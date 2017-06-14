Стоимость автомобилей концерна в России изменится с 1 июля. Ряд моделей вырастут в цене в среднем на 1,9%, однако некоторые подешевеют из-за появления новых сравнительно доступных комплектаций. Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на официальное сообщение российского офиса компании.
Так, доступнее будут купе BMW 2-й серии (от 1 790 000 при прежней цене в 1 940 000), купе BMW М2 (от 3 480 000, на 210 тысяч дешевле). Цена седана 5-й серии теперь будет стартовать с отметки 2 750 000 рублей (на 10 000 меньше).
Если говорить о других наиболее востребованных в РФ моделей, то BMW 3-й серии в начальной комплектации предложат за 1 840 000 рублей (+20 тысяч), X4 - от 3 140 000 (+80 тысяч), X5 - от 3 900 000 (без изменений), а X6 - от 4 770 000 рублей (цена не корректировалась).
Самым доступным автомобилем в представленном списке является "пятидверка" 1-й серии, которую в начальной версии продают за 1 520 000 рублей (+30 тысяч). Самая дорогая модель - BMW M6 с неизменившейся минимальной ценой 8 715 000 рублей.
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