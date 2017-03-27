До конца года на склоне площади Славы в Самаре должны появиться 7 фонтанов, амфитеатр и цветник, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика, который займется капремонтом части сооружений около здания областного правительства, объявил Департамент управления делами губернатора Самарской области. Цена контракта - 36,5 млн рублей. Согласно техзаданию, победителю также предстоит выполнить электромонтажные работы и сделать систему канализации. Ремонт площади Славы продолжается уже 4-й год - с февраля 2014 года. По данным реестра торгов, проект обошелся бюджету региона почти в 430 млн рублей, из них более половины были потрачены на реконструкцию смотровых площадок и лестниц, мемориала "Гордость, честь и слава Самарской области".
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В Самаре возле площади Славы появятся спуски в метро
Дальнейшее развитие самарского метрополитена обсудили на совещании у главы региона. В частности, был поднят вопрос о начале проектирования новой одиннадцатой по счету станции метро «Самарская». Спуски на новую станцию, согласно планам планируется расположить на пересечении улиц Самарской и Маяковского, а …
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27 марта 2017, 01:33
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Самарское ООО «Такт» выиграло тендер на ремонт трех мостов в Самарской области за 60 млн рублей
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22 марта 2017, 03:21
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Почти 527 миллионов рублей потратят на ремонт Южного моста и шоссе
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9 января 2017, 03:52
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В Самаре отменили торги на ремонт площади Славы
Торги по разработке проекта капитального ремонта площади Славы в Самаре не состоялись. Департамент управления делами губернатора отменил их на основании предписания регионального управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС), следует из сообщения на портале госзакупок. На аукцион оказалась подана только одна заявка.
Напомним, …
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30 декабря 2016, 11:09
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ФИФА выпустила новый ролик о Самаре к ЧМ-2018, есть видео
На официальном канале FIFA на YouTube появилось новое видео про Самару, где в 2018 году пройдут игры чемпионата мира по футболу.
В описании к видео говорится, что город Самара «расположен в юго-восточной части Европейской части России в месте …
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24 декабря 2016, 04:51
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Самарские чиновники намерены гулять за госсчет
Банкеты продолжаются. Несмотря на запрет, чиновники продолжают гулять за счет бюджета. Государственное казенное предприятие Самарской области "Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования" намерено провести новогодний корпоратив за 300 тысяч казенных рублей.
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29 ноября 2016, 10:23
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В Самаре потратят 300 тысяч рублей на «социально значимый Новый год»
С 19 по 31 декабря в Красноглинском районе Самары организуют «социально значимый Новый год». Тендер на проведение мероприятия объявила местная горадминистрация. Цена контракта - 300 тысяч рублей. Согласно техзаданию с портала госзакупок, подрядчику необходимо будет «создать у жителей района праздничный …
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28 ноября 2016, 04:39
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Площадь Славы в Самаре подорожала
В самарскую площадь Славы вложат еще 3,5 млн рублей. Тендер на разработку проекта капитального ремонта инженерных сетей на объекте в границах Волжского проспекта, улиц Маяковского и Молодогвардейской объявил департамент управления делами губернатора. Средства поступят из бюджета области.
Согласно техзаданию, исполнителю нужно …
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25 ноября 2016, 03:54
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Все фонтаны Самары выключат 30 сентября
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29 сентября 2016, 01:27
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Появились изображения новой площади Славы в Самаре
В Сети появилась визуализация проекта реконструкции площади Славы. Изображения, каким в будущем может стать волжский склон – с новой лестницей, фонтанами и амфитеатром, опубликовал ресурс «Табурент».
Как уже сообщала «ТЕРРА», на первый этап работы выделят 57 миллионов …
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7 июня 2016, 06:16
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В Самаре на улице Стара-Загоры появится три фонтана
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20 мая 2016, 10:56
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Фонтаны Самары включат 23 апреля
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15 марта 2016, 01:28