 

20 мая 2016, 01:46
Житель Самарской области арестован на сутки за уклонение от обязательных работ

Житель Самарской области арестован на сутки за уклонение от обязательных работ

Это случилось в Нефтегорском районе. Мужчина распивал на улице алкоголь. Его увидели полицейские. Мировой судья назначил наказание – штраф в 500 рублей. Однако нарушитель в течение установленного законом срока (60 дней) деньги не выплатил. За неуплату штрафа ему назначили другое 
6 апреля 2016, 11:31
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна