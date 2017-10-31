Судебные приставы в России отныне получили право задерживать должников по алиментам. Соответствующий федеральный закон подписан президентом.
Как следует из данного документа, сотрудники ФССП теперь могут на законных основаниях задерживать и препровождать для составления протокола представителей этой категории. Прежде эти действия осложнялась тем, что нарушители, которые на протяжении более 2 месяцев уклонялись от погашения долга, не являлись по требованию приставов для оформления нужных бумаг. Чтобы хоть каким-то образом повлиять на нарушителей, приставы были вынуждены прибегать к помощи полицейских. Но такая схема заметно тормозила процесс.
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