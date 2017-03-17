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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Из-за реформы ОСАГО новые машины не получат гарантию

Из-за реформы ОСАГО новые машины не получат гарантию

Госдума приняла поправки к закону об ОСАГО, вследствие чего ужесточились условия автострахования. Как говорят специалисты, реформа станет выгодной только для владельцев дорогостоящих моделей и усложнит жизнь хозяевам новых бюджетных авто.
Новшества подразумевают, что страховые компании отныне не станут выплачивать деньги 

17 марта 2017, 02:14
Эксперты назвали ТОП-3 самых дорогих китайских моделей в России

Эксперты назвали ТОП-3 самых дорогих китайских моделей в России

Российские эксперты попытались опровергнуть утверждение, что произведенные в КНР транспортные средства являются самыми дешевыми. Так, цена топовой вариации седана Geely Emgrand GT на отечественном авторынке около 1,74 млн рублей. Данная модель оснащена турбомотором и АКПП.
Автоновинка нашего рынка - рамный 

17 марта 2017, 09:25
За месяц в России 23 бренда изменили цены на автомобили

За месяц в России 23 бренда изменили цены на автомобили

Эксперты «Автостата» проанализировали уровень стоимости новых легковых авто на отечественном рынке. За период с 16 февраля по 15 марта цены изменили 23 бренда, официально представленных в нашей стране.
Так, о корректировке стоимости заявили несколько китайских брендов. Корпорация Lifan увеличила цену 

16 марта 2017, 02:48
Новый седан Toyota Corolla получил спортивную версию XRS

Новый седан Toyota Corolla получил спортивную версию XRS

Обновленная Toyota Corolla, а также ее спортивная вариация Toyota Corolla XRS, будут представлены в ближайшие дни в Бразилии. Об этом информирует Motor1.
Версия XRS будет отличаться от обычной дополнительными обвесами. При этом бамперы «заряженной» автоновинки станут, по замыслу дизайнеров, выглядеть 

15 марта 2017, 03:27
Туры в Египет могут подешеветь на 30%

Туры в Египет могут подешеветь на 30%

Стоимость туров в Египет для туристов из России после возвращения регулярных авиарейсов может упасть в рублях по сравнению с 2015 годом, как минимум, на 30%. Так информирует Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на руководителя египетского Управления по развитию туризма 

13 марта 2017, 05:19
В Самаре 8 марта цветы вырастут в цене примерно в два раза

В Самаре 8 марта цветы вырастут в цене примерно в два раза

Если сейчас в обычном киоске стоимость одной розы варьируется до 150 до 200 рублей за штуку, то в праздничные дни она обычно дорожает до трехсот-четырехсот. При этом на специализированных базах за один такой цветок в среднем просят около 80 рублей. 

6 марта 2017, 12:54
Подрядчиков самарских строек заподозрили в ценовом сговоре

Подрядчиков самарских строек заподозрили в ценовом сговоре

УФАС Самарской области выявило картельный сговор на строительном рынке региона. Фигурантами дела стали компании: «ПСК «Волга», «Автодоринжиниринг», «Строймонтажкомплект» и «Автодорстрой». В течение двух последних лет указанные фирмы выиграли тендеры на сумму свыше 2 миллиардов рублей. При этом снижение начальной стоимости 

3 марта 2017, 03:48
GM-АвтоВАЗ повысил цены на Chevrolet Niva

GM-АвтоВАЗ повысил цены на Chevrolet Niva

C 1 марта GM-АвтоВАЗ повысил цены на автомобили Chevrolet Niva. Почти на 2000 рублей. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте совместного предприятия. Цены на «Шеви Нивы» теперь составляют от 585 тысяч 990 рублей за модель Chevrolet Niva L, до 

1 марта 2017, 01:34
Назван ТОП-5 самых доступных автомобилей России в 2017 году

Назван ТОП-5 самых доступных автомобилей России в 2017 году

В первую пятерку рейтинга бюджетных моделей вошли автомобили стоимостью не более 400 000 рублей. Не первой строке наиболее доступных транспортных средств оказался компактный китайских хэтчбек Lifan Smily. Его цена в базовом варианте – 369 900 рублей.
Далее идет российская LADA 

8 февраля 2017, 05:57
В РФ во второй половине января изменились цены у 13 автобрендов

В РФ во второй половине января изменились цены у 13 автобрендов

Специалисты аналитического агентства «Автостат» выяснили, что ряд мировых автомобильных дилеров в январе подняли цены для российского рынка. Тринадцать автопроизводителей представили транспортные средства по новой стоимости. Причина – продолжающийся финансовый кризис и динамика валютных котировок.
В частности, специалисты говорят о подорожании 

2 февраля 2017, 10:12
Назван топ-5 российских регионов по продажам автомобилей с пробегом

Назван топ-5 российских регионов по продажам автомобилей с пробегом

Российские эксперты агентства «Автостат» составили рейтинг продаж на вторичном авторынке в прошлом году. В лидерах списка традиционно находятся Москва и Подмосковье.
Исследование осуществлялось среди 40 субъектов России. За 2016 год в РФ было реализовано 5 миллионов 193 тысячи 200 легковых 

1 февраля 2017, 09:33
Стала известна цена нового большого кроссовера BMW X7

Стала известна цена нового большого кроссовера BMW X7

Немецкая автомобильная компания BMW официально сообщила, что новый семиместный кроссовер X7 выйдет на рынок в 2018 году, а его цена составит менее 70 000 фунтов стерлингов. BMW X7 станет серьезным конкурентом автомобилям Mercedes-Benz GLS и Range Rover на авторынках Китая, 

4 декабря 2016, 06:35
В Сети появились первые шпионские фотографии нового BMW 6-Series

В Сети появились первые шпионские фотографии нового BMW 6-Series

Фотошпионам удалось запечатлеть новый автомобиль BMW 6 Series во время проведения тестовых испытаний в Германии. Презентация автоновинки от баварского производителя ожидается в середине 2017 года в рамках международного автошоу.
Между тем, стало известно, что разработчики корпорации BMW готовят эксклюзивную линейку 

8 ноября 2016, 11:38
Стала известна стоимость нового седана BMW 5 Series G30

Стала известна стоимость нового седана BMW 5 Series G30

Представители баварского концерна BMW озвучили официальные цены на BMW 5-Series G30. Новый седан поступит в продажу в феврале 2017 года. В Великобритании дилеры BMW уже начали принимать заказы на автомобиль 5-Series G30.

Доступная версия автомобиля включает 2-х литровый дизельный агрегат мощностью 190 

25 октября 2016, 10:08
Проклятое место: На Овраге пьяный на «БМВ» протаранил «Шкоду», есть фото

Проклятое место: На Овраге пьяный на «БМВ» протаранил «Шкоду», есть фото

Сегодня ночью, 15 октября, в районе Постникова оврага в Самаре произошло очередное ДТП, возможно опять с участием пьяного водителя. Там столкнулись «БМВ» и «Школа Йети», сообщают очевидцы в группе «Новости Самары - Самара life» соцсети «ВКонтакте».
 
«Пьяный водитель «БМВ» 
15 октября 2016, 05:06
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