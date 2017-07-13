В два раза: В Госдуме предложили сократить курортный сбор в первый год эксперимента В Госдуме предложили в первый год планируемого эксперимента определить максимальную величину курортного сбора в 50 руб. в день. Это в два раза меньше изначально подразумевавшейся суммы в 100 руб.

В слушаниях участвовали представители гостиничного бизнеса, законодательных и исполнительных органов власти …