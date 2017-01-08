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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

В Сызрани «десятка» врезалась в дерево»: трех человек увезли на скорой

В Сызрани «десятка» врезалась в дерево»: трех человек увезли на скорой

Вчера, 7 января, в Сызрани 3 человека пострадали в ВАЗ-2110, врезавшемся в дерево, передает ktv-ray.ru.
 
ДТП произошло около 16:00 на улице Хвалынской, в районе дома № 41. По предварительным сведениям, на дороге "десятку" занесло, водитель потерял управление, машину вынесло на 

8 января 2017, 02:29
На М-5 спасатели вырезали из «Газели» погибшего водителя, есть фото

На М-5 спасатели вырезали из «Газели» погибшего водителя, есть фото

Вчера, 7 января, около 15:00 на 913-м километре автомагистрали М-5 в Самарской области столкнулись грузовая фура, «Газель» и «Приора». По предварительной версии, причиной ДТП стали в том числе установившиеся неблагоприятные погодные условия. Водитель «Газели» скончался на месте. Столкновение было настолько 
8 января 2017, 12:28
В Татарстане попал в аварию самарский водитель на

В Татарстане попал в аварию самарский водитель на "Оке", есть фото

В Буинском районе водитель из Самары съехал в кювет, сообщает ГУ МЧС по Республике Татарстан.

Сообщение об аварии на 134-м километре автотрассы Казань – Ульяновск поступило вчера, 6 января, на единый номер вызова экстренных служб около 12 часов дня. 
7 января 2017, 04:36
Питерская панк-группа перевернулась на автобусе по пути на концерт в Тольятти

Питерская панк-группа перевернулась на автобусе по пути на концерт в Тольятти

Вчера, 6 января, по пути на концерт в Тольятти перевернулся автобус с питерской панк-группой «Sonic Death», пишет портал tltgorod.ru. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Кировской области, на 9 километре автомагистрали «Вятка».

ДТП случилось утром. По неустановленным причинам водитель микроавтобуса «Фиат» 
7 января 2017, 03:52
Крокодил умер от мороза на свалке в Пензе

Крокодил умер от мороза на свалке в Пензе

В Пензе крокодил погиб из-за сильных холодов. Как сообщают региональные информагентства, кто-то из жителей принес животное на свалку, где его нашли неравнодушные горожане.
Молодого хищника к спасателям доставили обитатели дома, расположенного по улице Карпинского. Пострадавшего от низкой температуры каймана оперативно 

22 декабря 2016, 01:23
В Самару на большую экскурсию будут приезжать пензенские школьники

В Самару на большую экскурсию будут приезжать пензенские школьники

Туристический поезд с пензенскими школьниками прибыл в Самару впервые. 4,5 часа в пути пролетели незаметно. Почти все время ученикам читали лекции об истории самарского края.
 
Екатерина Васюткина, ученица 6а класса гимназии №44 г. Пензы: "Я слышала уже о Самаре, 

19 декабря 2016, 02:03
В Пензенской области столкнулись иномарка и три фуры

В Пензенской области столкнулись иномарка и три фуры

Дорожно-транспортное происшествие с участием четырех транспортных средств случилось в Нижнеломовском районе. На 517-м километре федеральной трассы М5 «Урал» столкнулись Volkswagen Amarok и три фуры: МАЗ, Volvo и MAN.
Авария произошла неподалеку от селения Серый Ключ. На место происшествия оперативно прибыли 

1 декабря 2016, 04:40
У автовокзала в Пензе внедорожник протаранил автобус

У автовокзала в Пензе внедорожник протаранил автобус

Смертельное ДТП случилось недалеко от автовокзала в Пензе. Внедорожник протаранил пассажирский автобус. По рассказам очевидцев в соцсетях, иномарка передвигалась по городу со скоростью 140 км/ч.
Авария произошла примерно в семь часов утра. Навстречу пассажирскому автобусу неожиданно вылетел Toyota Land Cruiser. 

30 ноября 2016, 01:34
Под Самарой 18-летняя девушка на иномарке пострадала в ДТП с трактором

Под Самарой 18-летняя девушка на иномарке пострадала в ДТП с трактором

В Самарской области произошло ДТП, в котором пострадала 18-летняя девушка, ехавшая на иномарке. Авария случилась на территории Сергиевского района в понедельник, 7 ноября. На 1118-м километре трассы «М-5» столкнулись автомобиль Lifan и трактор «Беларус» с прицепом. Легковушкой управлял 23-летний парень, 
8 ноября 2016, 03:11
Пьяный тракторист в Большечерниговском районе доездился до уголовного дела

Пьяный тракторист в Большечерниговском районе доездился до уголовного дела

На одной из проселочных дорог поселка Пензено Большечерниговского района сотрудники ГИБДД остановили 35-летнего мужчину, управлявшего трактором «К-700 Кировец». У водителя присутствовали явные признаки опьянения, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
Подозрения инспекторов подтвердились - как показала экспертиза, содержание алкоголя 
5 июня 2016, 03:55
На дороге Самара-Бугуруслан произошло тройное ДТП с участием трактора

На дороге Самара-Бугуруслан произошло тройное ДТП с участием трактора

Полицейские Похвистневского района разбираются в обстоятельствах ДТП с участием трех транспортных средств. Вчера в четвертом часу дня на дороге Самара – Бугуруслан столкнулись «Калина», «Газель» и трактор «МТЗ-82.1». Есть пострадавшие.

Предполагаемый виновник аварии, 46-летний водитель «Калины». Он ехал со 
13 мая 2016, 01:22
В блогах: В частном секторе Октябрьска техника проваливается под землю

В блогах: В частном секторе Октябрьска техника проваливается под землю

Блогер Виталий Самсонов рассказал, что в частном секторе Октябрьска техника проваливается под землю. "Жители улицы Разбивочной попали в весьма интересную ситуацию. С их слов, в прошлом году новые жильцы здесь провели водопровод. В результате вся глина с траншей оказалась 
1 апреля 2016, 05:03
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