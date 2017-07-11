В Госдуму внесен законопроект, предоставляющий возможность открыть в банке особый социальный счет, на который невозможно наложить взыскание. Как поясняется, он будет предназначаться для средств, которые нельзя изъять.
Речь идет о деньгах, выплачиваемых на возмещение вреда здоровью или в связи со смертью кормильца, а также компенсационных и ежемесячных выплатах. Сюда же причисляются пенсии, алименты и командировочные. Обслуживаться данные счета будут так же, как и обычные. Деньги станут выдавать только по желанию самого владельца или по оговоренным в законе случаям. Арестовать такой счет невозможно, отмечается в законопроекте.
Как указывается в пояснительной записке, во время судебных тяжб нередко изымаются денежные средства, относящиеся к доходам, на которые взыскание не может быть обращено. В таком варианте, если законопроект будет принят, появится возможность исключить взыскание социальных выплат.
При этом в Госдуму внесены поправки в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие ответственность для исполнительных органов при игнорировании требований о перечислении средств на социальный банковский счет. За это может быть наложен штраф от 30 000 до 50 000 рублей. Если финансово-кредитное учреждение занималось запрещенными законодательством операциями по специальным счетам, санкции составят от 100 тысяч рублей до миллиона.
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