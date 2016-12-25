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Фанаты «Нивы» ждут выхода новой Lada 4x4 и Chevrolet Niva 2
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7 ноября 2016, 05:33
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Посол Франции в России приедет в Тольятти
2 и 3 ноября Тольятти посетит официальная делегация Посольства Франции в Российской Федерации во главе с Чрезвычайным Полномочным Послом Республики Жан-Морисом Рипером, передает портал TLTgorod.
Программой визита запланирована встреча с руководством Автограда и АвтоВАЗа, участие в церемонии открытия русско-французской …
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29 октября 2016, 04:41
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Продажи LADA Vesta Exclusive стартуют уже в 2016 году
Седан LADA Vesta в комплектации Exclusive, премьера которого состоялась в августе на Московском международном автосалоне, появятся в продаже уже в этом году, пишет auto.tltnews.ru
"Ближе к концу года мы планируем запуск версии Exclusive, в которой будет много новых …
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29 сентября 2016, 10:49
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АвтоВАЗ работает над автомобилем с революционными технологиями
«АвтоВАЗ» заявил, что ведет работы по созданию автомобиля с революционными технологиями. О начале разработки собственных систем безопасности на российском автомобильном предприятии сообщают отечественные СМИ со ссылкой на источники в руководстве завода.
Революционный автомобиль от «АвтоВАЗа» может получить суперсовременную систему слежения за трассой, которая обеспечивает безопасность, …
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22 сентября 2016, 01:13
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В Тольятти сгорела заброшенная «шестерка» бомжа Геннадия, экс-работника АвтоВАЗа
Как передает портал 63.ru, в Тольятти на улице Чапаева загорелся отечественный автомобиль ВАЗ-2106. По словам свидетелей, «шестерка» долгое время находилась в заброшенном состоянии с разбитыми стёклами. Неизвестные приспособили салон авто, как склад для большего количества вещей – старого барахла.
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14 августа 2016, 05:23
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На АвтоВАЗе сделали первые два прототипа новой «Нивы»
На АвтоВАЗе продолжается активная работа по созданию Lada 4x4 нового поколения. Как передает портал «Автовести», на заводе уже собраны первые два прототипа будущей новинки.
По данным официального "Лада Клуб", тольяттинский автозавод уже определил главные рынки сбыта нового внедорожника, разработал …
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10 августа 2016, 12:15
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Самарец без прав врезался в столб и погиб, есть фото
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29 июля 2016, 05:13
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СМИ сообщили о начале работ над Lada 4X4 нового поколения
АвтоВАЗ приступил к работе над новым поколением внедорожника Lada 4X4, передает портал Masscars со ссылкой на собственные источники.
Машина получит фирменный X-образный дизайн, по образцу моделей Lada Vesta или XRay. Также сообщается, что на смену классическому 3-дверному кузову …
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27 апреля 2016, 11:00
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На АвтоВАЗе приостановили сборку иномарок
На автозаводе отмечают, что остановка соответствующей линии конвейера была вынужденной и произошла по вине поставщиков комплектующих. В частности, тольяттинцы винят в случившемся нижегородскую группу компаний, отвечающую за детали для зеркал. Произошедшее затронет в первую очередь авто, которые отечественный автогигант делает …
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15 октября 2015, 11:15
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Робот убил человека на автозаводе Volkswagen
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2 июля 2015, 01:08
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АвтоВАЗ завершил выпуск LADA Samara
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24 декабря 2013, 03:49