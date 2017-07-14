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Бункер S

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Материалы по теме:

После обильных осадков мэрии Самары придется расстаться с 31 миллионом рублей

После обильных осадков мэрии Самары придется расстаться с 31 миллионом рублей

Муниципальные предприятия продолжают судиться с мэрией Самары. На этот раз речь идет о конфликте между МП «Инженерные системы» и департаментом городского хозяйства и экологии. Как следует из материалов дела, МП требовало взыскать с ответчика более 31,5 миллиона рублей.

По версии истца, 

12 июля 2017, 10:03
От самарских чиновников сбежали незаконные рекламные щиты

От самарских чиновников сбежали незаконные рекламные щиты

Полиция Самары занялась скандальным делом «воскрешения» в городе рекламных щитов. Мэрия областного центра обратилась к силовикам с просьбой устроить проверку подрядной организации, которая в июне по муниципальному контракту демонтировала незаконную рекламу. Однако через несколько дней многие из щитов оказались на 

11 июля 2017, 03:42
Миллионы от коллектора: мэрия Самары судится с проектировщиком канализации для ЧМ-2018

Миллионы от коллектора: мэрия Самары судится с проектировщиком канализации для ЧМ-2018

Пока ничем закончилось судебное разбирательство между мэрией Самары и региональным ГУПом «ТеррНИИгражданпроект». С последнего городские чиновники требовали взыскать 23 миллиона 151 тысячу рублей неустойки. Они посчитали, что институт нарушил срок выполнения муниципального контракта по проектированию и строительству коллектора дождевой канализации 

10 июля 2017, 10:19
Самарские чиновники заняли миллиард, но этого мало

Самарские чиновники заняли миллиард, но этого мало

Мэрия Самары займет у Сбербанка 1 миллиард рублей. Результаты объявленного администрацией города тендера опубликованы на портале Госзакупок. Речь идет об открытии двух невозобновляемых кредитных линий по 500 миллионов рублей. Срок действия каждой - 2 года. Стоимость займа 9,3% годовых. На 

23 июня 2017, 03:01
Дворы перекопают: в Самаре ограничили движение транспорта из-за строительства ливневки

Дворы перекопают: в Самаре ограничили движение транспорта из-за строительства ливневки

В Самаре с 24 апреля ограничили движение транспорта в связи со строительством ливневой канализации во дворах за улицей Дыбенко. Поочередно будут перекрывать участки дорог по Третьему и Четвертому проездам и улице Печерской. По сообщению мэрии, ограничения на последнем участке снимут 
25 апреля 2017, 11:13
Мэрия Тольятти потратит 325 млн рублей на содержание жилых кварталов

Мэрия Тольятти потратит 325 млн рублей на содержание жилых кварталов

Мэрия Тольятти потратит 325 миллионов рублей на услуги по содержанию жилых кварталов в Автозаводском и Комсомольском районах, а также в микрорайоне Поволжский.
Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Заявки принимаются до 17 апреля, победитель торгов будет объявлен 24-го. Контракт с 

29 марта 2017, 04:32
В Самаре на склоне площади Славы построят 7 фонтанов

В Самаре на склоне площади Славы построят 7 фонтанов

До конца года на склоне площади Славы в Самаре должны появиться 7 фонтанов, амфитеатр и цветник, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика, который займется капремонтом части сооружений около здания областного правительства, объявил Департамент управления делами губернатора 

27 марта 2017, 05:28
Самарское ООО «Такт» выиграло тендер на ремонт трех мостов в Самарской области за 60 млн рублей

Самарское ООО «Такт» выиграло тендер на ремонт трех мостов в Самарской области за 60 млн рублей

Первый - через реку Козловку на трассе «Кинель-Черкассы - «Урал - Кабановка - Богородское» в Кинель-Черкасском районе. Его длина - 41 метр. Второй - через Четырлинку на дороге «Клявлино-Шентала» - Баландаево - Аксаково - Четырла». Третий контракт касается мостового перехода 

22 марта 2017, 03:21
Почти 527 миллионов рублей потратят на ремонт Южного моста и шоссе

Почти 527 миллионов рублей потратят на ремонт Южного моста и шоссе

Более полумиллиарда рублей в текущем и следующем году намерены потратить областные власти на ремонт Южного моста и прилегающих к нему отрезков дороги. На портале госзакупок появились два тендера.
В первом речь идет об участке от улицы Набережной до Уральской, который 

9 января 2017, 03:52
В Самаре появились серийные похитители ливневых решеток

В Самаре появились серийные похитители ливневых решеток

За три последних месяца с улиц Самары было похищено 135 решеток с колодцев-дождеприемников, пишет samru.ru.

По всем фактам были возбуждены уголовные дела. Как заявляют в МП «Инженерные системы», хищение люков и решеток городской инфраструктуры представляет угрозу здоровью и жизни для самарцев, 

17 ноября 2016, 10:59
В Самаре на Карла Маркса утонула «четверка», есть фото

В Самаре на Карла Маркса утонула «четверка», есть фото

Жертвой знаменитой самарской лужи на участке проспекта Карла Маркса в районе ТЭЦ на этот раз стал молодой парень на ВАЗ-2104, пишет Прогородсамара. Молодой человек грустно стоял около своей четверки, которую почти наполовину ушла под воду. Портал напоминает, что недавно 
17 сентября 2016, 05:07
Природоохранная прокуратура требует остановить сбросы неочищенных сточных вод в Самаре

Природоохранная прокуратура требует остановить сбросы неочищенных сточных вод в Самаре

Природоохранная прокуратура готовится выйти в суд с иском к муниципальному предприятию «Инженерные системы», которое отвечает за содержание ливневой канализации в Самаре.

На город-миллионник - 34 выхода сточных вод и ни одного очистного сооружения для ливневки. Значит, все, что смывается с самарских 

14 октября 2014, 01:56
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