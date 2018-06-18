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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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4 триллиона рублей задолжали россияне

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Появилось фото отремонтированной набережной у Ладьи в Самаре

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4 июня 2018, 04:24
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850 млн рублей задолжали родители своим детям в Самаре

В Самарской области совокупный долг нерадивых родителей, которые отказываются выплачивать алименты своим детям, сейчас превышает 850 миллионов рублей. Таких граждан порядка 10,5 тысяч человек. С 2014 года фиксируется тренд на постепенное улучшение ситуации. Четыре года назад тех, кто не платил 

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Теплоходы между Самарой и Рождествено будут курсировать до 22:00

Самарское речное пассажирское предприятие решило внести очередные изменения в расписание движения судов. С 1 июня теплоход из областного центра в Рождествено и обратно будет курсировать до 10 часов вечера. Кроме того, транспортники скорректировали расписание движения скоростных судов, которые возят пассажиров 

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В новогодние праздники в аэропорту Самары будут ловить должников

В новогодние праздники в аэропорту Самары будут ловить должников

В новогодние праздники самарских должников будут ловить в аэропорту Курумоч, предупреждает региональное управление Федеральной службы судебных приставов. Дежурство сотрудников начнется 29 декабря, закончится - 9 января. Они будут работать круглосуточно. По состоянию на 22 декабря в России действует около 1 

29 декабря 2017, 08:01
В Самарской области судебные приставы взыскали алименты на 335 миллионов рублей в 2017 году

В Самарской области судебные приставы взыскали алименты на 335 миллионов рублей в 2017 году

Это в два раза больше, чем в прошлом. Всего в отношении неплательщиков было возбуждено 12 тысяч исполнительных производств, а закончено тысячей меньше. Самый большой долг на сегодняшний момент — 1,5 миллиона рублей, минимальный — 10 тысяч.
 
«Значительного роста должников 

11 декабря 2017, 05:21
В Самарской области неплательщики алиментов задолжали 335 млн рублей

В Самарской области неплательщики алиментов задолжали 335 млн рублей

Российские судебные приставы начали серию рейдов по злостным должникам. 11 декабря они планируют заняться фискальными платежами, 18-го – неплательщиками за теплоэнергию, 25-го - приостановкой деятельности различных организаций. 4 декабря самарские приставы прошлись по неплательщикам алиментов.

«Если должник в течение двух и 

6 декабря 2017, 08:04
В преддверии новогодних праздников подсчитали потенциально невыездных россиян-должников

В преддверии новогодних праздников подсчитали потенциально невыездных россиян-должников

Эксперты компании «Домашние деньги» подсчитали, что по результатам текущего года порядка 6,8 млн россиян, у которых есть непогашенные долги перед кредитно-финансовыми структурами, могут оказаться потенциально невыездными. Об этом рассказывают отечественные информагентства.
Сегодня в России свыше 9 млн человек имеют просроченную 

4 декабря 2017, 04:09
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