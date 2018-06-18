В Самаре судебные приставы провели рейд в акватории Волги – ловили должников. Самарцев, отправившихся в речную прогулку на своих лодках и катерах, встречали сотрудники региональных УФССП и Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС). Ведомства организовали совместную акцию «Должники на воде». Оказалось, что за двумя владельцами судов «висит» долг.
«В отношении них возбуждены исполнительные производства на общую сумму почти 10 тысяч рублей. Мужчинам были вручены повестки о явке на прием в Межрайонный отдел по исполнению постановлений налоговых органов г. Самары и требования об оплате имеющейся задолженности», - сообщила пресс-служба УФССП России по Самарской области.
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