Самарская мэрия решила навести порядок в части своего коммунального хозяйства. А именно в дождевой канализации. Она объявила тендер на поиск организации, которая займется постановкой всех подобных объектов, находящихся в муниципальной собственности, на кадастровый учет. Цена контракта - чуть более 15 миллионов рублей. Победитель конкурса должен провести работы за 100 дней с момента заключения договора. В тендере изъявили желание принять участие две организации: ООО «Земэнергоцентр» запросило за свои услуги 7 миллионов 900 тысяч рублей, «Средневолжская землеустроительная компания» - чуть больше 12. Между тем, если проанализировать сопроводительную документацию, можно узнать любопытные цифры. Всего в списке мэрии 469 объектов. Общая длина сетей дождевой канализации - чуть больше 348,5 тысячи погонных метров. Самый старый из построенных отрезков ливневки датируется 1955 годом. Строительство активно велось в 60-е, 70-е и 80-е годы. Меньше всего участков построено в начале 90-х, фактически речь идет о единичных объектах, и лишь один из них сдан в 1997 году. Впрочем, возраст части участков дождевой канализации не указан. Однако сведения, содержащиеся в конкурсной документации, в очередной раз показывают, насколько серьезные проблемы с отведением ливневых стоков испытывает губернская столица.
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