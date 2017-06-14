Названа дата премьеры нового Kia Rio для России Презентация автоновинки состоится в воскресенье, 4 июля. Об этом информируют представители корпорации,

Модель выпускает предприятие в Санкт-Петербурге. Пока завод собирает лишь седаны, но в перспективе будет налажено производство хэтчбэков.

Отличий от предыдущей версии у автомобиля будет немного. Несколько изменений затронут …