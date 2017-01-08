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В Сызрани «десятка» врезалась в дерево»: трех человек увезли на скорой
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8 января 2017, 02:29
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На М-5 спасатели вырезали из «Газели» погибшего водителя, есть фото
Вчера, 7 января, около 15:00 на 913-м километре автомагистрали М-5 в Самарской области столкнулись грузовая фура, «Газель» и «Приора». По предварительной версии, причиной ДТП стали в том числе установившиеся неблагоприятные погодные условия. Водитель «Газели» скончался на месте. Столкновение было настолько …
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8 января 2017, 12:28
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В Татарстане попал в аварию самарский водитель на "Оке", есть фото
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7 января 2017, 04:36
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Питерская панк-группа перевернулась на автобусе по пути на концерт в Тольятти
Вчера, 6 января, по пути на концерт в Тольятти перевернулся автобус с питерской панк-группой «Sonic Death», пишет портал tltgorod.ru. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Кировской области, на 9 километре автомагистрали «Вятка».
ДТП случилось утром. По неустановленным причинам водитель микроавтобуса «Фиат» …
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7 января 2017, 03:52
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Крокодил умер от мороза на свалке в Пензе
В Пензе крокодил погиб из-за сильных холодов. Как сообщают региональные информагентства, кто-то из жителей принес животное на свалку, где его нашли неравнодушные горожане.
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22 декабря 2016, 01:23
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В Самару на большую экскурсию будут приезжать пензенские школьники
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19 декабря 2016, 02:03
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В Пензенской области столкнулись иномарка и три фуры
Дорожно-транспортное происшествие с участием четырех транспортных средств случилось в Нижнеломовском районе. На 517-м километре федеральной трассы М5 «Урал» столкнулись Volkswagen Amarok и три фуры: МАЗ, Volvo и MAN.
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1 декабря 2016, 04:40
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У автовокзала в Пензе внедорожник протаранил автобус
Смертельное ДТП случилось недалеко от автовокзала в Пензе. Внедорожник протаранил пассажирский автобус. По рассказам очевидцев в соцсетях, иномарка передвигалась по городу со скоростью 140 км/ч.
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30 ноября 2016, 01:34
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Под Самарой 18-летняя девушка на иномарке пострадала в ДТП с трактором
В Самарской области произошло ДТП, в котором пострадала 18-летняя девушка, ехавшая на иномарке. Авария случилась на территории Сергиевского района в понедельник, 7 ноября. На 1118-м километре трассы «М-5» столкнулись автомобиль Lifan и трактор «Беларус» с прицепом. Легковушкой управлял 23-летний парень, …
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8 ноября 2016, 03:11
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Пьяный тракторист в Большечерниговском районе доездился до уголовного дела
На одной из проселочных дорог поселка Пензено Большечерниговского района сотрудники ГИБДД остановили 35-летнего мужчину, управлявшего трактором «К-700 Кировец». У водителя присутствовали явные признаки опьянения, передает ГУ МВД по Самарской области.
Подозрения инспекторов подтвердились - как показала экспертиза, содержание алкоголя …
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5 июня 2016, 03:55
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На дороге Самара-Бугуруслан произошло тройное ДТП с участием трактора
Полицейские Похвистневского района разбираются в обстоятельствах ДТП с участием трех транспортных средств. Вчера в четвертом часу дня на дороге Самара – Бугуруслан столкнулись «Калина», «Газель» и трактор «МТЗ-82.1». Есть пострадавшие.
Предполагаемый виновник аварии, 46-летний водитель «Калины». Он ехал со …
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13 мая 2016, 01:22
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В блогах: В частном секторе Октябрьска техника проваливается под землю
Блогер Виталий Самсонов рассказал, что в частном секторе Октябрьска техника проваливается под землю. "Жители улицы Разбивочной попали в весьма интересную ситуацию. С их слов, в прошлом году новые жильцы здесь провели водопровод. В результате вся глина с траншей оказалась …
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1 апреля 2016, 05:03