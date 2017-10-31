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Материалы по теме:

Госдума одобрила законопроект об индексации алиментов

Госдума одобрила законопроект об индексации алиментов

Народные избранники одобрили проект закона, усовершенствовав систему индексации алиментов. Согласно новшествам, организации смогут перечислять «детские» средства не только по требованию получателя, но и по исполнительному листу судебного пристава.
Как следует из законодательных поправок, организации, которые регулярно начисляют должнику деньги, могут 

27 октября 2017, 03:40
В Самаре обезвредили холодильник, который не давал спать горожанам

В Самаре обезвредили холодильник, который не давал спать горожанам

Самарские судебные приставы опечатали холодильник, который сильно шумел и мешал людям спать. «Работа оборудования магазина в ночное время превышала предельно допустимые нормы шума, как с открытыми, так и с закрытыми форточками». От этого страдали люди, проживающие в соседней квартире. Индивидуальный 

5 октября 2017, 07:05
ФССП: с отпускников в 2017 году удалось взыскать более 40 млрд рублей

ФССП: с отпускников в 2017 году удалось взыскать более 40 млрд рублей

По сведениям Федеральной службы судебных приставов (ФССП), ограничения на выезд задолжавших государству граждан с января по сентябрь 2017 года дали возможность взыскать с них 41,1 млрд рублей.
Как сказали «Известиям» в ведомстве, на данный момент временно невыездными могут стать граждане 

18 сентября 2017, 11:24
За полгода судебные приставы Самарской области нарушили закон более девяти тысяч раз

За полгода судебные приставы Самарской области нарушили закон более девяти тысяч раз

В Самарской области растет число нарушений со стороны судебных приставов-исполнителей. Такие данные приводит региональная прокуратура по итогам первого полугодия текущего года.
За прошедшие полгода судебные приставы нарушили требования закона более 9 тысяч раз. Эти данные озвучили представители областной прокуратуры. По сравнению 

22 августа 2017, 07:47
Не приставать: «Неприкосновенные» для судебных приставов счета могут появиться у россиян

Не приставать: «Неприкосновенные» для судебных приставов счета могут появиться у россиян

Специальный социальный счет, недоступный для судебных приставов, может появиться у отдельных категорий должников. Отзыв российского кабмина на соответствующий законопроект уже готовит Министерство юстиции.
Казенные деньги, направляемые должникам в виде пособий и различных выплат, и прежде являлись недоступными для списания по 

17 августа 2017, 03:19
Мужчина не платил алименты, пока не чихнул

Мужчина не платил алименты, пока не чихнул

Курьезный случай произошел в Кемеровской области с гражданином, который чихнул в самый неудобный момент. После чего ему пришлось отправиться в отдел судебных приставов.

Как пишет пресс-служба управления ФССП региона, герой статьи не выплачивал алименты на протяжении 2 лет. К этому моменту общая 

2 августа 2017, 05:18
СМИ узнали о возможном списании 1 трлн руб. безнадежных долгов россиян

СМИ узнали о возможном списании 1 трлн руб. безнадежных долгов россиян

Как сообщают российские информагентства, до конца 2017 года из исполнительных производств о взыскании долгов объемом 2 трлн рублей будет закрыто примерно половина дел. Иными словами, приставы могут списать россиянам долгов перед банками на сумму до 1 трлн. Об этом рассказывают 

20 июля 2017, 12:18
В Самаре активировались лжеприставы

В Самаре активировались лжеприставы

В Самаре активировались лжеприставы, которые распространяют в жилых домах извещения со списками якобы должников. «В случае неявки к судебным приставам-исполнителям в трехдневный срок с момента обнаружения извещения, жилое помещение может быть вскрыто без участия хозяев», - указано в извещениях. В 

11 июля 2017, 11:25
Охота на алиментщика: Госдума разрешила приставам задерживать должников

Охота на алиментщика: Госдума разрешила приставам задерживать должников

Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий судебным приставам самостоятельно задерживать и доставлять для составления протокола должников по алиментам. Об этом сегодня рассказывают российские СМИ.
По замыслу авторов новшества, этот законопроект даст возможность алиментщикам сразу осознать принцип неотвратимости административного наказания. 

7 июля 2017, 05:34

"Алиментщики" Самары вышли на обязательные работы

Сейчас в регионе около 11 тысяч жителей регулярно задерживают выплаты на содержание детей. Их общий долг превышает 818 миллионов рублей. С июля 2016 года для нерадивых родителей введена новая мера административного наказания - обязательные работы.
15 мая некоторых нарушителей направили 

15 мая 2017, 02:02
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