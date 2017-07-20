Как сообщают российские информагентства, до конца 2017 года из исполнительных производств о взыскании долгов объемом 2 трлн рублей будет закрыто примерно половина дел. Иными словами, приставы могут списать россиянам долгов перед банками на сумму до 1 трлн. Об этом рассказывают "Известия" со ссылкой на информацию ФССП.
По сведениям издания, с января по май этого года в ФССП поступило 4 млн исполнительных производств, к данному моменту 18,6% из них прекращены. По прогнозам источника издания, к концу года из дел, поступивших в этот период, планируется закрыть 49%.
По наблюдениям экспертов, производства стали быстрее прекращаться, в частности, по причине того, что у должника уже отсутствует имущество, на которое можно обратить взыскание.
|
В Самаре активировались лжеприставы
|
11 июля 2017, 11:25
|
Должникам облегчат жизнь: Госдума увеличит порог задолженности для запрета на выезд за границу
Народные избранники собираются принять поправки, подразумевающие увеличение порога задолженности для запрета на выезд за рубеж с 10 до 30 тысяч рублей. Об этом рассказывают "Известия". Новшество подготовлено в комитете по госстроительству и законодательству.
|
4 июля 2017, 10:06
|
Невыездные: Около 1,6 млн россиян запрещено покидать страну из-за долгов
Порядка 1,6 миллиона россиян не имеют права выехать за границу по причине невыплаченных долгов. Эту цифру приводит глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ Дмитрий Аристов.
|
23 июня 2017, 08:06
|
Глава ФССП предложил изымать жилье у должников
Главный судебный пристав России Дмитрий Аристов поддерживает инициативу об изъятии жилья у должников. По его словам, принятие законопроекта о конфискации жилья у закоренелых неплательщиков вполне оправдано, и это должно касаться не только злостных алиментщиков.
|
19 мая 2017, 05:26
|
Выбить долг: Число жалоб на коллекторов в России выросло в 10 раз
|
17 мая 2017, 11:20
|
В Самаре владельцев лодок и катеров проверят судебные приставы
Региональное Управление Федеральной службы судебных приставов проверит граждан - владельцев речных судов - на наличие различных задолженностей. Речь идет об алиментах, штрафах, долгах по ЖКХ и т.д., информирует пресс-служба ведомства.
|
11 мая 2017, 05:51