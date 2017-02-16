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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

УФАС возбудило административное дело в отношении компании СМТ

УФАС возбудило административное дело в отношении компании СМТ

Новый виток в скандале с участием компании «Современные медицинские технологии». Управление Федеральной Антимонопольной службы по Самарской области возбудило в отношении нее административное дело. Фирму уличают в заключении противоречащего антимонопольному законодательству соглашения. Санкция предусматривает крупный штраф и дисквалификацию руководителя на срок 

15 февраля 2017, 03:34
Сызранец напал с ножом на бывшую супругу в магазине «Рубль Бум»

Сызранец напал с ножом на бывшую супругу в магазине «Рубль Бум»

ЧП произошло на улице Советской. По словам очевидцев, нападению предшествовал конфликт на бытовой почве между сотрудницей торгового объекта и ее бывшим супругом. Во время ссоры мужчина ударил женщину ножом. Известно, что женщина жива, пишет «КТВ ЛУЧ». По неофициальным сведениям, она 
14 февраля 2017, 11:14
Бывшего советника губернатора Ульяновской области приговорили к исправительным работам

Бывшего советника губернатора Ульяновской области приговорили к исправительным работам

Первоначально бывшего советника губернатора Ульяновской области Сергея Фанина обвиняли в покушении на мошенничество. Якобы он получил 10 миллионов рублей от совладельца компании "СКМ" за помощь в приемке и оплате ремонта дорог по муниципальному контракту в Ульяновске. Позже силовики выяснили: Фанину 

14 февраля 2017, 07:33
В Новокуйбышевске судят покойного экс-чиновника за мошенничество

В Новокуйбышевске судят покойного экс-чиновника за мошенничество

Речь идет о бывшем начальнике муниципального учреждения "Управление гражданской защиты" Василии Борзенко. На днях его нашли мертвым в собственной квартире. По предварительным данным следов насилия нет. Любопытно, что в городском суде ему и директору компании «Альянс Авто» Наталье Солдатовой скоро 

14 февраля 2017, 01:41
Обвиняемых в убийстве семьи Андрея Гошта предлагают отправить за решетку до конца жизни

Обвиняемых в убийстве семьи Андрея Гошта предлагают отправить за решетку до конца жизни

Именно их обвиняют в кровавой расправе в Сызранском районе, когда в апреле прошлого года там убили зам.начальника областного штаба полиции Андрея Гошта и пять членов его семьи. По версии следствия, подсудимые забили спящих людей до смерти.. Выжила только семилетняя племянница 

10 февраля 2017, 08:33
В Самаре обвиняемый в убийстве и расчленении бойфренда своей дочери умер в СИЗО

В Самаре обвиняемый в убийстве и расчленении бойфренда своей дочери умер в СИЗО

Александр Казаковцев не дожил до суда - умер в следственном изоляторе. Напомним, по версии следствия, в сентябре прошлого года он поссорился с 49-летним бойфрендом своей дочери и задушил гостя металлической проволокой. Потом в ванной разделал труп ножовкой. Расфасовал останки в 
8 февраля 2017, 02:07
Двое самарцев запытали пенсионерку шокером и отняли у нее орден

Двое самарцев запытали пенсионерку шокером и отняли у нее орден

На двух жителей Самарской области заведено уголовное дело по подозрению в разбое в отношении пожилой женщины. Преступление было совершено 31 января в селе Аверьяновка Богатовского района. Вечером в частный дом 77-летней пенсионерки ворвались двое мужчин. Они избили женщину, пытали электрошокером, 
3 февраля 2017, 11:42
Сызранец убил молодую жену около «Пятерочки»

Сызранец убил молодую жену около «Пятерочки»

В Сызрани у супермаркета «Пятерочка» супруг зарезал жену, нанеся ей не менее 7 ножевых ударов, сообщает областной следственный комитет.

Происшествие случилось сегодня вечером у супермаркета сети на улице Победы. Там разгорелся трагический семейный конфликт, в котором участвовали 35-летние супруги-ровесники 
30 января 2017, 11:01
Сызранцы обнаружили мышь в купленной муке

Сызранцы обнаружили мышь в купленной муке

На Образцовской площадке, в районе автобусной остановки «Улица Жуковского», в торговом ларьке рядом с магазином, жители Сызрани купила муку на развес. Уже дома покупатель и его жена нашли в муке мёртвую мышь.
 
«Решила испечь пирог, начала замешивать тесто и 
21 января 2017, 03:42
В Башкортостане пенсионерка нашла в пакете молока 4 мертвых мыши, есть фото

В Башкортостане пенсионерка нашла в пакете молока 4 мертвых мыши, есть фото

Шокирующий продуктовый скандал разгорается в соседней республике Башкортостан. Пожилая женщина из деревни Чишминского района нашла в только что купленном пакете молока 4 мертвых мыши. Об этом передает портал ufa1.ru.
 
Пенсионерка и ее 33-летняя дочь даже успели выпить по 
12 ноября 2016, 02:46
В Самаре на Девятой просеке грабитель с топором напал на 75-летнюю пенсионерку

В Самаре на Девятой просеке грабитель с топором напал на 75-летнюю пенсионерку

Задержан подозреваемый в ограблении пожилой жительницы Самары. В Кировском районе в частный дом на Девятой просеке ворвался грабитель с топором и напал на 75-летнюю пенсионерку. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.  

Потерпевшая рассказала полицейским, что 

25 октября 2016, 10:06
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