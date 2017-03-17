Концерн BMW Group объявил о повышении цен на модельный ряд в России с 31 марта. В среднем цена транспортных средств вырастет на 1,9%.
Стоимость наиболее доступной модели бренда на отечественном рынке – 1 Series – не изменится. Авто будет по-прежнему предлагаться за 1,49 млн рублей. Купе 2 Series после корректировок в прайс-листе станет начинаться от 1,94 млн рублей, новый компактвэн 2-й серии Active Tourer – от 1,68 млн.
Поднимается и стоимость семейства 3 Series. Цена седана составит от 1,82 млн рублей. Стартовый ценник BMW 3 Series GT будет порядка 2,38 млн.
Кроме того, изменятся цены на вседорожники марки. Так, за базовый X1 нужно будет выложить от 1,88 млн. Модель X3 обойдется автолюбителям в сумму от 2,78 млн рублей.
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