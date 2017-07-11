В Самаре активировались лжеприставы, которые распространяют в жилых домах извещения со списками якобы должников. «В случае неявки к судебным приставам-исполнителям в трехдневный срок с момента обнаружения извещения, жилое помещение может быть вскрыто без участия хозяев», - указано в извещениях. В управлении ФССП России по Самарской области заявили, что сотрудники ведомства никогда не размещают подобных извещений. Всю информацию о наличии задолженности можно найти на официальном сайте управления r63.fssprus.ru в разделе «Банк данных исполнительных производств».
|
Самарцы не проплатили газ: долг превысил три миллиарда рублей
Более 3 миллиардов рублей задолжали поставщикам потребители газа в Самарской области. Причем около 2 миллиардов не заплатили вовремя промышленные предприятия. По итогам прошлого года проблема должников остается острой даже для такого гиганта, как «Газпром». О проблемах и результатах работы представители …
|
7 июля 2017, 10:20
|
Коллекторы недополучили долгов
С января по июнь текущего года российские банки продали коллекторам проблемные кредиты на 119 млрд. рублей. Это почти на 30% меньше, чем за аналогичный период 2016-го, сообщает Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств. Коллекторы ожидают восстановления продаж во 2-м полугодии, однако …
|
5 июля 2017, 09:00
|
Самарские банки-банкроты задолжали 35 млрд рублей
Агентство по страхованию вкладов опубликовало отчет о ходе конкурсного производства четырех обанкроченных самарских кредитных учреждений - "Волга-Кредит", "Волго-Камского", "ФИА" и "Эл-Банка" на начало июня. В первом на счетах находится чуть больше 83 миллионов рублей, в конкурсную массу за месяц было …
|
23 июня 2017, 05:50
|
Невыездные: Около 1,6 млн россиян запрещено покидать страну из-за долгов
Порядка 1,6 миллиона россиян не имеют права выехать за границу по причине невыплаченных долгов. Эту цифру приводит глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ Дмитрий Аристов.
|
23 июня 2017, 08:06
|
Самарцы заняли «до зарплаты» более миллиарда рублей
|
19 июня 2017, 08:00
|
Глава ФССП предложил изымать жилье у должников
Главный судебный пристав России Дмитрий Аристов поддерживает инициативу об изъятии жилья у должников. По его словам, принятие законопроекта о конфискации жилья у закоренелых неплательщиков вполне оправдано, и это должно касаться не только злостных алиментщиков.
|
19 мая 2017, 05:26
|
Выбить долг: Число жалоб на коллекторов в России выросло в 10 раз
|
17 мая 2017, 11:20
|
ФССП предупреждает о массовой рассылке мошеннических писем
Федеральная служба судебных приставов предупреждает о массовой рассылке мошеннических писем о наличии судебной задолженности, содержащих ссылки на вредоносный код.
|
10 февраля 2017, 11:56