Собир Жураев и Темур Распопов отправятся в колонию строгого режима на 17 и 15 лет, соответственно. Такое решение вынес суд. По версии следствия, в апреле прошлого года подсудимые пришли к пожилой женщине, сказали, что якобы хотят снять квартиру. Повздорили. В итоге, один из обвиняемых убил 80-летнюю пенсионерку, используя в качестве удавки предмет одежды. Другой - забрал из дома 300 тысяч рублей. Тело погибшей силовики нашли в сарае в Советском районе Самары.В июле Жураев пытался сбежать из-под стражи, когда выходил от врачей, проводивших психиатрическую экспертизу. Фигурантам дела инкриминировали убийство, разбой, совершенные группой по предварительному сговору, а также покушение на побег из-под стражи. Суд признал их виновными в этих преступлениях.
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30 января 2017, 11:01
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Сызранцы обнаружили мышь в купленной муке
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21 января 2017, 03:42
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12 ноября 2016, 02:46
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25 октября 2016, 10:06