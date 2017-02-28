26-летний самарец признался в убийстве отца и матери. По предварительным данным следственного комитета региона, причиной стала семейная ссора. Родители якобы постоянно придирались к нему, и он хотел от них таким образом «освободиться». Преступление произошло 23 февраля в многоэтажке на улице Чапаевской. Орудием предположительно стал топор. Удары наносились по голове.
Соседи говорят, что молодой человек часто вел себя агрессивно. Состоял ли он на учете в психоневрологическом диспансере, силовики сейчас выясняют.
По решению суда фигурант дела заключен под стражу сроком на два месяца.
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