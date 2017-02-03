Неполадки произошли в пятницу около 13.30. Автобус двигался по направлению к улице Полевой. Пассажиры покинули транспортное средство.
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В Самаре водитель автобуса поехал на «красный» и протаранил иномарку
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31 января 2017, 04:07
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Самарская железнодорожная поликлиника прокомментировала смерть пассажира автобуса
Речь о смерти пассажира в муниципальном автобусе №37. ЧП произошло вечером 25 января рядом с театром кукол на улице Л.Толстого. 43-летнему мужчине внезапно стало плохо. Ни кондуктор, ни другие пассажиры не смогли дозвониться до скорой помощи. Тогда водитель решил …
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27 января 2017, 09:44
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В блогах: самарский водитель привез в больницу мертвого пассажира
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26 января 2017, 05:13
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Питерская панк-группа перевернулась на автобусе по пути на концерт в Тольятти
Вчера, 6 января, по пути на концерт в Тольятти перевернулся автобус с питерской панк-группой «Sonic Death», пишет портал tltgorod.ru. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Кировской области, на 9 километре автомагистрали «Вятка».
ДТП случилось утром. По неустановленным причинам водитель микроавтобуса «Фиат» …
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7 января 2017, 03:52
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С начала года самарские инспекторы ДПС зафиксировали более 94 тысяч нарушений ПДД
Самое распространенное - превышение скорости. Сегодня сотрудники ГИБДД отправились в профилактический рейд на Московское шоссе в районе торгового центра "Икеа". Пробка растянулась на несколько километров. И автолюбители, желая сократить время в пути, выезжают на обочину. Правилами дорожного движения это строго …
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18 июля 2016, 04:12
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В районе ТЦ «Метро» ограничат движение
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31 марта 2016, 02:14
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За дорожное движение ответит АСУД
В Самаре создадут автоматизированную систему управления дорожным движением. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Как следует из сопроводительной документации, среди ее задач - предупреждение возникновения заторов и пробок, оптимальное использование пропускной способности дорог, оптимизация логистики движения транспортных потоков и целый …
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28 декабря 2015, 04:28