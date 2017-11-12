В минувшую субботу в Красноглинском районе города Самара на 19-м км Московского шоссе столкнулись фура и вазовская "четырнадцатая".
В результате аварии пострадал пассажир легкового автомобиля, он получил черепно-мозговую травму. Мужчину доставили в больницу и оказали медицинскую помощь, сейчас его состояние стабильное, рассказали "Терре" в ГУ МВД по Самарской области.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Они опрашивают свидетелей и устанавливают причины ДТП, на данный момент виновника произошедшего еще не выявили. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Кроме того, по словам очевидцев движение в город было практически перекрыто и образовалась огромная пробка в сторону города. Сотрудники ДПС направили автомобилистов на движение по полосе, предназначенной для общественного транспорта.
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