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За границу не выпустят 15000 жителей Самарской области

За границу не выпустят 15000 жителей Самарской области

Ограничение на выезд наложено судебными приставами за неплатежи на сумму свыше 10 тысяч рублей. Долги "невыездных" граждан превышают 5 миллиардов рублей.
В майские праздники у них есть уникальная возможность за 3 часа вычеркнуть себя из "черного списка" и отправиться за 

3 мая 2017, 04:23
У тольяттинца забрали золотистый «Крузак» из-за долгов

У тольяттинца забрали золотистый «Крузак» из-за долгов

Судебные приставы арестовали дорогой автомобиль тольяттинца, задолжавшего деньги банку. По данным ведомства, в прошлом году мужчина взял кредит под залог автомобиля – иномарки Toyota Land Cruizer. Однако ссуду в положенном объеме и в соответствии с графиком не погашал. У мужчины 

24 марта 2017, 01:39
В Самаре выдворили 139 нелегалов

В Самаре выдворили 139 нелегалов

С начала года самарские судебные приставы выдворили из России 139 нелегалов. Граждане Грузии, Киргизии, Азербайджана и Китая приехали в 63-й регион в поисках работы. Специальных разрешающих документов у них не оказалось. На территории губернии иностранцы находились более 90 суток, что 

22 марта 2017, 05:06
Самарские

Самарские "алиментщики" вышли на обязательные работы

Наказание трудом введено в июле 2016 года. К нему уже "приговорили" 650 нерадивых родителей из 63 региона.
12 человек будут расчищать лестничные спуски в Октябрьском районе. Среди них три женщины. Это те, кто уже несколько месяцев, а то и год 

25 января 2017, 04:50
Пять самарских УК попали в федеральный антирейтинг должников

Пять самарских УК попали в федеральный антирейтинг должников

5 управляющих компаний из Самарской области попали в федеральный антирейтинг должников за энергоресурсы. Исследование опубликовала ассоциация «Совет производителей энергии». По ее данным, в ноябре общая дебиторская задолженность перед 10 ведущими генерирующими компаниями России превысила 157 млрд рублей за поставленное тепло 

14 декабря 2016, 10:02
В Самарской области у должников за электроэнергию начнут отбирать мебель и бытовую технику

В Самарской области у должников за электроэнергию начнут отбирать мебель и бытовую технику

Арестовывать имущество энергетики намерены совместно со службой судебных приставов региона.
О введении радикальных мер предупредило "Самараэнерго".  По данным компании, на сегодняшний день задолженность жителей Самарской области за электричество превысила 600 миллионов рублей. Больше всего должников проживает в Жигулевске, Чапаевске и 

3 октября 2016, 04:56
В Оренбурге женщина пыталась погасить долг советскими рублями

В Оренбурге женщина пыталась погасить долг советскими рублями

На имя одной из местных жительниц в отдел судебных приставов пришел исполнительный документ о взыскании коммунального долга. Там фигурировала сумма 60 000 рублей.
Пришедшая на прием гражданка заявила, что будет «гасить» накопившуюся задолженность… пятью банкнотами номиналом в 5 советских рублей 

21 июня 2016, 05:46
134 миллиарда рублей - такова сумма долгов, числящихся в исполнительных листах судебных приставов в Самарской области

134 миллиарда рублей - такова сумма долгов, числящихся в исполнительных листах судебных приставов в Самарской области

Это практически бюджет 63-го региона. С начала года уже возбуждено 50 тысяч новых производств. Как пояснили "ТЕРРЕ" в управлении ФСПП, одно из крупнейших - дело "АвтоВАЗагрегата", где задолженность по зарплате перед сотрудниками составляет 52 миллиона рублей. Между тем у приставов 
3 февраля 2016, 05:25
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