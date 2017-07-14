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Материалы по теме:

Мэрия Самары наведет порядок в канализации

Мэрия Самары наведет порядок в канализации

Самарская мэрия решила навести порядок в части своего коммунального хозяйства. А именно в дождевой канализации. Она объявила тендер на поиск организации, которая займется постановкой всех подобных объектов, находящихся в муниципальной собственности, на кадастровый учет. Цена контракта - чуть более 15 

14 июля 2017, 10:51
В блогах: Кому звонить, куда писать?

В блогах: Кому звонить, куда писать?

Блогер verqiz интересуется, "кому звонить и куда писать, если под твоими окнами уже не первый вечер молодые парни втыкают в свою ещё пока живую плоть шприцы с подозрительным содержимым?" "С одной стороны, мне пофиг до них: знают, что делают. Но 

11 июля 2017, 07:20
В блогах: Сильный дождь

В блогах: Сильный дождь

В паблике "Самара" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что сегодня утром по городу местами прошелся сильный дождь. И если в большинстве районов никаких серьезных последствий это не повлекло, то на проспекте Металлургов и улице Победы полностью затопило проезжую часть. В итоге автомобилистам пришлось 

11 июля 2017, 04:12
Интим не предлагать: в Самарской области возбуждено уголовное дело за организацию притона

Интим не предлагать: в Самарской области возбуждено уголовное дело за организацию притона

Факты предоставления платных сексуальных услуг двумя 27-летними жительницами Самарской области задокументировали в ходе оперативных мероприятий полицейские 63-го региона. Девушки рассказали сотрудникам уголовного розыска, что регулярно встречались на съемной квартире с клиентами, а за услуги получали деньги. Женщинам грозит штраф в размере 

11 июля 2017, 07:03
Когда в Самаре появится новая магистраль за 10 миллиардов рублей?

Когда в Самаре появится новая магистраль за 10 миллиардов рублей?

Федеральное дорожное агентство «Росавтодор» назвало проект магистрали «Центральной» в Самаре в числе следующих 4-х потенциальных претендентов на софинансирование, говорится в сообщении ведомства. Напомним, речь идет о строительстве проспекта Карла Маркса от проспекта Кирова до границы города с реконструкцией участка автомагистрали 

10 июля 2017, 09:39
У кого взять 1,7 триллиона рублей?

У кого взять 1,7 триллиона рублей?

В правительстве России уже давно обсуждают возможность повышения пенсионного возраста. Напомним, сейчас мужчины уходят на заслуженный отдых в 60 лет, а женщины - в 55. Минфин предлагает поднять эту планку до 65 и 63 лет соответственно. Таким образом, по подсчетам 

7 июля 2017, 04:05
Пьющие самарцы обогатили бюджет на 11 миллиардов рублей

Пьющие самарцы обогатили бюджет на 11 миллиардов рублей

Налоговые поступления в бюджет Самарской области в 2016 году выросли на 10 с половиной процентов. Эта информация была озвучена в Самарской губернской думе на заседании комитета по бюджету. С акцизов на алкоголь регион получил более 11 миллиардов рублей, 8 миллиардов 

29 июня 2017, 12:56
С начала 2017 года жители Самарской области вернули себе из бюджета 559 миллионов рублей

С начала 2017 года жители Самарской области вернули себе из бюджета 559 миллионов рублей

Получить так называемый налоговый вычет может каждый работник с "белой" зарплатой или честный бизнесмен. Имущественный налоговый вычет - это компенсация 13% затрат, например, на лечение, обучение, покупку или строительство жилья. Гражданин России может воспользоваться правом на получение такой выплаты один 

10 мая 2017, 01:06
Мэрия Самары возьмет в долг 3 млрд рублей

Мэрия Самары возьмет в долг 3 млрд рублей

Как говорится в сообщении на портале госзакупок, 6 аукционов по выбору финансовых организаций, которые откроют городу возобновляемые кредитные линии сроком на один год, объявил  департамент финансов и экономического развития г. о. Самара. Каждый лот - по 500 млн. рублей. Деньги 

20 апреля 2017, 04:55
Мэрия Тольятти потратит 325 млн рублей на содержание жилых кварталов

Мэрия Тольятти потратит 325 млн рублей на содержание жилых кварталов

Мэрия Тольятти потратит 325 миллионов рублей на услуги по содержанию жилых кварталов в Автозаводском и Комсомольском районах, а также в микрорайоне Поволжский.
Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Заявки принимаются до 17 апреля, победитель торгов будет объявлен 24-го. Контракт с 

29 марта 2017, 04:32
В Самаре на склоне площади Славы построят 7 фонтанов

В Самаре на склоне площади Славы построят 7 фонтанов

До конца года на склоне площади Славы в Самаре должны появиться 7 фонтанов, амфитеатр и цветник, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика, который займется капремонтом части сооружений около здания областного правительства, объявил Департамент управления делами губернатора 

27 марта 2017, 05:28
Самарское ООО «Такт» выиграло тендер на ремонт трех мостов в Самарской области за 60 млн рублей

Самарское ООО «Такт» выиграло тендер на ремонт трех мостов в Самарской области за 60 млн рублей

Первый - через реку Козловку на трассе «Кинель-Черкассы - «Урал - Кабановка - Богородское» в Кинель-Черкасском районе. Его длина - 41 метр. Второй - через Четырлинку на дороге «Клявлино-Шентала» - Баландаево - Аксаково - Четырла». Третий контракт касается мостового перехода 

22 марта 2017, 03:21
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