Народные избранники собираются принять поправки, подразумевающие увеличение порога задолженности для запрета на выезд за рубеж с 10 до 30 тысяч рублей. Об этом рассказывают "Известия". Новшество подготовлено в комитете по госстроительству и законодательству.
Законопроект может вступить в силу уже к 1 октября 2017 года. Документ не относится к злостным неплательщикам алиментов, а также возмещающим ущерб за преступление.
Некоторое время назад ФССП поддержала эту инициативу. При этом служба судебных приставов уже обнародовала списки тех, кто летом не имеет права отправиться за границу. В данном перечне - 2,3 миллиона россиян.
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