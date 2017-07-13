Депутаты приняли в первом чтении законопроект, позволяющий авиакомпаниям не продавать билеты нарушителям. Об этом информируют российские агентства.
Документ подразумевает поправки в Гражданский кодекс РФ. Согласно им, авиакомпании получат возможность отказывать пассажирам в перелетах, если этого требует защита прав и законных интересов других граждан и организаций.
Напомним, что некоторое время назад Госдума приняла закон о черных списках пассажиров. Данные о нарушителях заносят в черный список, и людей на год лишают права летать рейсами компании. При этом нарушитель оказывается в этом специфическом перечне автоматически, едва служители Фемиды вынесут решение об административном наказании.
По данным крупнейших авиакомпаний, за последние десять лет пассажиры самолетов совершили свыше 3 000 нарушений в процессе полета. В числе таких деяний были даже нападения на бортпроводников и других пассажиров. При этом авиакомпании говорят о тенденции к росту количества случаев хулиганства на борту самолетов и связанных с этим незапланированных посадок воздушного судна.
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