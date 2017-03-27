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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 марта 2017г 
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В Самаре возле площади Славы появятся спуски в метро

В Самаре возле площади Славы появятся спуски в метро

Дальнейшее развитие самарского метрополитена обсудили на совещании у главы региона. В частности,  был поднят вопрос о начале проектирования новой одиннадцатой по счету станции метро «Самарская». Спуски на новую станцию, согласно планам планируется расположить на пересечении улиц Самарской и Маяковского, а 
27 марта 2017, 01:33
Самарское ООО «Такт» выиграло тендер на ремонт трех мостов в Самарской области за 60 млн рублей

Самарское ООО «Такт» выиграло тендер на ремонт трех мостов в Самарской области за 60 млн рублей

Первый - через реку Козловку на трассе «Кинель-Черкассы - «Урал - Кабановка - Богородское» в Кинель-Черкасском районе. Его длина - 41 метр. Второй - через Четырлинку на дороге «Клявлино-Шентала» - Баландаево - Аксаково - Четырла». Третий контракт касается мостового перехода 

22 марта 2017, 03:21
Почти 527 миллионов рублей потратят на ремонт Южного моста и шоссе

Почти 527 миллионов рублей потратят на ремонт Южного моста и шоссе

Более полумиллиарда рублей в текущем и следующем году намерены потратить областные власти на ремонт Южного моста и прилегающих к нему отрезков дороги. На портале госзакупок появились два тендера.
В первом речь идет об участке от улицы Набережной до Уральской, который 

9 января 2017, 03:52
В Самаре отменили торги на ремонт площади Славы

В Самаре отменили торги на ремонт площади Славы

Торги по разработке проекта капитального ремонта площади Славы в Самаре не состоялись. Департамент управления делами губернатора отменил их на основании предписания регионального управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС), следует из сообщения на портале госзакупок. На аукцион оказалась подана только одна заявка.

Напомним, 

30 декабря 2016, 11:09
ФИФА выпустила новый ролик о Самаре к ЧМ-2018, есть видео

ФИФА выпустила новый ролик о Самаре к ЧМ-2018, есть видео

На официальном канале FIFA на YouTube появилось новое видео про Самару, где в 2018 году пройдут игры чемпионата мира по футболу.
 
В описании к видео говорится, что город Самара «расположен в юго-восточной части Европейской части России в месте 
24 декабря 2016, 04:51
Самарские чиновники намерены гулять за госсчет

Самарские чиновники намерены гулять за госсчет

Банкеты продолжаются. Несмотря на запрет, чиновники продолжают гулять за счет бюджета. Государственное казенное предприятие Самарской области "Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования" намерено провести новогодний корпоратив за 300 тысяч казенных рублей.
Соответствующий тендер по определению единственного поставщика объявлен на 

29 ноября 2016, 10:23
В Самаре потратят 300 тысяч рублей на «социально значимый Новый год»

В Самаре потратят 300 тысяч рублей на «социально значимый Новый год»

С 19 по 31 декабря в Красноглинском районе Самары организуют «социально значимый Новый год». Тендер на проведение мероприятия объявила местная горадминистрация. Цена контракта - 300 тысяч рублей. Согласно техзаданию с портала госзакупок, подрядчику необходимо будет «создать у жителей района праздничный 

28 ноября 2016, 04:39
Площадь Славы в Самаре подорожала

Площадь Славы в Самаре подорожала

В самарскую площадь Славы вложат еще 3,5 млн рублей. Тендер на разработку проекта капитального ремонта инженерных сетей на объекте в границах Волжского проспекта, улиц Маяковского и Молодогвардейской объявил департамент управления делами губернатора. Средства поступят из бюджета области.

Согласно техзаданию, исполнителю нужно 

25 ноября 2016, 03:54
Все фонтаны Самары выключат 30 сентября

Все фонтаны Самары выключат 30 сентября

Сезон фонтанов в Самаре завершается 30 сентября. Все объекты отключат и законсервируют до весны 2017 года.

1 октября в Самаре перестанут работать фонтаны, передает «Самарская газета». Их начнут готовить к консервации: спустят воду и выполнят проверку оборудования перед зимним перерывом. Обычно 

29 сентября 2016, 01:27
Появились изображения новой площади Славы в Самаре

Появились изображения новой площади Славы в Самаре

В Сети появилась визуализация проекта реконструкции площади Славы. Изображения, каким в будущем может стать волжский склон  – с новой лестницей, фонтанами и амфитеатром, опубликовал ресурс «Табурент».

Как уже сообщала «ТЕРРА», на первый этап работы выделят 57 миллионов 
7 июня 2016, 06:16
В Самаре на улице Стара-Загоры появится три фонтана

В Самаре на улице Стара-Загоры появится три фонтана

На портале госзакупок появилась информация о тендере по благоустройству улицы Стара-Загора. Речь идет о бульваре на участке от Ново-Вокзальной до улицы XXII Партсъезда. Там планируют построить три фонтана. Кроме того, на бульваре уложат тротуарную плитку, обновят электросети и фонари. На 

20 мая 2016, 10:56
Фонтаны Самары включат 23 апреля

Фонтаны Самары включат 23 апреля

В городской администрации сообщили дату открытия сезона фонтанов. 23 апреля их включат в тестовом режиме. Отметим, в этот день пройдет общегородской субботник. В постоянном режиме фонтаны города заработают с 1 мая. Об этом было заявлено на совещании, посвященном благоустройству областной 
15 марта 2016, 01:28
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