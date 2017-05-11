Самарские "алиментщики" вышли на обязательные работы Наказание трудом введено в июле 2016 года. К нему уже "приговорили" 650 нерадивых родителей из 63 региона.

12 человек будут расчищать лестничные спуски в Октябрьском районе. Среди них три женщины. Это те, кто уже несколько месяцев, а то и год …