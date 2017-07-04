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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Проездной для депутата: Народные избранники получат в три раза больше денег на свои поездки

Проездной для депутата: Народные избранники получат в три раза больше денег на свои поездки

В Госдуме принято решение поднять сумму, которую народные избранники могут потратить на транспорт в командировках, рассказывают российские агентства. Теперь каждый депутат имеет право израсходовать "на проезд" до 830 тысяч рублей в год.
Эта статья расходов вырастет почти в три раза. 

4 июля 2017, 11:04
Дошкольников запретили оставлять в припаркованных машинах

Дошкольников запретили оставлять в припаркованных машинах

Кабинет министров запретил оставлять детей дошкольного возраста в машине во время стоянки без присмотра совершеннолетних лиц. Соответствующие пункты появятся в правилах дорожного движения, а постановление уже размещено на правительственном портале.
Кроме того, в документе отмечается, что перевозить детей в транспортных 

4 июля 2017, 09:17
Не дыми: В Госдуму внесли законопроект о запрете курения возле подъездов

Не дыми: В Госдуму внесли законопроект о запрете курения возле подъездов

В Российской Федерации в скором времени может появиться новая антитабачная норма. Курящим гражданам собираются запретить приближаться с сигаретой к подъездам многоквартирных домов ближе, чем на 10 метров.
Такую инициативу на рассмотрение Госдумы внесла группа членов Совфеда. Как говорят авторы предполагаемого 

30 июня 2017, 10:02
Абонентов с «левыми» сим-картами будут лишать связи

Абонентов с «левыми» сим-картами будут лишать связи

В Госдуме во втором чтении рассмотрят законопроект об ужесточении порядка продажи сотовыми операторами сим-карт. Поправки подразумевают, что операторы будут приостанавливать услуги для абонента, предоставившего неверные сведения при покупке сим-карты.
Сейчас в законе «О связи» остановка предоставления услуг может произойти лишь 

29 июня 2017, 02:09
В России может появиться новый вид ценных бумаг

В России может появиться новый вид ценных бумаг

В Госдуму внесен законопроект, регламентирующий процедуру обращения нового типа эмиссионных ценных бумаг – так называемых структурных расписок. Текст соответствующего документа уже опубликован.
Новшество будет подразумевать в зависимости от наступления или ненаступления определенных обстоятельств выплату номинальной стоимости расписки или ее части 

29 июня 2017, 10:15
Невыездные: Около 1,6 млн россиян запрещено покидать страну из-за долгов

Невыездные: Около 1,6 млн россиян запрещено покидать страну из-за долгов

Порядка 1,6 миллиона россиян не имеют права выехать за границу по причине невыплаченных долгов. Эту цифру приводит глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ Дмитрий Аристов.
По словам руководителя службы, ограничения в отношении такого количества наших соотечественников действовали на 1 

23 июня 2017, 08:06
Глава ФССП предложил изымать жилье у должников

Глава ФССП предложил изымать жилье у должников

Главный судебный пристав России Дмитрий Аристов поддерживает инициативу об изъятии жилья у должников. По его словам, принятие законопроекта о конфискации жилья у закоренелых неплательщиков вполне оправдано, и это должно касаться не только злостных алиментщиков.
При этом, по словам руководителя ФССП, 

19 мая 2017, 05:26
В Самаре владельцев лодок и катеров проверят судебные приставы

В Самаре владельцев лодок и катеров проверят судебные приставы

Региональное Управление Федеральной службы судебных приставов проверит граждан - владельцев речных судов -  на наличие различных задолженностей. Речь идет об алиментах, штрафах, долгах по ЖКХ и т.д., информирует пресс-служба ведомства.
 
В ходе акции «Должник» водителей речного транспорта будут останавливать 

11 мая 2017, 05:51
За границу не выпустят 15000 жителей Самарской области

За границу не выпустят 15000 жителей Самарской области

Ограничение на выезд наложено судебными приставами за неплатежи на сумму свыше 10 тысяч рублей. Долги "невыездных" граждан превышают 5 миллиардов рублей.
В майские праздники у них есть уникальная возможность за 3 часа вычеркнуть себя из "черного списка" и отправиться за 

3 мая 2017, 04:23
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