В Самару на большую экскурсию будут приезжать пензенские школьники Туристический поезд с пензенскими школьниками прибыл в Самару впервые. 4,5 часа в пути пролетели незаметно. Почти все время ученикам читали лекции об истории самарского края.



Екатерина Васюткина, ученица 6а класса гимназии №44 г. Пензы: "Я слышала уже о Самаре, …