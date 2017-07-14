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Мэрия Самары наведет порядок в канализации
Самарская мэрия решила навести порядок в части своего коммунального хозяйства. А именно в дождевой канализации. Она объявила тендер на поиск организации, которая займется постановкой всех подобных объектов, находящихся в муниципальной собственности, на кадастровый учет. Цена контракта - чуть более 15 …
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14 июля 2017, 10:51
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В блогах: Кому звонить, куда писать?
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11 июля 2017, 07:20
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В блогах: Сильный дождь
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11 июля 2017, 04:12
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Интим не предлагать: в Самарской области возбуждено уголовное дело за организацию притона
Факты предоставления платных сексуальных услуг двумя 27-летними жительницами Самарской области задокументировали в ходе оперативных мероприятий полицейские 63-го региона. Девушки рассказали сотрудникам уголовного розыска, что регулярно встречались на съемной квартире с клиентами, а за услуги получали деньги. Женщинам грозит штраф в размере …
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11 июля 2017, 07:03
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Когда в Самаре появится новая магистраль за 10 миллиардов рублей?
Федеральное дорожное агентство «Росавтодор» назвало проект магистрали «Центральной» в Самаре в числе следующих 4-х потенциальных претендентов на софинансирование, говорится в сообщении ведомства. Напомним, речь идет о строительстве проспекта Карла Маркса от проспекта Кирова до границы города с реконструкцией участка автомагистрали …
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10 июля 2017, 09:39
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У кого взять 1,7 триллиона рублей?
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7 июля 2017, 04:05
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Пьющие самарцы обогатили бюджет на 11 миллиардов рублей
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29 июня 2017, 12:56
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С начала 2017 года жители Самарской области вернули себе из бюджета 559 миллионов рублей
Получить так называемый налоговый вычет может каждый работник с "белой" зарплатой или честный бизнесмен. Имущественный налоговый вычет - это компенсация 13% затрат, например, на лечение, обучение, покупку или строительство жилья. Гражданин России может воспользоваться правом на получение такой выплаты один …
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10 мая 2017, 01:06
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Мэрия Самары возьмет в долг 3 млрд рублей
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20 апреля 2017, 04:55
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Мэрия Тольятти потратит 325 млн рублей на содержание жилых кварталов
Мэрия Тольятти потратит 325 миллионов рублей на услуги по содержанию жилых кварталов в Автозаводском и Комсомольском районах, а также в микрорайоне Поволжский.
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29 марта 2017, 04:32
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В Самаре на склоне площади Славы построят 7 фонтанов
До конца года на склоне площади Славы в Самаре должны появиться 7 фонтанов, амфитеатр и цветник, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика, который займется капремонтом части сооружений около здания областного правительства, объявил Департамент управления делами губернатора …
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27 марта 2017, 05:28
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Самарское ООО «Такт» выиграло тендер на ремонт трех мостов в Самарской области за 60 млн рублей
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22 марта 2017, 03:21