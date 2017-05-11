Региональное Управление Федеральной службы судебных приставов проверит граждан - владельцев речных судов - на наличие различных задолженностей. Речь идет об алиментах, штрафах, долгах по ЖКХ и т.д., информирует пресс-служба ведомства.
В ходе акции «Должник» водителей речного транспорта будут останавливать и проверять прямо на воде. При этом гражданам будет предоставлена возможность погасить свои долги на месте.
Мероприятие будет проходить на территории Самары, Тольятти и других населенных пунктов губернии совместно с ЦГИ по маломерным судам МЧС России по Самарской области. Акция продлится до середины сентября.
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